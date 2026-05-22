Gobierno Dominicano avanza en un 85 % alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de Licey al Medio.Otras Noticias Presidenciales

Licey al Medio, Santiago, R. D.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona sostuvo este jueves un encuentro con representantes comunitarios de Licey al Medio para escuchar las principales necesidades de la demarcación y dar seguimiento a obras en ejecución, donde el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, informó que el alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento del municipio presentan un 85 % de avance, con una inversión que superará los RD 2,000 millones.

Arnaud afirmó que esta constituye la obra más importante en la historia del municipio de Licey al Medio, al tiempo que recordó que ha sido una de las demandas más sentidas de la población. Indicó que, aunque los trabajos de colocación de tuberías generan dificultades temporales en las vías, el Gobierno trabaja para agilizar los procesos y reducir los tiempos de ejecución.

El funcionario informó que se realizan coordinaciones para optimizar la salida de camiones y avanzar más rápidamente en la fase final del proyecto, proyectando su conclusión en aproximadamente cinco o seis meses, mientras que la planta estaría lista para el mes de julio.

Asimismo, aseguró que el Gobierno trabaja para garantizar una reposición inmediata de las vías intervenidas y que, una vez concluidos los trabajos, se coordinará la aplicación de una capa final de asfalto para dejar las calles en mejores condiciones de como estaban anteriormente.

Sobre el impacto de la obra, Wellington Arnaud sostuvo que esta intervención transformará la calidad de vida del municipio, al señalar que el acceso al saneamiento se traduce en salud para la población y también incrementa el valor de las propiedades de los residentes. “Ese es el compromiso que ha hecho el Gobierno, que se ocupó de cumplirle a Licey la principal demanda histórica que le va a cambiar la vida a todos los munícipes de Licey, porque cuando se tiene saneamiento, se tiene salud”.

En tanto que, el presidente Luis Abinader dijo estar consciente de que hay un problema de agua, sin embargo, destacó que el Gobierno está invirtiendo 3.5 veces más en agua, en términos reales, que en los años anteriores.

El mandatario destacó la importancia de estos conversatorios al asegurar que permiten escuchar las necesidades de las comunidades y coordinar respuestas junto con las instituciones del Gobierno para continuar impulsando soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que el Gobierno trabaja en soluciones viales para atender problemáticas históricas del municipio, entre ellas la situación de la carretera de Uveral y con relación al asfaltado de calles intervenidas por la construcción del alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento, indicó que la institución mantiene un seguimiento continuo al proceso y explicó que actualmente se realizan trabajos de bacheo, mientras que el asfaltado definitivo se ejecutará conforme Inapa vaya liberando los tramos intervenidos. “En la medida en que Inapa vaya liberando los tramos de calles intervenidas, nosotros, por instrucciones del señor presidente, estaremos viniendo a asfaltar. Pero tiene que ser un proceso para que las cosas salgan bien”.

Sobre la intervención de hospitales el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó sobre los avances en la intervención hospitalaria en el municipio, destacando que el hospital de Monte Adentro será inaugurado en los próximos siete u ocho días, completamente equipado y listo para ofrecer servicios. Asimismo, explicó que el hospital de Licey al Medio presenta un avance de un 88 % y que, por instrucciones y seguimiento del Gobierno, se entregará primero el área de Emergencia proyectada para el 30 de julio, mientras que el hospital completo se prevé estará listo en octubre.

De igual manera, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, explicó que las intervenciones en infraestructura responden a soluciones definitivas y no temporales. En el caso del complejo deportivo de Licey al Medio, precisó que la intervención realizada al inicio del gobierno fue una adecuación menor durante la pandemia con una inversión de RD 7.5 millones. Además, anunció que el próximo martes será publicada la licitación para construir un bajo techo, remozar completamente el estadio de béisbol con iluminación, adecuar áreas infantiles y resolver los problemas de drenaje que afectan el recinto.

También, el director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz, puso a disposición de once familias beneficiadas por las viviendas construidas por el Club de Leones de Licey al Medio, el apoyo de la institución para la dotación de enseres domésticos, como parte del respaldo a hogares de escasos recursos.

Visión municipalista y trayectoria de compromiso con el fortalecimiento de las juntas distritales del presidente Abinader

Además, la alcaldesa del distrito municipal de Las Palomas, Raysa Vásquez, valoró el respaldo brindado por el presidente Luis Abinader y el Gobierno central al desarrollo de esa demarcación, agradeciendo las obras que se ejecutan tanto en el municipio como en el distrito. Destacó el apoyo del mandatario a los Gobiernos locales y reconoció su visión municipalista, al señalar que ha demostrado durante su trayectoria un compromiso con el fortalecimiento de las juntas distritales.

