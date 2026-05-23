Policía Nacional  abate al reconocido delincuente “Gatillo”, uno de los prófugos por el homicidio de “La China” y otros hechos criminales en Santiago

Le ocupan pistola con la cual atacó a los agentes actuantes

SANTIAGO, RD.- La Policía Nacional informó este jueves que cayó abatido un reconocido delincuente quien era activamente buscado mediante órdenes de arresto por su presunta participación en el asesinato de Margarita Díaz García, alias “La China”, así como por asociación de malhechores y heridas de bala contra varias personas.

Carlos Alberto Díaz Rodríguez, alias “Gatillo”, de 37 años, cayó mortalmente durante un enfrentamiento a tiros con agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), en el distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago.

“Gatillo” quien era requerido mediante las órdenes de arresto Nos. 2026-AJ0027880-001 y 2026-AJ0040504-001, emitidas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, por presunta violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores.

Era perseguido por el homicidio y heridas por arma de fuego, en perjuicio de Jhon Carlos Pérez Hiraldo, alias “Jhon Jhon”, así como por la muerte de Margarita Díaz García, alias “La China”, y las heridas ocasionadas a Robert Hans Sánchez Tejada.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde de este jueves 21 de mayo, cuando miembros de la DICRIM realizaban labores de inteligencia con el objetivo de localizar y apresar al prófugo en la calle No. 3, del distrito municipal de Hato del Yaque.

Según las autoridades, al notar la presencia policial, “Gatillo” enfrentó a tiros a los agentes utilizando una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, serie No. ACG082108, la cual portaba de manera ilegal, originándose un enfrentamiento en el que resultó con múltiples heridas de bala que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal de Hato del Yaque.

En el incidente también resultó herido Carlos Manuel Plasencia Núñez, de 37 años, quien presenta una herida de proyectil en la pierna derecha, según diagnóstico médico, el mismo se encuentra conducido para fines de investigación, así como también un menor de edad que su nombre se omite por razones legales, quienes acompañaban al apodado “Gatillo”.

Evidencia colectada

En la escena, miembros de la Policía Científica colectaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros, 13 cápsulas sin disparar, dos chalecos antibalas, dos celulares, un aceite para limpieza de armas de fuego y la pistola utilizada por el occiso. Además, fueron tomadas muestras para pruebas de absorción atómica y levantamiento de huellas dactilares.

Prontuario delictivo

La Policía informó que, al ser depurado en los archivos de la institución, Carlos Alberto Díaz Rodríguez (a) Gatillo figuraba con cinco registros por robo de fecha 11 de febrero de 2026.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Santiago, para los fines legales correspondientes, mientras las investigaciones continúan.