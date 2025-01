La mas hermosa de la Comarca de Republica Dominicana, Juan Adrian ya tiene su historia

Boston, Massachusetts, USA, reportaje Especial.-Una de la más hermosas de las comarca que tenemos en la Republica Dominicana, Juan Adrián hasta el momento había estado sin su historia.

Porque los que allí nacieron o fuimos criados no nos habíamos interesado en investigar nuestro verdaderos orígenes, asunto que nos ha motivado a entrevistar algunos de nuestros amados residentes para indagar un poco acerca de nuestra fundación como comunidad.

Y la verdad es que todos han coincidido en que uno de los primeros pobladores que ellos recuerdan que han conocido ha sido a doña Pola y su esposo el Señor Morón quienes fueron tronco de una respetable y honorable Familia distinguida de esa hermosa Comarca y hablamos de Los García que según ellos vinieron de San Francisco de Macorís entre ellos distinguimos a nuestro amado y querido Don Pitingo García.

El tradicional y viejo Cruce que lleva a Rancho Arriba por la derecha y a Zumbador por la izquierda, despues del letreo era el lugar del Historico Arbol de Cañafistol.

Sin embargo, queremos dejar claro que antes de hablar de esta distinguida generación que sin duda alguna jugo un papel preponderante en el desarrollo de nuestra hermosa Comunidad de Juan Adrián.

Tradicional Arroyo o riiito Arenoso.

Tenemos una parte importante de nuestra historia que cada entrevistado alego no conocer personalmente en este interesante acontecimiento y que hasta el momento esta perdida en nuestra Historia.

Video ilustrativo de Juan Adrian.

Y es que he tratado de averiguar en mi investigación quien fue el Señor Juan Adrián, todos se limitan a responder que fue un señor que se mudo al lado del riito de aquel lado por las tierras de Don Severino Cepeda y que allí construyo un Rancho que sirvió de especie de posada y todas las personas que iban a buscar o llevar mercancías para Rancho Arriba de San José de Ocoa, pues cuando le atrapaba la noche se quedaban en la posada de Juan Adrián y de ahí se le tomo el nombre de Juan Adrián a nuestra comunidad.

Este arduo trabajo es solo una primera parte de esta interesante investigación a ver si llegamos a los orígenes de nuestra historia como naciente comunidad que parece ser que nuestra fundación como tal esta mucho más allá de la revelado por nuestros entrevistados.

Quiero agradecer sinceramente a mi hermano y Colega Tony Olivares quien fue que me llamo para preguntarme la historia de Juan Adrián y que me prendió un bombillo para yo salir a investigar la historia de nuestra fundación.

De igual manera quiero extender el agradecimiento a nuestras queridas compueblanas Elsira Mejía y Belkis de Jesús Martínez quienes me han ayudado entrevistado a personas detrás de testimonios que han sido parte muy importante de nuestros inicios, espero que lo lean, lo disfruten y ojalá pudieran también aportar para hacer una linda realidad nuestra historia.

Tengo la seguridad de que nuestra fundación, creo, se inicio en lo que fue la comunidad del Llano donde Yovanny Ortiz le llama el Colorete, creo que fue allí donde primero nos iniciamos como Juan Adrián y solo una persona en estas entrevistas hechas me menciono el Llano, de igual manera pienso también en la importancia del Rol que jugo la Yautía en ese desarrollo, ojalá les guste a ustedes esta investigación, Veamos:

Distrito Municipal de Juan Adrián de la Provincia Monseñor Nouel

Ubicado en la parte sureste de la provincia Monseñor Nouel, está el distrito municpal Juan Adrián del municipio Piedra Blanca. Se limita al sur y al oeste con la provincia San José de Ocoa, al este con la provincia San Cristóbal y al norte con el poblado de Piedra Blanca.

Fue declarado Distrito Municipal el 30 de noviembre de 1991 según la Ley 39-91.

La economía de Juan Adrián se sustenta de la agricultura, en particular sus cultivos de café. Otros fuentes de ingreso incluyen los cultivos de oregano y cacao, y las minas de lajas verdes.

Sus principales atractivos turísticos son los balnearios a lo largo del Río Maimón.

Las fiestas patronales de esta comunidad montañosa se celebran cada año del 24 de julio al 2 de agosto en honor a la Reina de los Ángeles.

Periodista: Don Santos Tapia nos dice que él nos va a contar una historia que se la contaron a él.