También, resaltó el acelerado crecimiento poblacional e inmobiliario de Las Palomas, donde alrededor de 1,800 apartamentos entrarán en funcionamiento, lo que, afirmó, demanda una mayor intervención estatal en áreas como manejo de residuos sólidos, asfaltado, equipamiento municipal e infraestructuras de servicios y recreación para acompañar el desarrollo de la comunidad.

En el encuentro con el presidente Luis Abinader participaron representantes del Consejo de Desarrollo de Licey, la Federación de Juntas de Vecinos de Licey, la Federación de Juntas de Vecinos de Las Palomas, el Consejo de Desarrollo de Monte Adentro, el Club de Leones de Licey, la Asociación de Baloncesto de Licey (Abali), el Club Juan Pablo Duarte, la Junta de Vecinos Juan Antonio Alix y el Comité Unidos para Vencer (Cupave), quienes valoraron las iniciativas orientadas al desarrollo comunitario, social y deportivo del municipio.

Los representantes comunitarios presentaron diversas necesidades en áreas de salud, deportes e infraestructura, entre ellas la construcción y remozamiento de techados y canchas deportivas, mejoras en infraestructuras escolares, obras viales, construcción de puentes y la ejecución de un programa general de asfaltado de calles intervenidas por los trabajos del sistema de alcantarillado, entre otras demandas prioritarias.

Se reúne con representantes de juntas de vecinos de Tamboril y promete obras esenciales para mejorar calidad de vida de habitantes

Más temprano, el presidente Abinader sostuvo un encuentro con representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios de Tamboril, donde escuchó las principales necesidades de la zona y reafirmó su compromiso de impulsar obras esenciales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la reunión, los comunitarios de los sectores de Canca, Pontezuela, La Hermita, El Paraíso, Los Cacaos, Boca de Licey, Las Flores y Buenos Aires, plantearon inquietudes relacionadas con el asfaltado de calles, el acceso al agua potable, el drenaje pluvial y el fortalecimiento de los servicios de salud y educación en distintos sectores del municipio. También solicitaron mayor apoyo para proyectos deportivos y espacios recreativos destinados a la juventud.

El mandatario informó que las demandas serán atendidas de manera prioritaria, destacando que su gobierno mantiene el compromiso de trabajar de cerca con las comunidades para dar respuestas concretas a sus necesidades más urgentes.

El gobernante indicó que las instituciones correspondientes darán seguimiento a cada una de las solicitudes presentadas por los representantes comunitarios, con el objetivo de agilizar soluciones y continuar impulsando el desarrollo de Tamboril y otras comunidades de la provincia Santiago.

Los dirigentes comunitarios valoraron el encuentro como una oportunidad importante para exponer directamente las problemáticas que afectan a sus sectores, resaltando la disposición del presidente de escuchar y mantener el diálogo con las juntas de vecinos y reiteraron la necesidad de mantener la coordinación entre el Gobierno y las organizaciones comunitarias para continuar llevando mejoras a la población.

Acompañaron al presidente Abinader en los encuentros los ministros de Medio Ambiente, Paino Henríquez; de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; los directores del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera; de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco; de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Cueto; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

Presidente Abinader participa en inauguración de la central Esperanza Renovable de EGE Haina

Esperanza, Valverde.– El presidente Luis Abinader asistió este jueves a la inauguración de la central Esperanza Renovable, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), un proyecto que marca un hito para el sector energético nacional al convertirse en la primera iniciativa de gran escala en realizar una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tres parques integran la central: los recién inaugurados Esperanza Solar 2, de 60 MW, y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto con Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023. En conjunto suman 200 MW de capacidad renovable instalada para una producción anual estimada de 485,000 MWh, fruto de una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

Durante el acto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que la inauguración de Esperanza Renovable representa un ejemplo del modelo energético que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader, al tratarse del primer proyecto híbrido de gran escala que integra energía eólica y solar en una sola infraestructura y explicó que esta central de 200 megavatios constituye un hito tecnológico para el país y evidencia el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer el sistema energético nacional mediante innovación y tecnología.

