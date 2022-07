ESTADO DE EMERGENCIA EDUCATIVA EN PUERTO RICO

Un país donde el Departamento de Educación se recibe 4 billones de dólares para educar a los niños y la mayoría fracasa en las pruebas diagnosticas seria considerado una emergencia nacional en cualquier otra parte del mundo. Actualmente, un gran numero de niños de las escuelas publicas no saben leer, no saben escribir y no saben computar. En cualquier parte del mundo, una agencia donde sus servicios son deficientes y no produce de forma efectiva se cierra. En Puerto Rico, el gobierno no considera esta grave situación como una emergencia.

El 25 de enero de 2021 el gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva OE-2021-013 en la que declara un Estado de Emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico volvió a declarar la orden ejecutiva para el 2022. A pesar de ciertos avances logrados con el Estado de Emergencia, en 2021 se reportaron 52 feminicidios en Puerto Rico.

Es evidente que hay una relación entre la pobreza, la delincuencia y la educación de un país. Hay una relación directa entre el uso de la violencia como alternativa para resolver los problemas y la falta de educación de un niño. Tenemos una generación de personas que ha sido victima de un sistema de educación publica deficiente. Las estadísticas demográficas reflejan una relación directa entre la falta de educación de las personas en Puerto Rico y la cantidad de presos que hay en la cárcel actualmente. De por cierto, el numero de presos sigue subiendo. Si eres rico, puedes pagar la fianza y no te arrestan ni te fichan. Si eres pobre, no puedes pagar la fianza y vas directo a la cárcel. Eso le podemos añadir que nuestro sistema de corrección en Puerto Rico no sirve tampoco ni corrige a nadie. Podemos ver todo lo contrario. Tenemos un sistema correccional donde los que salen a la libre comunidad vuelven a cometer los crímenes y delitos por lo cual fueron sentenciados.

No estamos culpando a los presos por nada. Ellos son los esclavos modernos del siglo 21 donde el gobierno le niega el derecho a una educación de calidad, se le discrimina y no se le ayuda a salir del circulo vicioso en que se encuentran actualmente.

Si no te educas, si no aprendes algún oficio, no puedes conseguir un trabajo, una profesión y una manera digna de mantener una familia. Por lo tanto, sigue en aumento la delincuencia y la pobreza.

El gobierno en vez usar los 4 billones de dólares que recibe paraofrecer una educación de calidad por vida, lo único que ve como alternativa es continuar aumentando la administración y creando puestos políticos que no son necesarios en el departamento de educación. Esto es a pesar de que tenemos la mitad de los estudiantes que hace 10 años.

¿Pero porque no hay suficientes fondos en el gobierno? No hay fondos porque los gobernantes han tomado prestamos billonarios gastando los fondos de las agencias gubernamentales y llevándolas a la quiebra. Las agencias publicas de Puerto Rico están en quiebra. Eso quiere decir que no tienen suficiente dinero para poder operar. O sea, estaban operando con sobregiro.

Muchas de ellas tienen deudas millonarias son con otras agencias de gobierno. Por ejemplo, el mismo Departamento de Educación debe Millones en electricidad y agua a las agencias de agua y energía eléctrica.

¿Porque la Junta de Control Fiscal no le obliga a esas agencias saldar esta deuda? ¿Porque tienen que pagar los ciudadanos por esta administración de gobierno inepta? Porque no le importan los ciudadanos de Puerto Rico.

Otra vez podemos ver que la ignorancia y la falta de educaciónprovoca que quiebren las agencias de gobierno afectandodirectamente a aquellos que trabajan todos los días.

¿Cual es el remedio? Primero, se debe cerrar el Departamento de Educación oficina central totalmente eliminando las cartas circulares y la agencia como esta estructurada. Segundo, hay que diseñar una nueva agencia con una administración eficiente y digital donde solo se use el dinero para educar a los niños y sus padres.

Hay que eliminar todos los puestos administrativos creados para acomodar a los políticos de confianza del momento que nada aportan a la educación del país.

O sea, si usamos los 4 billones de dólares para darle por lo menos $60,000 a cada maestro en salario anual y eliminamos el Departamento de Educación en San Juan quedarían varios billones para aumentar la cantidad de maestros en cada plantel para ayudar a los niños que se pongan al día en sus materias. El capital humano es lo mas valioso que tenemos en Puerto Rico. Hay que invertir en el desarrollo de los niños y jóvenes. También hay que contratar los mejores maestros que sepanenseñar de forma eficiente en cada materia. Hay que crear ocho regiones educativas y darle el dinero a cada región. Cada escuela debe administrar el dinero enfocándose solamente en la educación y la cantidad de estudiantes que tenga. Hay que eliminar todo el papeleo inútil. No se puede pasar al niño de grado si no tiene las destrezas. El seguir mintiendo y robando el dinero federal en actividades y procesos administrativos en vez de educar al niño es un delito grave.

Gobernador, declare a Estado de Emergencia Educativa enPuerto Rico. Le aseguro que si educa a los niños y a sus familias, la violencia de genero se elimina.

Like this: Like Loading...