“Cumplí todo lo que prometí”: presidente Danilo Medina agradece al pueblo dominicano por haberle permitido servirle

Héctor Danilo Sánchez, Special-Reporter

NEIBA, Bahoruco, R. D. – “Hemos cumplido con nuestro Programa de Gobierno”, dijo el presidente Danilo Medina, al expresar su satisfacción por los resultados de ocho años de gestión y agradecer al pueblo dominicano por concederle la oportunidad de servirle.

“Gracias porque me voy con la frente en alto. Me voy como entré. Trabajé más de 12 horas al día, sin un solo día de descanso. Le entregué todo mi tiempo y mi sacrificio a servirle al pueblo dominicano y me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo al hacer entrega del Hospital Provincial San Bartolomé, en Neiba, Bahoruco.

“Ahí tienen su hospital, un hospital de lujo, que no tiene nada que envidiar a ningún centro privado de la República Dominicana’’.

Sector por sector, la República Dominicana se ha transformado

En ese contexto, señaló que “sector por sector hemos transformado la República Dominicana. Dije que venía al Gobierno a continuar lo que estaba bien, a corregir lo que estaba mal y hacer lo que nunca se ha hecho, y he cumplido mi palabra, no tengo dudas”.

“Sé que para algunos grupos no lo he hecho bien, pero para la inmensa mayoría de los hombres y mujeres dominicanos estoy pasando con notas sobresalientes”.

Sostuvo que su único interés ha sido servir a la gente, como se lo aprendió del profesor Juan Bosch, y que su mayor satisfacción, a partir del próximo lunes, será caminar por las calles de República Dominicana como un ciudadano ordinario, recibir el saludo de sus compatriotas y que le digan: “Gracias Danilo, porque en tu Gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

“He trabajado por la gente y para la gente. He puesto, tal y como dije el 16 de agosto del año 2012, a las personas en el corazón de las políticas públicas”.

Resaltó la democratización de la sociedad dominicana evidenciada en el crecimiento económico, las transformaciones en la salud, la educación y el campo dominicano; así como la creación de más y mejores empleos, durante los últimos ocho años.

Casi dos millones de niños en Jornada Extendida

Resaltó, de manera particular, el cumplimiento de la promesa de construir nuevos modelos de salud y educación, “de calidad, con dignidad para los hijos de los más pobres y de todo el país”.

“Dije muchas veces que la persona que por vanidad no quisiera ir a un hospital o a una escuela pública es porque no quiere, pero no porque el Estado dominicano no le brindara la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior. Y he cumplido mi palabra”.

Precisó que el país “está sembrado de escuelas en todo el territorio nacional. Prometí que iba a construir 28 mil aulas y ya he entregado 25 mil y no he podido entregar la totalidad por la pandemia, pero hay 500 centros más que están en construcción con un total de 11 mil aulas que totalizan 36 mil, 8 mil por encima de las que prometí en la campaña electoral de 2012”.

“Dije que iba a dar, desayuno, comida y cena y merienda en las escuelas y hay casi 2 millones de niños que reciben desayuno, almuerzo y merienda. Eso significa que estoy subsidiando a las madres pobres de República Dominicana con cerca de 7 mil pesos al mes por cada niño”.

Igualmente, resaltó que honró su palabra de “ayudar a las madres solteras con sus niños para que pudieran trabajar o volver a estudiar. He llenado el país de estancias infantiles, recibimos a los niños entre 45 días y 4 años y están recibiendo alimentación, educación. Son atendidos por profesionales”.

“Almacenes de enfermos” quedaron en el pasado

“Prometí transformar los hospitales de la República Dominicana para que dejaran de ser almacenes de enfermos”, dijo al recordar que cuando iba a un hospital, de visita, se encontraba con salas con hasta 18 enfermos y un solo baño para todos y, durante su gestión, se han entregado hospitales de lujo en todo el territorio nacional.

Valoró que “hoy los hospitales de República Dominicana son los mejores centros médicos que tienen todas las comunidades del interior del país. Sólo en la Capital y en Santiago estamos en competencia con el servicio de salud privado”.

