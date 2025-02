Muere Roberta Flack a los 88 años

El mundo de la música lamenta la pérdida de una verdadera leyenda

Miami.- La legendaria cantante Roberta Flack, conocida por su voz conmovedora y éxitos como “Killing Me Softly with His Song” y ganadora de varios Grammy, falleció este lunes a la edad de 88 años, confirmó su publicista.

Flack había anunciado en 2022 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

Flack fue una figura icónica en la música soul y pop, conocida por su estilo íntimo y emotivo. Ganó los Grammy la Mejor Grabación del Año por “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly with His Song”.

Su música trascendió géneros y generaciones, dejando una huella imborrable en la industria musical.

En sus últimos años, Flack enfrentó problemas de salud, incluyendo esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que la llevó a retirarse de la vida pública.

Roberta Flack no solo fue una cantante excepcional, sino también una pianista talentosa y una defensora de la educación musical con un impacto cultural que se extiende más allá de su música, inspirando a innumerables artistas y admiradores en todo el mundo.

Fans y colegas de la industria expresan su admiración y gratitud por su contribución a la música.

Roberta Flack será recordada por su voz inigualable y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su música.

Notistarz-Foto- Foto- tomada de TVE