Santos resaltó la contribución del proyecto a la diversificación de la matriz energética, indicando que actualmente más del 25 % de la energía que se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) proviene de fuentes renovables. En ese contexto, afirmó que durante la gestión del presidente Abinader el país ha pasado de 555 megavatios instalados de energías renovables no tradicionales en agosto de 2020 a más de 2,000 megavatios en operación mediante 38 proyectos, lo que ha permitido casi cuadruplicar la capacidad instalada del país.

Asimismo, el funcionario anunció que para el año 2028 el país proyecta incorporar más de 1,000 megavatios adicionales mediante entre 25 y 30 nuevos proyectos renovables que ya se encuentran en desarrollo. Agregó que el presidente Luis Abinader ha insistido en planificar más allá del corto plazo, por lo que el Gobierno trabaja para dejar al país con suficiente capacidad termoeléctrica y renovable que garantice seguridad energética más allá de 2028, “como responsablemente deben hacer los Gobiernos modernos”.

El funcionario se refirió, además, a la diversificación geográfica de la generación energética y el fortalecimiento de la competitividad nacional. Señaló que el Gobierno ha impulsado la expansión de la oferta de generación desde zonas tradicionalmente concentradas hacia el noroeste y suroeste del país, acompañada de inversiones en transmisión.

Asimismo, sostuvo que las energías renovables se han convertido en las de menor costo para el sistema, lo que permitirá reducir el costo medio de compra de energía y continuar fortaleciendo la competitividad de la República Dominicana, al tiempo que resaltó como elemento estratégico del proyecto su integración al sistema de almacenamiento energético, tras resultar ganador de las licitaciones en esta área.

Explicó que este mecanismo permitirá almacenar energía para utilizarla durante las horas de mayor demanda, especialmente entre las 7:00 y 11:00 de la noche. En ese sentido, anunció que para 2028 el país proyecta incorporar al menos 800 megavatios de almacenamiento al sistema eléctrico, fortaleciendo su estabilidad, flexibilidad y resiliencia, al tiempo que reiteró la importancia de continuar ampliando las licitaciones de proyectos renovables con almacenamiento integrado.

Sobre la visión de largo plazo del Gobierno, Santos afirmó que el sector energético juega un papel determinante en el crecimiento económico y recordó la meta trazada por el presidente Luis Abinader a través de Meta 2036 de duplicar el tamaño de la economía dominicana. En sus palabras de cierre expresó: “Y hoy, desde Esperanza Renovable, lanzamos y respondemos a ese reto con nueva generación, inversión importante en transmisión y distribución, y un sistema cada vez más diversificado, resiliente y fortalecido para el beneficio de la República Dominicana”.

Diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional

De su lado, el gerente general de EGE Haina, José Rodríguez Silvestre, afirmó que, desde aquí, por primera vez en la historia de la República Dominicana, se realiza una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. “Esperanza Renovable constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional”.

Asimismo, el ejecutivo destacó que los parques Esperanza Solar 2 y Esperanza Eólico, fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento realizada en la historia de la República Dominicana. “En virtud de ese contrato de compra-venta de energía, EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite”.

Agregó que la incorporación del sistema de almacenamiento completará un ecosistema energético basado en tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

Con la integración de estos nuevos parques, EGE Haina eleva su capacidad renovable instalada a 576 MW, superando anticipadamente la meta establecida en su bono corporativo de sostenibilidad.

A lo largo de su historia, la empresa ha realizado inversiones de capital superiores a los 1,700 millones de dólares, de los cuales cerca de 800 millones han sido destinados específicamente al desarrollo de centrales renovables, que hoy representan el 41.75 % de su capacidad instalada total de 1,380 MW. La construcción de la central generó 1,400 empleos directos en la región y se proyecta que evitará la emisión de 275,575 toneladas de CO₂ al año; contribuyendo a los objetivos nacionales de descarbonización y sostenibilidad ambiental.

La compañía tiene en cartera más de 600 MW adicionales de proyectos eólicos y solares en diferentes etapas de desarrollo en todo el país, con los que continuará reafirmando su posición como uno de los principales impulsores de la transición energética del Caribe.

EGE Haina ha desplegado iniciativas sociales y ambientales en la provincia de Valverde. Desde 2022, la empresa ha realizado una inversión social superior a los 34 millones de pesos, beneficiando de forma directa a más de 10,000 personas y de forma indirecta, a más de 65,000.

Entre las intervenciones destacan la dotación de un sistema completo de energía solar al Hospital Municipal de Esperanza y al recinto de la UASD en Mao, la expansión y remozamiento del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, mejoras en seis escuelas y liceos de la zona, la construcción de aceras, contenes y puentes, y el establecimiento de un arboreto dentro de las instalaciones de la central con más de 1,000 especies de árboles y arbustos endémicos, incluyendo especies vulnerables o en peligro de extinción.