RD produce 85% de lo que consume

Destacó, además, que no hay un lugar de la República Dominicana donde la mano amiga del Gobierno no haya llegado. “He transformado la agropecuaria, le he dado a los campesinos instrumentos para vivir”.

“La República Dominicana hoy es autosuficiente en producción de alimentos. Más del 85% de los productos que consumimos se producen en el territorio dominicano y eso se ha visto ahora cuando el país estuvo cuatro meses cerrado y no faltó nada”.

Más de 600 mil tareas reforestadas

Resaltó, asimismo, que más de 600 mil tareas han sido reforestadas con árboles maderables y frutales. “Los siete grandes proyectos que he diseñado, y aquí hay uno en Bahoruco y hay otro en Independencia, están diseñados para sacar de la pobreza a los dueños de esas tierras”.

125 mil empleos creados por año

De igual modo, se mostró satisfecho de haber superado con creces la meta establecida de nuevos empleos creados por cada año de su gestión.“Prometí que íbamos a crear 100 mil por año y en promedio, hasta el 27 de febrero, estábamos creando 125 mil”.

13 mil espacios están poniendo fin al hacinamiento en cárceles

Afirmó que también está dejando atrás el hacinamiento en las cárceles del país, a través de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

“Las cárceles eran escuelas de delincuencia. Habían sido diseñadas para albergar 1,200 o 1,300 personas. Tenían hasta 8 mil, como es el caso de La Victoria. Estoy entregando al país un sistema carcelario con 13 mil espacios nuevos”.

Alianza con el sector privado en favor de la gente}

También destacó el fortalecimiento de la alianza con el sector privado para crear las condiciones de hacer negocios en la República Dominicana “sin importarme quien gane o no gane dinero. Lo que me importa es que puedan hacer las inversiones que creen los empleos de la gente y que produzcan lo que nosotros necesitamos”.

Dignificación de casi todos los servidores públicos

Indicó que los salarios de la inmensa mayoría de los servidores públicos han sido dignificados. “Un maestro que ganaba 25 mil pesos, está ganando 49 mil. Un maestro de secundaria que ganaba 29 mil, ahora está ganando 52 mil”.

Señaló que, asimismo, han sido beneficiados los profesionales de la salud, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; así como los agrónomos, entre otros trabajadores.

Subsidios a casi 3 millones de dominicanos ante COVID-19

Precisó que, ante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID 19, el Gobierno está dando subsidios a cerca de 3 millones de dominicanos: un millón y medio a través de Progresando con Solidaridad, a 904 mil empleados del sector privado que fueron suspendidos y a otros 200 mil trabajadores independientes.

8 años de políticas públicas ajustadas a necesidades del pueblo

Manifestó que “ahora vamos a salir y un nuevo equipo gobernará a la República Dominicana y hay que pedirle a Dios que los ayude y los ilumine para que el progreso que vive el país no se detenga”.

“Las políticas públicas que aplicamos en el Gobierno estaban ajustadas a las necesidades de la población. No he hecho nada diferente a lo que dije que iba a hacer en la campaña electoral”.

“He gobernado respetando los derechos de los ciudadanos, no he atropellado a nadie, no he perseguido a nadie por sus ideas. He respetado el derecho a disentir del Gobierno más allá de lo que permite la convivencia pacífica en un estado democrático de derecho”.

“He permitido que la gente se exprese libremente y que digan lo que quieran del Gobierno. En definitiva, hay un jurado que tendrá que valorar si se hizo bien o si se hizo mal: el pueblo dominicano. Y para él estamos gobernando, para ese pueblo que nos dio el honor de elegirnos dos veces a la Presidencia de la República”.

Presa Monte Grande, Ciudad Sanitaria, circunvalaciones y más

Dijo que lo único que lamenta es no poder entregar, debido a la pandemia, una significativa cantidad de obras a residentes de diversos puntos del país, entre las que destacó la Presa de Monte Grande, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, algunos hospitales regionales en las provincias Duarte, Santiago y San Pedro de Macorís; así como las circunvalaciones de Azua y de San Francisco de Macoris.