Don Santos Tapia: Nosotros vinimos a parar aquí a Juan Adrián de Los Toros de Masipedro de Bonao, y por lo pronto conocí a Doña Zuna Ventura a Jengo su hermano que se ahogó, Zuna Hermana de José King, de Paso y Blanca, la mujer de Severino Cepeda, que la Mama de Doña Zuna se llamaba Doña Edilia, la cual era Costurera y Partera, entonces yo a Doña Edilia y al difunto Jengo lo conocí eso fue como en el año 1956, y yo también conocí a Doña Pola y conocí a Doña una de las Fundadoras de Juan Adrián, también conocí a la señora Filipina que era partera y Enfermera y conocí también a Papito, Guillermo, Cástulo, conocí a Doña Pola Mama de Pitingo, una de las fundadoras de aquí, conocí al Señor Morón que era también fundador, conocí a Doña Cecilia que era fundadora que tenía su marido llamado Rumian.

Periodista: ¿Don Santos y donde vino usted a parar aquí a Juan Adrián?

Santos responde: Yo vine aquí de un campo de Bonao llamado Masipedro, cuando Trujillo desalojo a todo el mundo para hacer fincas de ganados las tierras, mis padres cogieron para adonde había posibilidad y aquí en Juan Adrián eran que estaban esas posibilidades.

Periodista Pregunta: ¿Pero venga acá Don Santos, Quien era Juan Adrián?

Santos Contesta: Juan Adrián era un hombre, me contaron a mí, que yo no conocí a Juan Adrián, me contaron que ese riito que esta allá en Juan Adrián después del caserío, ahí había un llano y el viajante que venía de San Francisco de Macorís del Cibao hacían escala ahí para que no le cogiera la noche y ahí había un señor que hizo una Rama (Una Posada) y ahí en esa rama era que amparaban los mulos y ahí hacían escala, entonces cuando viajaban de San José de Ocoa, entonces , se encontraban con él y entonces cuando le preguntaban adónde te encontraste con fulano de tal, ellos respondían ahí en Juan Adrián, le encajan el nombre de Juan Adrián porque el Señor hizo la enramada al lado del arroyito, pero el que hizo esa enramada se llamaba Juan Adrián y por eso le pusieron ese nombre.

Periodista pregunta a Santos. ¿Y quién empezó la construcción de la Carretera?

Santos responde: Bueno, esa Carretera la empezó Trujillo, ellos empezaron a hacerla a Pico y Pala.

Doña María Ortiz interviene y dice: Porque que era a pie que caminaban a Piedra Blanca y el primer chofer que había se llamaba José el Chofer.

Santos dice: José el Chofer tenía su esposa que se llamaba Casilda, era un Moreno Prieto con los Ojos Colorao, ja, ja, ja.

Periodista pregunta: ¿Y de la historia de aquí de la Yautía que sabe usted de ella?

Santos responde: Bueno cuando yo estuve algo de conocimiento la Yautía era muy reformada.

Periodista Pregunta: ¿O sea que se la Yautía era primero que Juan Adrián?

Santos contesta: No la yautía era Segunda, o tercera, primero era Los Plátanos, Juan Adrián era segunda, El Cacao era tercera y la Yautía era Cuarta, luego Zumbador entonces empezaba desarrollarse porque era una finca de ganado.

Periodista pregunta: ¿Santos y cuando usted vino aquí a la Yautía a quien usted encontró aquí?

Santos responde: No, cuando yo vine aquí encontré mucha gente, había un señor que le llamaban Tilo el papa de Doña Marina, conocí a Juan Antonio García, conocí a Mongito, cuando esa gente vino aquí ya se estaba poblando la Yautía esa gente vinieron de San José de Ocoa, de las primeras gentes que habían era Doña Aurora Olivo, Doña Lola García de aquí en la Yautía, un señor llamado Caco Heredia, ese era propio de aquí, Manuel Libin ese era de aquí de la Yautía.

Periodista pregunta: ¿Y cómo se caminaba aquí en la Yautía?

Santos contesta: Aquí en la Yautía era a caballo que se andaba, y se caminaba por los Zanjones, mira la gente preguntaba delante de mí que porque le decían la Yautía y explicaban que era que allí se encajó una mata de yautía encima de una piedra del rio adonde el rio hacia un remanse porque le tiraban Basura y tierra en la piedra donde estaba la mata de yautía en el arroyito que había, entonces ahí se fundó (nació la mata de una yautía Blanca que había no de la que está ahora no sino de otra variedad que existía en ese entonces, ahí esa mata que daba gusto verla, esa mata se acabó con el ciclón David, entonces las personas se encontraban en la Peñita de Rancho Arriba y allí le preguntaban a las personas, si usted mandaba un hijo con una carga y usted me encontraba a mí y me preguntaba Santos y donde encontró usted a mi hijo, y yo le contestaba en el tronco de la yautía, igualmente que en el Cacao que yo llegue a ver la mata de Cacao que era de un señor que le llamaban Antonio El Sordo, que ese Señor tenía una casa de Piso alto, adonde vive Nelson, bueno que ahí había una casa de Piso alto, alto, bueno que amarraban abajo de la casa unos chivos que ese señor tenia, y los amarraban todos debajo del piso de esa gran casa alta que el tenía ahí, y ese señor tenía muchos chivos y allí tenía una mata grande de Cacao, señores al muchacho no se le olvida nada, porque yo recuerdo que ese señor era un hombrecito prieto que era de Hernando Alonzo, y ese señor le llamaban Antonio El Sordo. y por la Mata de Cacao le pusieron a eso ahí el Cacao.

