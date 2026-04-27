Más transparencia y profesionalización para el mercado inmobiliario dominicano

El mercado inmobiliario de la República Dominicana está entrando en una nueva etapa.

Una etapa donde la transparencia, la regulación y la profesionalización comienzan a ocupar el lugar que durante años muchos hemos reclamado para fortalecer el sector.

La reciente aprobación en primera lectura por parte del Senado del proyecto de ley contra la publicidad engañosa en el sector inmobiliario representa un paso importante y necesario para proteger tanto a los inversionistas como a los compradores de viviendas en nuestro país.

Durante mucho tiempo, el crecimiento acelerado del mercado inmobiliario ha traído consigo grandes oportunidades, pero también situaciones preocupantes. Promesas incumplidas, ofertas irreales, proyectos sin respaldo legal y publicidad engañosa han generado desconfianza y pérdidas económicas para muchas familias.

Esta nueva iniciativa legislativa busca precisamente poner orden. La ley establece que toda promoción inmobiliaria deberá manejarse bajo principios de ética, transparencia y responsabilidad, evitando mensajes que puedan inducir a error sobre precios, disponibilidad, condiciones de venta o tiempos de entrega.

Las sanciones contempladas son serias y necesarias. Multas de hasta 50 salarios mínimos, suspensión de licencias y limitaciones operativas para agentes y promotores que incumplan, envían una señal clara de que el mercado necesita mayor control y responsabilidad.

El hecho de que el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) sea el órgano regulador también aporta institucionalidad y confianza, permitiendo que exista una supervisión formal sobre una actividad que mueve miles de millones de pesos cada año.

Pero esta ley no debe verse de manera aislada. Existe otro proyecto igualmente importante que busca exigir licencias obligatorias para ejercer como agente inmobiliario en la República Dominicana, algo que por años ha sido una necesidad evidente dentro del sector.

Hoy cualquier persona puede presentarse como agente inmobiliario sin la preparación adecuada, sin conocimiento legal, sin responsabilidad profesional y, en muchos casos, sin ningún tipo de respaldo. Esa informalidad ha sido una de las principales causas de conflictos y malas experiencias para compradores e inversionistas.

La exigencia de una licencia profesional no debe verse como una barrera, sino como una garantía de calidad. Significa elevar el nivel del servicio, proteger al consumidor y dignificar una profesión que tiene un enorme impacto en la vida patrimonial de las personas.

No se trata solo de vender propiedades. Se trata de orientar correctamente, manejar inversiones importantes y acompañar decisiones que muchas veces representan el esfuerzo de toda una vida. Eso exige preparación, ética y responsabilidad.

Ambas iniciativas, tanto la regulación de la publicidad engañosa como la licencia obligatoria para agentes inmobiliarios, forman parte de una transformación positiva que el sector necesita para seguir creciendo de manera sostenible.

Esto también fortalece la imagen de la República Dominicana frente a inversionistas extranjeros, especialmente en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina, donde la confianza institucional es determinante al momento de invertir.

Zonas como Punta Cana, Santo Domingo, Santiago y otras regiones turísticas seguirán atrayendo capital nacional e internacional, pero ese crecimiento debe estar acompañado de reglas claras que protejan al comprador y premien la formalidad.

Los proyectos serios, estructurados y transparentes no tienen nada que temer de estas regulaciones. Al contrario, serán los principales beneficiados, porque el mercado comenzará a diferenciar con mayor claridad entre lo profesional y lo improvisado.

Durante años hemos hablado de la necesidad de ordenar el sector inmobiliario dominicano. Hoy estamos viendo pasos concretos hacia esa dirección. Y eso no solo beneficia al mercado, beneficia al país.

Porque cuando existe transparencia, confianza y profesionalización, gana el inversionista, gana el comprador y gana toda la República Dominicana.

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Por Lic. César Fragoso. Asesor Inmobiliario

cesarfragoso75@hotmail.com