Igualmente, los palacios de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República.

“En fin, hay una cantidad de obras que se quedan en carpeta porque no pudimos completar por el asunto del COVID. Esos 4 meses nos están haciendo muchísimo daño porque no pude entregar esas obras”.

Sin embargo, dijo que se va satisfecho, “porque cuando se miran las obras que se construyeron en República Dominicana, en cualquier Gobierno de los que ha tenido el país, no creo que la gestión del presidente Danilo Medina no quede en primer lugar”.

Estimó que, entre el 7 de julio y el día de hoy, ha entregado más de 300 obras de manera simultánea y sin poder ir a algunos lugares, “porque el tiempo no me alcanza”.

“El empuje que llevaba nuestro país, solamente un hecho de la naturaleza lo pudo detener. Esa crisis sanitaria está provocando una crisis económica y, por tanto, tenemos que unirnos como dominicanos para empujar en una misma dirección a la República Dominicana”.

Ponderó que, por suerte, este país tiene una vocación a la recuperación, que no tienen otras naciones.

“Una vez que hayamos superado el COVID, la República Dominicana retomará la senda de crecimiento económico y de progreso para bienestar de las familias dominicanas”, afirmó al tiempo de exhortar a la población a seguir las orientaciones de las autoridades de salud.

Arranca operación del Interceptor 004 para recuperación de los ríos Ozama e Isabela

Tras el acuerdo firmado en Países Bajos entre el Ministerio de la Presidencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y The OceanCleanup, para limpiar los ríos Ozama e Isabela, esta semana arrancó la operación del Interceptor 004.

La alianza, pionera para la región de Latinoamérica y el Caribe, cuenta con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos y diversas instituciones del sector público agrupadas bajo la sombrilla de la Comisión Presidencial para el Rescate de los Ríos Ozama e Isabela como la Armada de la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dominicana Limpia y el Ministerio de Obras Públicas.

La academia, representada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y el sector privado también se han sumado a esta iniciativa a través de la Fundación Tropigas y ECORED con las empresas que esta representa, junto a numerosas compañías y otros actores que han expresado su voluntad de aunar esfuerzos.

La puesta en operación fue transmitida a través de una transmisión en vivo desde la página web de la Presidencia de la República, en el cual fueron compartidas imágenes y videos del Interceptor 004.

Reducir impacto de residuos sobre vida marina y salud de personas

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, señaló que el Interceptor 004 es una embarcación donada por la organización The Ocean Cleanup, dedicada a la recolección de plásticos en ríos y mares, a fin de reducir el impacto de los residuos sobre la vida marina y la salud de las personas.

Se trata de una tecnología ecoeficiente que opera con energía solar y puede extraer más de 100 mil libras de plásticos al día.

Aunque la citada organización ya tiene dos equipos funcionando en otros países, es la primera vez que se logra una alianza con múltiples actores, lo que es una muestra de que en la administración que concluye siempre hemos estado abiertos a las opiniones y aportes de todos los sectores para solucionar los problemas del país, agregó el ministro.

“Con este equipo eliminaremos los plásticos del río Ozama y el Isabela, entre otros. Pero no solo eso, sino que evitaremos que estos restos lleguen al mar Caribe, y contribuiremos así al saneamiento de toda la zona caribeña”, expresó el ministro Montalvo.

Suma de voluntades

Por su parte, Inka Mattila, representante residente del PNUD en República Dominicana señaló que, “más allá de la puesta en marcha del Interceptor, la alianza Rescate Ozama constituye una apuesta para sumar voluntades y acción, en la que diferentes actores, organizaciones y empresas trabajen juntos por una cultura de consumo y producción sostenibles que no perjudique el desarrollo humano de esta y futuras generaciones”.

