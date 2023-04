El presidente Biden y la vicepresidenta Harris anuncian campaña de reelección

Biden nombra directora de campaña y copresidentes de campaña exactamente cuatro años después del lanzamiento de su candidatura de 2020

Hoy, el presidente Joe Biden anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones presidenciales de 2024. En un video publicado hoy, titulado “Libertad”, el presidente Biden se remontó a su mensaje de campaña de 2020 cuando aseguró que el país libraba una batalla por el alma de la nación. Hoy el Presidente dijo que la batalla continúa frente a los republicanos extremistas MAGA que están enfocados en quitarles los derechos a los estadounidenses y dividir el país. El presidente hizo un llamado a todos los estadounidenses para que defiendan nuestras libertades personales y aseguró que cada generación enfrenta un momento en el que hemos tenido que defender la democracia, y esta elección es nuestro momento.

El anuncio de hoy del presidente Biden se produce exactamente cuatro años después de que anunciara su candidatura de 2020 basada en una plataforma para restaurar el alma de nuestra nación, reconstruir la columna vertebral del país, la clase media, y unir al país.

“Cuando me postulé a la presidencia hace cuatro años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos. La pregunta que enfrentamos es si en los años venideros tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos”, dijo el presidente Biden. “Sé cuál quiero que sea la respuesta. Este no es un momento para ser complaciente. Por eso me postulo para la reelección. Conozco Estados Unidos y sé que somos gente buena y decente. Sé que seguimos siendo un país que cree en la honestidad y el respeto, y en tratarnos con dignidad. Somos una nación donde no damos refugio al odio. Creemos que todos son iguales y que a todos se les debe dar una oportunidad justa para tener éxito en este país”.

El presidente Biden continuó: “Cada generación de estadounidenses se ha enfrentado a un momento en el que han tenido que defender la democracia, defender nuestras libertades personales y defender nuestro derecho al voto y nuestros derechos civiles. Este es nuestro momento. Terminemos el trabajo.

Hoy, el presidente Biden también anunció el liderazgo inicial de la campaña. La congresista Lisa Blunt-Rochester, el congresista Jim Clyburn, el senador Chris Coons, la senadora Tammy Duckworth, la congresista Veronica Escobar, Jeffrey Katzenberg y la gobernadora Gretchen Whitmer serán los copresidentes nacionales de la campaña.

Julie Chávez Rodríguez se desempeñará como jefa de campaña y Quentin Fulks se desempeñará como subdirector principal de campaña. Este equipo forma la columna vertebral de una campaña que se centrará en construir y expandir la coalición que envió al presidente Biden y la vicepresidenta Harris a la Casa Blanca en 2020 con más votos que cualquier candidatura presidencial en la historia de nuestro país.

“Esta elección es un momento único en nuestra generación para que los estadounidenses de todo el país se levanten y luchen por nuestra democracia y nuestras libertades. Para ganar esta lucha, necesitamos un liderazgo fuerte que pueda construir y expandir la amplia y diversa coalición que tenemos desde 2020”, dijo el presidente Biden. “Con el liderazgo de este equipo, lo podremos lograr. Julie y Quentin son líderes confiables y efectivos que conocen lo que está en juego en esta elección y aportarán su conocimiento y energía para desempeñar una campaña que llegue a todos los estadounidenses. Nuestros co-presidentes de campaña son servidores públicos que han dedicado sus vidas a mejorar la vida de los estadounidenses. He podido contar con todos y cada uno de ellos a lo largo de mi carrera, especialmente en los momentos más desafiantes. Juntos, este equipo aporta la experiencia, el liderazgo y la ética de trabajo necesarios para ganar esta elección y terminar el trabajo para los estadounidenses”.

“Este es un momento crucial en nuestra historia”, dijo la vicepresidenta Kamala Harris. “Durante dos años hemos realizado inversiones transformadoras para construir una nación en la que todos puedan estar seguros y con bienestar, encontrar un buen trabajo y jubilarse con dignidad. En respuesta, los extremistas han intensificado los ataques contra las libertades y los derechos básicos y fundamentales. Por ejemplo, quieren quitarle a la mujer el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Atacan el sagrado derecho al voto e intentan silenciar la voz de la gente. Y están tratando de bloquear las reformas a la ley de control de armas que buscan salvar vidas y mantener a los estadounidenses a salvo de la violencia armada. Los republicanos que se postulan para la presidencia quieren hacer retroceder nuestro país. No dejaremos que eso suceda. Tal como lo hicimos en 2020, debemos unirnos para luchar por nuestra democracia, continuar el progreso y asegurarnos de que todos los estadounidenses puedan salir adelante y prosperar. Joe y yo esperamos terminar el trabajo, ganar esta batalla por el alma de la nación y servir al pueblo estadounidense durante cuatro años más en la Casa Blanca”.

Biografías del liderazgo de la campaña:

Julie Chávez Rodríguez, Directora de Campaña

Julie Chávez Rodríguez actualmente se desempeña como Asesora Principal del Presidente y Directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. En su función, Chávez Rodríguez trabaja directamente con gobernadores, alcaldes y funcionarios locales de todo el país para movilizar su apoyo en las prioridades críticas de la administración Biden-Harris, además de liderar la coordinación de la Casa Blanca en los esfuerzos relacionados a respuesta a emergencias. Chávez Rodríguez es también la latina de más alto rango en la Casa Blanca. Chávez Rodríguez ha sido una asesora demócrata de confianza por muchos años. Se desempeñó como subdirectora de campaña en la campaña Biden-Harris en 2020, trabajó en varios roles de alto nivel para la entonces senadora Harris y su campaña presidencial, y en varios roles durante la administración Obama-Biden. Nativa de California, Chávez Rodríguez es

nieta del líder sindical César Chávez, y es una defensora de las mujeres, los trabajadores y los latinos.

Quentin Fulks, subdirector principal de campaña

Quentin Fulks es un estratega demócrata quien recientemente se desempeñó como director de campaña para la exitosa campaña de reelección de 2022 a senador del reverendo Raphael Warnock, la primera reelección de un senador demócrata en Georgia en más de tres décadas. Antes de eso, Fulks se desempeñó como subdirector de Campaña y Asesor Político Principal del Gobernador de Illinois JB Pritzker, volteando el asiento de republicano a demócrata en 2018. Originario de Georgia, Fulks también ocupó cargos en el Comité de Campaña del Congreso Demócrata, EMILY’ s List y Priorities USA.

