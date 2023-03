Sube el Abandono de Ancianos en los Hospitales de Puerto Rico

El abandono de ancianos y personas de la tercera edad en hospitales y centros de cuidado en Puerto Rico es un problema grave que ha sido denunciado en varias ocasiones por organizaciones defensoras de los derechos de los ancianos y por el propio Departamento de la Familia de Puerto Rico. A menudo, son los propios familiares de los ancianos quienes los abandonan en estos lugares, dejándolos solos y desatendidos.

En la mayoría de los casos, son los hijos o nietos de los ancianos los que abandonan a sus familiares en estos centros de cuidado. A menudo, estos familiares justifican su comportamiento diciendo que no tienen los recursos para cuidar adecuadamente a sus ancianos en casa, o que no tienen el tiempo o la capacidad para hacerlo. Sin embargo, esto no justifica el abandono de estas personas vulnerables, que merecen un cuidado digno y respetuoso.

Existen leyes en Puerto Rico que protegen los derechos de los ancianos y regulan el cuidado de las personas mayores. Por ejemplo, la Ley 71 del 20 de junio de 2019 establece un sistema de registro de hogares de cuidado de ancianos, con el objetivo de garantizar que estos centros de cuidado cumplan con los estándares necesarios para proporcionar una atención adecuada a los ancianos. Además, la ley establece sanciones para aquellos hogares de cuidado que no cumplan con los requisitos necesarios.

Las estadísticas muestran que el problema del abandono de ancianos en hospitales y centros de cuidado en Puerto Rico es preocupante. Según el Departamento de la Familia, el número de casos de abandono de ancianos en hospitales ha aumentado en los últimos años, lo que sugiere que la situación está empeorando. Además, se estima que alrededor del 15% de la población de Puerto Rico tiene 65 años o más, lo que significa que es probable que el problema del abandono de ancianos sea aún más grave de lo que las estadísticas actuales sugieren.

Aunque la policía y el departamento de justicia de Puerto Rico tienen jurisdicción para procesar a los familiares de ancianos abandonados, en la práctica es difícil llevar a cabo procesos legales en estos casos. Además, la mayoría de las veces, los ancianos abandonados no tienen la capacidad física ni monetaria de presentar una denuncia formal, lo que hace que sea aún más difícil llevar a los responsables ante la justicia. Tampoco sienten deseos de meter en problemas a sus hijos y familiares.

Para abordar el problema del abandono de ancianos en hospitales y centros de cuidado de Puerto Rico, se necesitan soluciones a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, se debe aumentar la supervisión y la regulación de los centros de cuidado de ancianos, para garantizar que los ancianos que se encuentran en estos lugares estén siendo atendidos adecuadamente. Además, es necesario proporcionar recursos y apoyo a las familias para que puedan cuidar adecuadamente a sus ancianos en casa, siempre que sea posible.

A medio y largo plazo, se debe fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los ancianos en Puerto Rico. Esto puede lograrse a través de campañas de sensibilización y educación que destaquen la importancia de la gente de la tercera edad.

El abandono de familiares en los hospitales es una situación muy lamentable y compleja, y puede haber varias razones por las cuales alguien decide abandonar a un ser querido en un hospital en Puerto Rico u otros lugares. Algunas posibles excusas o razones que se han mencionado en relación con el abandono de pacientes en hospitales incluyen:

Falta de recursos económicos: Algunas personas pueden no tener los medios financieros para pagar el tratamiento médico o los cuidados necesarios para su familiar enfermo, lo que puede llevarlos a abandonarlo en el hospital.

Problemas familiares: El abandono de un familiar en el hospital puede ser resultado de conflictos familiares previos o problemas emocionales no resueltos entre los miembros de la familia.

Falta de conocimiento o información: Es posible que algunas personas no comprendan la gravedad de la situación médica de su familiar o las implicaciones de abandonarlo en el hospital, lo que puede llevarlos a tomar decisiones equivocadas.

Cargas familiares y laborales: Algunas personas pueden tener responsabilidades familiares o laborales que los obliguen a dejar a su familiar en el hospital, a pesar de que preferirían quedarse con él o ella.

Problemas de salud mental: En algunos casos, el abandono de un familiar en el hospital puede ser el resultado de problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, que hacen que la persona no pueda manejar la situación adecuadamente.

Es importante señalar que ninguna de estas razones justifica el abandono de un familiar enfermo en un hospital, y es fundamental que se tomen medidas para proteger a los pacientes y garantizar que reciban el cuidado médico y emocional que necesitan.

