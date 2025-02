Paquita la del Barrio: él fue el único hombre útil en su vida

México.- A través de su música, la cantante Paquita la del Barrio, quien falleció a los 77 años, enseñó que no es necesario hacer mucha bulla para decirle a quien tanto adorabas y te fue infiel que se acuerde de su madre.



En su carrera artística, mostró que en el amor se puede calcular mal, pero nadie es letra de cambio y siempre hay un cheque en blanco porque te decepcionaron tanto.



Que la confianza, porque tontamente siempre le fuiste fiel, también se paga tres veces: por cariño, por capricho y por placer.



Su particular estilo, hizo de insulto todo un arte para expresar todo el odio y desprecio que ni las canciones más potentes y estridentes de otros géneros musicales hicieron.



Se fue Paquita, la artista que le permitió a más de una dama, expresar que el poco hombre que no te supo valorar es un fiasco en la cama, que en el ruedo resultó el peor de los toreros y que ni balas de salva tenía. ¡pobre pistolita!



Aunque, la pasión y el sentimiento que le imprimió a sus interpretaciones fue determinante para convertirse en todo un ícono en la música mexicana.



Ella siempre contó que el amor la trató mal, sus dos matrimonios terminaron por infidelidad y en varios shows se le vio soltar lágrimas cuando interpretaba sus temas de despecho que tanto gustaban al público.



Pero detrás de la inspiración y las fuertes críticas en contra de la rata de dos patas, la alimaña o el espectro del infierno que tanto daño te hicieron se encuentra el compositor Manuel Eduardo Toscano.



“Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio malhecho…»Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¡cuánto daño me has hecho!», son los versos de “Rata de dos patas” que miles de mujeres han cantado con mucho sentimiento.



El tema del álbum “Taco placero” (2000) es de la autoría de Manuel Eduardo Toscano, el músico que más contribuyó a la discografía de la artista.



La canción que Paquita alguna vez dudó en incluir en su repertorio, terminó por convertirse en todo un éxito, quizá el mayor de toda su trayectoria.



El tema, directo, contestatario y con toques de ironía, se pensó desde el inicio para cantarlo en momentos de despecho o como desahogo en un momento de desamor.



En otras ocasiones, Toscano explicó que un día fue a ver a la cantante a un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y se le quedó grabado el éxito que tuvo con el público.



Así que decidió escribir una canción que al final resultó una combinación de insultos que pocas veces se había visto en la música mexicana de ese entonces.



Al escucharla en un casete de muestra, la propia Paquita la del Barrio contó que dudó en grabarla, pues estaba subida de tono, pero después aceptó interpretarla.



Aunque «Rata de dos patas» parecía una más de su repertorio doloroso, Toscano reveló que la canción estaba inspirada en un presidente de la República



«Había sido presidente de la República un señor que era peloncito, con las orejas grandotas, pero no podíamos -ni hasta el día de hoy- faltarle el respeto a esos personajes», contó Toscano en una entrevista para el sitio El Arte de la Canción.



Así, sin mencionar directamente su nombre, esta descripción llevó a una figura conocida por todo México: el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).











Notistarz/ Staff





Foto: IG @paquitaoficialb