“En este momento, en que se está trabajando para la recuperación socioeconómica de COVID-19, el país tiene la oportunidad de reconstruir apostando a soluciones de futuro, donde la sostenibilidad y la inclusión estén al centro”.

La embajadora del Reino de los Países Bajos señaló: “Juntos buscar soluciones a desafíos globales y locales, aportando con innovación y tecnología holandesa con fuentes de información abierta. Porque el conocimiento sirve para compartir. Este es el enfoque de los Países Bajos”.

Asimismo, en su participación en representación del sector privado, Jake Kheel, presidente del Consejo Directivo de Ecored agregó: “El Interceptor evitará que el plástico llegue el mar Caribe, pero nos corresponde a todos, gobierno nacional, gobiernos municipales, sociedad civil, sector privado y a cada ciudadano realizar la gran transformación que empieza hoy, por el Rescate del rio Ozama”.

A la vez, agradeció la oportunidad de haber sido parte de la iniciativa desde el inicio del proceso.

Una República Dominicana más sostenible

El país posee uno de los litorales más extensos de la región del Caribe. Proteger los océanos y la vida submarina es fundamental para el desarrollo del país y el crecimiento de la economía.

Con la puesta en operación del Interceptor 004 se cumple un desafío prioritario para el país y se marca la ruta hacia la reconstrucción de un mejor futuro, en el que todas las personas y sectores tomen acciones en favor de una República Dominicana más sostenible.

Presidente Danilo Medina coloca en honrosa situación de retiro a ministro de Defensa y otros altos mandos militares

Tren Militar puesto en retiro por el Presidente Danilo Medina Sánchez.

El presidente Danilo Medina colocó en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, por antiguedad en el servicio, al ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, mediante el decreto 318-20.

Asimismo, al director general de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte.

La información fue dada a conocer por el portavoz del Gobierno y director general de Comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter @RodrigMarchena.

El General Juan Manuel Méndez fue ascendido a Mayor General y puesto en retiro con efectividad este 16 de Agosto.

A través del decreto 319-20, también fueron colocados en honrosa situación de retiro, los comandantes generales del Ejército de República Dominicana, mayor general Estanislao Gonell Regalado; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Emilio Recio Segura; y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Richard Vásquez Jiménez.

Junto a ellos, los viceministros de Defensa, mayor general Braulio Alcántara López, el vicealmirante Miguel Peña Acosta y el mayor general piloto, Luis Payán Díaz; así como el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante Edmundo Félix Pimentel.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general de brigada del Ejército de República Dominicana, Juan Manuel Méndez García, fue ascendido a mayor general y colocado en honrosa situación de retiro, mediante el decreto 320-20.

Con el decreto 321-20, fueron ascendidos y colocados en la misma situación, la contralmirante Mayra Alicia Díaz Martínez a vicealmirante, el coronel del Ejército de la República Dominicana José Manuel Espinal Benzant a general de brigada; y el general de brigada de la Policía Nacional, Franklin Vittini Durán a mayor general.

Del mismo modo, los coroneles de la Policía Nacional, Voltaire Batista Matos y Andrés Félix Fernández a generales de brigada.

El coronel del Ejército de República Dominicana, Epifanio Peña Lebrón, también fue ascendido a general de brigada y colocado en honrosa situación de retiro.

El jefe de Estado también colocó en honrosa situación de retiro al mayor general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Ramón Hernández Hernández, mediante el decreto 323-20.

Han sido 8 años sin descanso, esforzándonos por entregar, día tras día, resultados tangibles en cada iniciativa”: Gustavo Montalvo

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, presentó los libros Memorias 2012-2020: Ocho años de servicio a la nación y Discursos y declaraciones: Trayectoria de un legado.

Los libros resumen una gestión de 8 años de arduo trabajo y experiencias en una cantidad y variedad de proyectos llevados a cabo desde el Ministerio de la Presidencia.

“Han sido 8 años sin descanso, esforzándonos para entregar, día tras día, resultados tangibles a la población, en cada una de las iniciativas emprendidas”, dijo el ministro.

