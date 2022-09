Niños de Escuela Publica No Saben Leer

Queda confirmado esta semana que el Departamento de Educación de Puerto Rico reconoce que hay miles de estudiantes de la escuela publica de Puerto Rico que no saben leer. Simplemente, vemos como las decisiones políticas de pasar a todos los estudiantes de grado aunque no tengan las destrezas necesarias obtienen estos resultados negativos que venimos anunciando hace décadas.

A los maestros de escuela publica los obligan a pasar a todos de grado. De lo contrario son penalizados moviéndolos de escuela o quitándole su salón de clase y colocándolo en algún recoveco de la escuela.

Por un momento hagamos una analogía. ¿Se imaginan que decidamos pasar a todos los que toman el examen de manejar un carro y le demos la licencia sin tener las destrezas? De inmediato podrían ver muertos en la carretera, carros chocando y hasta personas manejando por áreas en contra del transito. ¿Le daríamos la licencia de medico a alguien que no pasara la revalida? ¿Verdad que no?

Verdaderamente, el sistema publico educativo esta podrido y se ha convertido en un centro de cuido dieron peligroso donde la mediocridad es la orden del día. Cada maestro tiene que enseñar a 150 estudiantes al día. Si, son 30 estudiantes por salón por 5 grupos diferentes. A veces se nos olvida que el maestro no enseña solamente a uno a la vez.

Los mismos maestros valientes de escuela publica afirman que los estudiantes de las escuelas publicas de Puerto Rico no saben leer, no saben escribir, no saben comprender lo que leen ni tampoco saben hablar correctamente.

¿Pero cual es el resultado de toda esta mediocridad en masa?

El resultado es precisamente lo que tenemos actualmente como país. Un país donde las agencias y el dinero del gobierno no se administra correctamente por la incompetencia y la toma de decisiones mediocres que causan la quiebra total. Un país donde la salud, el sistema eléctrico, la educación y la seguridad estánen pésimas condiciones.

Por eso mismo es que los Estados Unidos de Norte América nos ha impuesto una Junta de Control Fiscal Federal. Han venido a administrar la madeja de disparates fiscales que tenemos como gobierno que es el hazme reír de todos los estados de la nación.

La única institución que esta creciendo constantemente es la cárcel. Cada día tenemos mas criminales presos por violar la ley federal y estatal.

Para remediar esta situación bochornosa hay que detener la practica de pasar de grado a los estudiantes que no tengan las destrezas de lectura, comprensión de lectura y escritura. Hay que detener también los programas de verano para engañar a todos y hacer ver que los estudiantes en tres semanas adquirieron las destrezas que perdieron durante el año regular. La gran mayoría de los empleados administrativos del Departamento de Educación de Puerto Rico mienten y son cómplices del delito mas asqueroso sobre la tierra. Engañar a un niño y diciéndole“no te preocupes, ya aprenderás en el camino a leer” no es la solución. Eso no sucede y los estudiantes de Puerto Rico llegan a grado 12 sin saber absolutamente nada como ya podemos nota en los resultados de los exámenes de aprovechamiento. Muchos se dan de baja y dejan la escuela porque no pueden leer ni comprender nada. Eso también aplica a las matemáticas básicas.La crisis fue creada por el Departamento de Educación. Ahora buscan compañías privadas y fundaciones para mejorar lo que ellos no han hecho.

El resultado de esta practica bochornosa de mirar para el lado e ignorar el problema, ha resultado en un problema para la Universidad de Puerto Rico. Miles de estudiantes que toman el examen de entrada a la Universidad llamado College Board se reprueban y por ende no solicitan entrada a la Universidad de Puerto Rico. Esa institución educativa del estado ahora tambiénquiere eliminar el requisito del College Board para poder aumentar su matricula. O sea, vamos a entrarlos a la Universidad aunque no tengan las destrezas básicas. Ya podemos predecir el resultado de esta practica. Vamos a aumentar la cantidad de profesionales mediocres para la isla que luego no van a conseguir trabajo en ningún lado y se verán obligados a vender drogas, robar o matar para sobrevivir.

Like this: Like Loading...