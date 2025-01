Turismo y remesas: un futuro incierto para la República Dominicana

Las remesas y el turismo se han consolidado como las principales fuentes de ingreso para nuestro país, llegando a situarse en los alrededores del 30% del PIB nacional.

Remesas: ¿Éxito o señales de fracaso?

El dinero que envía la comunidad dominicana en el exterior, principalmente desde los Estados Unidos, es crucial para el sostenimiento de la economía nacional. El gobierno no escatima elogios para reconocer el aporte de esta diáspora, llegando a establecer un día del año dedicado a esos dominicanos que, al no encontrar en su país los medios necesarios para vivir dignamente, se vieron forzados a emigrar en busca de la tierra prometida.

Resulta paradójico que los gobiernos dominicanos celebran como un logro lo que debería considerarse una señal de fracaso: la incapacidad de proveer a su gente las necesidades básicas de subsistencia, obligándolos a elegir entre perecer por inanición en su tierra natal o arriesgar la vida en busca de mejores oportunidades en otros países.

Turismo: Volatilidad y riesgos

En cuanto al volátil sector turístico, también surgen inquietudes. Basar una parte significativa de nuestro presupuesto nacional en una industria susceptible a desastres naturales es arriesgado. Un par de ejemplos recientes son el ciclón Otis, que en menos de 24 horas pasó de depresión tropical a huracán categoría cinco, destruyendo la infraestructura de Acapulco, un emblema del turismo mexicano y el devastador incendio que redujo a cenizas gran parte de la hermosa ciudad de los Ángeles, California.

El poeta nacional Pedro Mir en su poema “Hay un país en el mundo dice,

“Hay un país en el mundo

colocado en el mismo trayecto del sol.

Oriundo de la noche.

Colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol”.

Sin embargo, no podemos olvidar que también estamos colocados en la ruta de los huracanes y, con el ya innegable cambio climático, cada año enfrentamos fenómenos que pueden arrasar en un santiamén con toda esa belleza de la que hoy nos enorgullecemos.

No obstante, no debemos ser pesimistas; existen alternativas para lograr un desarrollo sostenible sin depender de los caprichos de la naturaleza o de gobernantes xenófobos. Podemos adaptar estrategias exitosas de otros países con menos recursos naturales que, hoy en día, son modelos de progreso y bienestar.

Singapur, por ejemplo, es un país del tamaño de nuestra provincia de La Romana, pero altamente desarrollado, con un Producto Interno Bruto per cápita de casi $85,000 en 2023. En contraste, la República Dominicana, 67 veces más grande, alcanzó un PIB de poco más de $11,000 en el mismo año.

¿Qué hizo esta nación en aproximadamente 50 años para pasar de ser uno de los países más pobres a convertirse en “La perla de Asia”? Esta transformación económica es frecuentemente referida como el “milagro económico” de Singapur.

La clave de su desarrollo se basó en la planificación a mediano y largo plazo, no en ciclos de cuatro años lo cual es muy común en nuestro país. Además, no recurrió a mano de obra barata no calificada; en su lugar, se enfocó en la educación técnica de sus ciudadanos y en la industrialización orientada a la exportación. Esto atrajo a empresas como Intel, Micrón y Samsung, convirtiéndose en grandes exportadores de microchips y aparatos electrónicos sofisticados.

Este es el enfoque que nuestras autoridades deberían adoptar para las empresas de zonas francas en nuestro país, eliminar el eufemismo de que, a través de estas entidades exportamos “textiles”, que no son otras cosas que pantis y calzoncillos.

Estrategias de diversificación económica

Transformar materias primas en productos de mayor valor agregado.

industrializar nuestros productos agrícolas para exportarlo con un valor agregado y dejar de seguir comercializando los llamados commodities o materia prima. Exportemos chocolates y bombones, no cacao en grano. Pastas, salsas y jugos, no tomates frescos. Compotas y no batatas. Chips (tostones) y menos plátanos. Es esencial diversificar y aumentar nuestras exportaciones para fortalecer la economía y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado de materias primas

Evitar depender de mercados cautivos y extender nuestras fronteras comerciales en este mundo globalizado. Desarrollo de industrias de alta tecnología: Atraer inversiones en sectores como la electrónica y la biotecnología.

Fortalecimiento de la educación técnica: Preparar a la fuerza laboral para industrias más sofisticadas.

Fomento de la innovación: Invertir en investigación y desarrollo para crear productos y servicios únicos.

En resumen, fomentar la producción y exportación de bienes con mayor valor agregado, como equipos médicos y productos electrónicos, que permitirá a la República Dominicana mejorar su posición en el mercado internacional y asegurar un crecimiento económico más sostenible.

Reflexión final

No podemos concluir sin destacar que el crecimiento de la cantidad de compatriotas en el extranjero genera otro peligroso fenómeno: no hay diáspora sin éxodo. Esos ciudadanos que año tras año engrosan la diáspora dominicana provienen de nuestro territorio y los espacios vacíos que van dejando son ocupados por otros grupos migratorios, menos exigentes, cuya tierra prometida podría ser la que nosotros estamos abandonando.

Nos asusta formular esta pregunta: en el fondo, ¿es eso lo que disimuladamente se está buscando?