El Ministerio de la Presidencia está al frente de iniciativas tan variadas como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el diseño y la construcción de Ciudad Juan Bosch, la coordinación de República Digital, el Plan Nacional de Titulación o la negociación de Barrick Gold, por citar algunos ejemplos.

Gustavo Montalvo se mostró orgulloso de haber servido al país y de la dedicación del presidente Danilo Medina, así como del empeño y perseverancia del Gobernante en reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

“Me ha servido de inspiración, en particular, su compromiso con los programas dirigidos a dar mayores oportunidades y mejorar las condiciones de vida de sectores que nunca antes habían recibido tanta atención: niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros”, expresó.

El Ministerio de la Presidencia está al frente de iniciativas tan variadas como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el diseño y la construcción de Ciudad Juan Bosch, la coordinación de República Digital, el Plan Nacional de Titulación o la negociación de Barrick Gold, por citar algunos ejemplos.

Gustavo Montalvo se mostró orgulloso de haber servido al país y de la dedicación del presidente Danilo Medina, así como del empeño y perseverancia del Gobernante en reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

“Me ha servido de inspiración, en particular, su compromiso con los programas dirigidos a dar mayores oportunidades y mejorar las condiciones de vida de sectores que nunca antes habían recibido tanta atención: niños y niñas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros”, expresó.

Indicó que la participación del Ministerio varió según los programas y proyectos implementados, así como el avance alcanzado en cada una de ellos.

“Debo confesarles que siempre se queda uno con el deseo de haber logrado más, de poder ofrecer más y mejores resultados para todos los dominicanos”, añadió.

Para Gustavo Montalvo, estas publicaciones son una rendición de cuentas que pueden servir a las nuevas autoridades para que conozcan lo realizado y, en especial, la agenda pendiente para darle continuidad.

Invitó a que conozcan ambas publicaciones en la página web y las redes sociales del Ministerio de la Presidencia.

Gustavo Montalvo agradeció al equipo de colaboradores del Ministerio de la Presidencia y sus dependencias por su compromiso, su trabajo sin horario y por dar lo mejor de sí mismos.

“Ellos me han motivado a dedicar todo nuestro tiempo, en cuerpo y alma, al único propósito de todo servidor público: dar respuesta a las necesidades de la población”, concluyó el ministro.

Dominicanos mejoraron sus condiciones de vida: Rodríguez Marchena agradece a Danilo por enseñar que es posible gobernar con amor al prójimo

“Gracias Danilo, enseñaste que era posible gobernar con amor al prójimo. En tu Gobierno los dominicanos y dominicanas mejoraron sus condiciones de vida”.

Así agradeció y culminó una serie de 28 tuits, el portavoz del Gobierno y director general de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta de la red social Twitter @RodrigMarchena.

Una RD más próspera, menos desigual y más democrática

El portavoz del Gobierno ofreció los datos que evidencian que, tras 8 años de Gobierno, el presidente Danilo Medina entrega al país una mejor República Dominicana que la recibida en 2012, más próspera, menos desigual y más democrática.

Destacó los resultados más relevantes obtenidos por las políticas públicas aplicadas desde agosto 2012 a febrero 2020, previo a la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

Economía creció 6 %

Destacó que la economía dominicana creció 6 % promedio anual y su tamaño pasó de US$62,000 millones a US$94,000 millones, con inflación promedio anual de 2.64 %. Igualmente, se crearon 900 mil empleos.

Apuntó que la clase media creció de 22.6 % a 30 %, un millón 700 mil dominicanos salieron de la pobreza y 650 mil superaron la pobreza extrema.

Mientras, la pobreza rural se redujo de 49 % a 25 % y la pobreza extrema de 9.9 % a 2.7 %.

Indicó que las Reservas Internacionales Brutas a febrero de 2020 eran US$9,863.7 millones, equivalentes al 10.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a cinco meses de importaciones.

Fomento a exportaciones

Resaltó que los parques de Zonas Francas pasaron de 53 a 78 y las empresas de 584 a 728, con exportaciones por encima de US$6,200 millones y 176,000 empleados.

