Gira “Volver a Casa” de Tito Nieves llegará a Dallas, Houston, Miami y San Juan

Miami.- El salsero puertorriqueño Tito Nieves, anunció su gira “Volver a Casa” que arrancará en Dallas, Texas, el 13 de octubre y seguirá por Houston y Miami, para finalizar en febrero del 2024 en San Juan de Puerto Rico.

El llamado “Pavarotti de la Salsa” promete deleitar a su público con todos sus grandes éxitos como: El amor más bonito, Fabricando fantasías, De mí enamórate, Sonámbulo, y I Like It Like That. La gira arrancará en El Majestic Theater en Dallas y finalizará el 9 de febrero 2024 en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, informó la compañía Loud And Live.

También incluirá su tema Volver a Casa, una composición del cantautor colombiano Mario Cáceres, dedicado a las personas que han tenido que mudarse de su país dejando su familia atrás.

Volver a Casa está dentro de las primeras cinco canciones más escuchadas en el playlist de “Lo Último y Lo Mejor de la salsa/Salsa Nation” en Spotify.

Nieves lanzó la semana pasada su nuevo sencillo Soy, una colaboración con Gilberto Santa Rosa del clásico éxito del cantautor cubano Willy Chirino.

Con 50 discos a lo largo de su carrera de casi cinco décadas, el artista salsero multi-platino y ganador de reconocidos premios internacionales, ha comenzado el 2023 con una agenda llena de trabajo.

Tito Nieves quien nació en Río Piedras, Puerto Rico, y criado en Estados Unidos, empezó su carrera con la Orquesta Cimarrón, un grupo originario de Nueva York. Comenzó su carrera como solista en 1987 alcanzando gran fama y popularidad.

En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta, con quien compartió el escenario. El siguiente año fue cofundador del Conjunto Clásico con quien recorrería el mundo y además grabaría ocho discos.

Notistarz/

Foto/ Prensa/ Tito Nieves

