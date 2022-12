La Educación Publica Sigue Embruteciendo a los Estudiantes

Un grupo de ciudadanos inteligentes son difíciles de gobernar. Esto se debe a que los ciudadanos que puedan leer, escribir y pensar de forma critica no se van a dejar engañar, mentir y abusar por un gobierno corrupto e insensible. Debemos preguntarnos, ¿Como podemos transformar una nación sin hacer unos cambios radicales en la forma que educamos a los ciudadanos? El comportamiento de las personas se cambia por medio de la enseñanza moderna y de calidad.

Los niños, los padres y envegencientes de la nación son la base del futuro. Por eso hay que comenzar a cambiar los sistemas actuales de apoyo al ciudadano. ¿Pero cual seria el primer cambio? Para comenzar, todas las escuelas y universidades tienen que ponerse al día y modernizar sus currículos y ofrecimientos. Segundo, las escuelas y universidades tienen que abrir sus salones de clase al mundo 24/7 de forma hibrida y virtual. Tercero, los sistemas educativos deben echar a la basura los currículos antiguos que son parte de un modelo agrícola donde la gente trabajaba en fincas de 6:00am a 6:00pm. Ya no necesitamos eso porque la maquinaria existente trabaja sola y no necesita de tantos trabajadores para los cuales no hay trabajos disponibles. Cuarto, hay que cambiar el modelo de la formación de maestros de inmediato implosionando la burocracia existente donde se perpetua los mediocre. Todavía se usan los mismos exámenes, libros de texto, cursos, departamentos y metodología para la cual ya no existen trabajos. Quinto, hay que re educar a los maestros y profesores existentes en la metodología de enseñanza moderna por medio de cursos universitarios y no de talleres. El dinero invertido en talleres puede ser ofrecido al maestro para que tome cursos y se certifique en la nueva metodología de la enseñanza incluyendo una practica.

El dar conferencias solamente en un salón de clases es totalmente absurdo y contraproducente para la motivación de los estudiantes que desean y necesitan aprender destrezas nuevas. El director escolar debe dedicarse 100% a la academia y apoyo a sus maestros y no a trabajos de papel que vengan de una burocracia inservible.

Es primordial mirar al futuro para rápidamente hacer los cambios necesarios al sistema publico. ¿Pero que cosas vienen en el futuro? Para comenzar se puede afirmar sin equivocarnos que la metodología de la enseñanza es invertida y que muchas escuelas y universidades estarán en lo que hoy día se conoce como el Meta verso. O sea, ya tenemos algunas Meta universidades y Meta escuelas que abrirán sus puertas en menos de dos años para ofrecer mini cursos y certificados de todo tipo no importa el idioma del estudiante. El Meta verso es algo que todos los días va creciendo y que la mayoría de la gente alrededor del mundo estará participando e intercambiando conocimiento. En ese universo virtual y abierto de forma gratuita a la gente alrededor del mundo tendrá la oportunidad de intercambiar socialmente, en negocios, en educación y hasta sentimentalmente.

Por otro lado, las naciones y sus gobiernos tienen que cambiar su manera de trabajar con sus operaciones diarias de papel mediante la adaptación y uso de la inteligencia artificial. Ya no se van a necesitar a 30 personas en una oficina para hacer un proceso antiguo y de papel. El mismo proceso de forma antigua que tarda semanas lo van a poder hacer en una computadora usando programas de inteligencia artificial en segundos. Estos sistemas se van a integrar en todas las ramas como la medicina, la justicia, la banca, y la educación. La robótica se debe enseñar en todos los grados. El futuro es la integración de la robótica con la inteligencia artificial. Estas nuevas maquinas van a poder aprender a trabajar por su cuenta para evitar estar programándolas de forma continua. Los robots y nano robots van a tener la capacidad de aprender una vez hagan el trabajo.

Nos preguntamos, ¿Porque no hay cambios inmediatos en nuestra nación? ¿Quien es responsable de hacer y provocar los cambios? La respuesta es bien fácil. La gente que esta a cargo de los gobiernos actualmente ignoran el desarrollo tecnológico y por lo tanto no desean cambios si estos cambios interfieren con su posición de poder y sus negocios. Lo que no saben ni se han dado cuenta estas personas es que el mundo ya esta cambiando y que cada día la tecnología se mueve y no espera a nadie para provocar los cambios.

Tenemos que cambiar para usar la inteligencia artificial y el Meta verso en nuestro diario vivir. Tenemos que causar una revolución educativa de inmediato para que las escuelas publicas y universidades eliminen sus currículos viejos y comiencen a integrar contenido moderno que ayude a sus estudiantes y maestros en preparatoria. No debe seguir la practica de graduar personas en profesiones que no tienen un contenido actual, no tienen trabajo disponible ni que pague un salario de miseria luego de estudiar 4 años de colegio. Es una realidad que los estudiantes de escuela publica de la nación no saben leer, ni escribir, ni computar efectivamente. Le toca a cada uno de ustedes buscar la información en la internet para provocar el cambio insertándose en posiciones de poder político. Solo así veremos un cambio rápido y efectivo.