Recordó la creación del Banco de Desarrollo de las Exportaciones (BANDEX) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

“República Dominicana es primer exportador mundial de cigarros, tercer exportador de calzado en América Latina y coloca 1,178 tipos de productos textiles en 130 países”, puntualizó.

Mejores salarios

Rodríguez Marchena destacó, asimismo, las mejoras y el aumento salarial a trabajadores como a médicos, enfermeras, farmacéuticos, bioanalistas, técnicos en imágenes, odontólogos, psicólogos, maestras y maestros activos, maestros pensionados, agrónomos, militares y policías.

Energía y Minas

Igualmente, recordó la renegociación del contrato con la minera Barrick Gold, como uno de los principales logros en el sector de energía y minas.

Mientras que con respecto a la energía renovable no convencional (sol, viento y biomasa), destacó su multiplicación por 19 al pasar de 33 MW a 626.5 MW que, sumados a los 604 MW de las hidroeléctricas, totalizan más del 25 % de los 4,850 MW de capacidad instalada.

Valoró la construcción y entrega de la Central Termoeléctrica Punta Catalina como una de las principales conquistas del pueblo en el sector energía. Señaló que, con 752 MW, suple el 30-35 % de la energía que se consume en el país.

“Se construyó gasoducto y se convirtieron a gas las plantas Quisqueya I y II con 450 MW y, en septiembre/octubre, le tocará hacerlo a las de CESPM con 300 MW”, sostuvo.

Democratización del Crédito y Soberanía Alimentaria

Se refirió, de igual modo, a las conquistas obtenidas mediante la Democratización del Crédito, que fue visible en campos y ciudades con más de RD$200 mil millones financiados a cooperativas y Mipymes a bajas tasas de interés para liberarlas de la usura, rentabilizar sus negocios, proteger y crear empleos.

Señaló que el 90 % de los alimentos que se consume en el país son producidos en el campo dominicano. “Elevamos la producción anual de alimentos de 140 a 242 millones de quintales”.

Afirmó que la República Dominicana es autosuficiente en arroz, huevos, pollo, plátano, guineo, papa, yuca, batata, berenjena y otros.

Agregó que las agroexportaciones se elevaron en 2019 a US$3,250 millones, incluyendo exportaciones sin flete a empresas turísticas.

290 Visitas Sorpresa

Indicó que a través de 290 Visitas Sorpresa, se generaron más de 470 mil empleos directos e indirectos, 2,464 iniciativas distribuidas en 1,404 productivas y 1,060 comunitarias.

“Más de 850 asociaciones y/o cooperativas impactadas. Todas las provincias del país visitadas y más de 50 instituciones del Gobierno involucradas”, precisó.

Títulos de propiedad y seguridad ciudadana

El director de la DICOM recordó los 70 mil títulos de propiedad definitivos de parcelas y solares que fueron entregados sin costo alguno para sus dueños, en el territorio nacional.

También destacó los inigualables esfuerzos para reforzar la seguridad ciudadana con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en el Gran Santo Domingo y 20 provincias, 101 municipios, cubriendo el 87.7 % de la población dominicana.

A su vez, resaltó los refuerzos en la seguridad nacional con la instalación de nueve puestos de chequeos interagenciales, así como el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i).

Reforma del Transporte

Rodríguez Marchena indicó que la modernización de la red vial del país, catalogada número uno en el Caribe y tercera en América Latina y con un eficiente y gratuito sistema de Asistencia Vial, la convierte entre las más seguras de la región.

Asimismo, enumeró las reformas en el transporte implementadas por el Gobierno de Danilo Medina como la construcción y puesta en funcionamiento del Teleférico de Santo Domingo, así como las líneas 2A y 2B del Metro de Santo Domingo.

“Creamos INTRANT, fusión de 5 instituciones vinculadas al transporte y DIGESETT, de otras 2 instituciones”, apuntó.