En la actividad participaron el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el presidente de Inicia, Felipe Vicini; los socios de Inicia, Amelia Vicini y Juan B. Vicini; la gobernadora de la provincia Valverde, Marta de Jesús Collado Ozoria de López; el senador Odalis Rafael Rodríguez; el presidente del Consejo de EGE Haina, Leonel Melo; el presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), José Florentino; el vicepresidente del Consejo de EGE Haina, Luis Mejía; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig; la vicepresidenta de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de Inicia, Anyarlene Vergés; el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles Morillo, y el alcalde municipal de Esperanza, Freddy Rodríguez.

Luis Abinader inaugura primera central híbrida eólica-solar RD

VALVERDE, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la inauguración de la central Esperanza Renovable, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina). Es la primera iniciativa de gran escala en realizar una inyección híbrida de energía eólica y solar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La central está integrada por tres parques: Esperanza Solar 2, de 60 MW; Esperanza Eólico, de 49.5 MW, ambos inaugurados hoy; y Esperanza Solar 1, con 90 MW en operación desde 2023. En conjunto suman 200 MW de capacidad instalada y una producción anual estimada de 485,000 MWh, tras una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares operan con 259,370 módulos fotovoltaicos bifaciales en 246 hectáreas. El parque eólico cuenta con 11 aerogeneradores Vestas V163 de 4.5 MW cada uno, con 225 metros de altura total: las estructuras más altas instaladas en el país.

MODELO ENERGÉTICO

Durante el acto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que Esperanza Renovable representa el modelo energético que impulsa el gobierno del presidente Abinader. “Es el primer proyecto híbrido de gran escala que integra energía eólica y solar en una sola infraestructura. Constituye un hito tecnológico para el país”, dijo.

Santos indicó que más del 25% de la energía que se inyecta al SENI ya proviene de fuentes renovables. Bajo la gestión actual, el país pasó de 555 MW instalados de energías renovables no tradicionales en agosto de 2020 a más de 2,000 MW en operación, distribuidos en 38 proyectos.

PROYECCIÓN A 2028

El funcionario anunció que para 2028 se proyecta incorporar más de 1,000 MW adicionales mediante entre 25 y 30 nuevos proyectos renovables en desarrollo. Agregó que el Gobierno trabaja para dejar suficiente capacidad termoeléctrica y renovable que garantice seguridad energética más allá de 2028.

Sobre costos, sostuvo que las renovables ya son las de menor costo para el sistema, lo que permitirá reducir el costo medio de compra de energía y fortalecer la competitividad del país.

Resaltó la integración del proyecto al sistema de almacenamiento energético, tras resultar ganador de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento en República Dominicana. Para 2028, el país proyecta incorporar al menos 800 MW de almacenamiento al sistema eléctrico, para usar la energía en horas de mayor demanda, entre 7:00 y 11:00 de la noche.

DIVERSIFICACIÓN REAL

El gerente general de EGE Haina, José Rodríguez Silvestre, afirmó que “desde aquí, por primera vez en la historia, se realiza una inyección híbrida de energía eólica y solar al SENI. Esperanza Renovable constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional”.

Rodríguez Silvestre confirmó que EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. “Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite”.

Con el almacenamiento, la central operará como un ecosistema de tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

SUPERA META DE CAPACIDAD RENOVABLE

Con estos nuevos parques, EGE Haina eleva su capacidad renovable instalada a 576 MW, superando anticipadamente la meta de su bono corporativo de sostenibilidad.

La empresa ha invertido más de 1,700 millones de dólares en su historia, de los cuales cerca de 800 millones fueron destinados a centrales renovables. Hoy, el 41.75% de su capacidad instalada total de 1,380 MW es renovable.

La construcción de la central generó 1,400 empleos directos en la región y evitará la emisión de 275,575 toneladas de CO₂ al año, aportando a los objetivos nacionales de descarbonización.

VISIÓN DE LARGO PLAZO

Santos cerró recordando la Meta 2036 trazada por el presidente Abinader para duplicar el tamaño de la economía dominicana. “Y hoy, desde Esperanza Renovable, respondemos a ese reto con nueva generación, inversión en transmisión y distribución, y un sistema cada vez más diversificado, resiliente y fortalecido para beneficio de la República Dominicana”.