Más obras para bienestar de la gente

El portavoz del Gobierno resaltó la entrega de las circunvalaciones de Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago y San Juan. Además, el Circuito Vial del Este.

Igualmente, de las carreteras Santiago-Navarrete; Juan Adrián-Rancho Arriba; Uvero Alto-Miches-El Seibo; Circuito Vial de la Sierra; avenida Ecológica; elevado de Cienfuegos y de Piedra Blanca; así como la ampliación de las carreteras Baní-Azua-Barahona.

“Entregamos Parque Central y Jardín Botánico de Santiago. Igualmente, la presas Dos Bocas, Palma Sola, Yacahueque y La Piña. Rehabilitamos presa Tavera-Bao López-Angostura. En etapa final, la presa de Monte Grande y en proceso Boca de los Ríos”.

A su vez, destacó la construcción de las carreteras Padre Las Casas-Bohechío, Padre Las Casas-Monte Bonito y puente de Guayabal. Además, Hato Mayor-El Seibo, Hato Mayor-Yerba Buena y muchas más.

Techo Digno para Todos

Dignificar la vida de la gente fue una de las principales metas del gobierno de Danilo Medina. En respuesta a esta voluntad política, fueron construidos el Nuevo Boca de Cachón; La Nueva Barquita con 1,782 apartamentos, El Riito en La Vega, 664 apartamentos en Tenguerengue y Mesopotamia en San Juan; así como el proyecto Nuevo Domingo Savio.

Creció la oferta de viviendas bajo costo con la aplicación de la ley de fideicomiso como la Ciudad Juan Bosch, proyecto habitacional de 25,000 apartamentos.

Recuperación Bahía de las Águilas

“Recuperamos Bahía de las Águilas. Eliminamos explotación suelos de Valle Nuevo. Avanzamos en ordenamiento y manejo cuenca Yaque del Norte. Reforestamos cuenca del Ozama y con Interceptor iniciará saneamiento”, puntualizó Rodríguez Marchena en su tuit 20.

A su vez, resaltó el plan de reforestación que abarcó 606 mil tareas en 16 proyectos, en beneficio del medio ambiente y los residentes en su áreas cercanas.

Revolución Educativa

Con la Revolución Educativa y la inversión del 4 % del PIB en educación preuniversitaria, fueron construidas más de 25 mil aulas; 88 estancias infantiles y el Programa Alimentación Escolar beneficia a 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes.

Mientras, con la puesta en marcha del programa República Digital, fueron entregadas 370 mil computadoras a estudiantes y 36 mil laptops a maestros.

“Invertimos cada año más de RD$3,000 millones en formación de maestros y dignificamos sus salarios. Bajamos tasa de analfabetismo de 14.4% a 5.5% y a 3.96% entre menores 60 años”, agregó.

Acercamos salud a la gente

Unos 50 hospitales han sido renovados y equipados con atención digna a sus pacientes, así como 46 centros de Diagnóstico y Atención Primaria.

A su vez, Rodríguez Marchena destacó la eliminación del copago en hospitales y que 8 de cada 10 dominicanos tienen seguro de salud.

Igualmente, puntualizó que están en operación los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana para atender niñas y niños con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral.

Democratización de las Compras Públicas

“Democratización de las compras públicas. De 18,000 en 2012 pasamos a 86,702 proveedores del Estado en 2020. Creamos Portal Transaccional, Cuenta Única del Tesoro y aplicamos Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)”.

RD Lo Ma’ Mejor

En 8 años de gobierno, los ingresos por turismo superaron los US$46,000 millones y 45 millones de turistas. Se agregaron 18,500 habitaciones hoteleras y las compras al campo dominicano alcanzaron US$950 millones en 2019.

Construimos Amber Cove, puerto para cruceros; se modificó ley 158-01 para adecuar incentivos fiscales y atraer inversión extranjera en turismo.

“Relanzamos Playa Dorada y construimos Anfiteatro La Puntilla en Malecón de Puerto Plata. Convertimos a San José de las Matas en destino de turismo ecológico”, puntualizó.

Like this: Like Loading...