Periodista Pregunta. ¿Santos y de donde apareció Manuel Emilio Arias?

Santos contesta: Manuel Emilio de Jesús Patrocinio, que Monjito quien tenía su esposa que se llamaba Dinora, era Hijo de Manuel Emilio, esas personas vinieron de allá de San José de Ocoa, y Dinora era del mismo Ocoa, las Hijas nacieron aquí, Carmencita, Mayra y Milita, pero Milita se dio un mujeron y buena Moza y ellos vinieron el otro día, estaban saliendo de allí de donde Mon y yo la vi y dije pero esta se me parece a Milita, ella me abrazo de una vez y me dijo usted se hace que no me conoce, Yo soy Milita y yo le dije pero es que tú te fuiste un guebito de niña y ahora te veo un royo de mujer hermosa, ja, ja, ja, ella andaba con dos mujeres más y un hombre que no se quién era, habían otros también, Doña Negra, Alfonso Almengo, Otilio Martínez, que vinieron de Rio Grande, Altamira, Puerto Plata, mis suegros Mario Ortiz y Dora Acosta vinieron de Ocoa para acá, cuando nosotros vinimos aquí también estaban los Motas, Pero los Acosta, Cristian Acosta que era el Papa de Rosa Acosta.

Santos interrumpe de nuevo y nos explica lo siguiente: Dice que los papas de José González, Don Brígido González si saben la un poco la historia de Juan Adrián. además te voy a explicar algo de Los Plátanos que era el verdadero pueblo de Juan Adrián, mira los Plátanos que era primero yo conocí a un hombre muy respetado que era Don Pedro Mateo el papa de Amable que todavía está vivo porque los otros muchachos ya se han muerto quedan algunas de las muchachas vivas, pero todavía Amable queda vivo, está muy enfermo, pero conocí a su Padre Pedro Mateo que vino de San Cristóbal y fue fundador de los Plátanos, la Señora de él se llamaba Doña Celina, conocí también al Señor Toñito Viñas que también fue uno de los fundadores de Juan Adrián que estuvo muchos hijos, recientemente murió Negro Viña, que yo estuve conocimiento propio ya que yo iba a Loma Prieta a buscarle carga a Amable Mateo ya que ellos eran muy trabajadores, conocí un Señor llamado Damasito que su señora se llamaba viejita y la profesora más famosa que se dio de los Plátanos para arriba que se llamaba Doña Mery, que tenía un hijo que le llamaban Ángel y le decíamos el Rubio que todavía él vive por ahí, bueno que hace unos meses le mataron un hijo que era policía, había un señor que le llamaban Matías Paulino

Santos interviene de nuevo y me dice lo siguiente. Te voy a contar ahora la historia de Monso Olivares que me contaron a mi: Me dijeron que Don Pirino era el papa de Monso, que lo trajo Octaviano Ureña de Cevicos y que lo trajo de ayudante de un negocio de Octaviano que lo atendía un Señor llamado Don Mario, siendo un Monzo un carajito flaquito, flaquito, ja, ja, ja, y lo conocí siendo un muchachito por eso te estoy haciendo la historia, conocí también al Viejo Don Víctor Suarez y Chachita su esposa que eran verdaderos fundadores de Juan Adrián y que venía de Rancho Arriba.

Santos Tapia recuerda que una de los pobladores con más tiempo era la Mama de Zuna Ventura, de Paso de José King, que se llamaba Doña Edilia, luego recuerda a Doña Aurora que vivía por la calle vieja o Carretera Vieja que era por donde se caminaba hacia los Plátanos, Doña Aurora tenía un Marido llamado Angito que era un hombre indio, alto, pero que se dividió de ella y no se para que sitio fue que se fue y ella se quedó con sus hijos de los cuales yo conocí uno que se llamaba Chichi y que vivía por Zumbador abajo, usted entra por Zumbador abajo, por la Villa de Juan Polanco usted llega por ahí pregunta donde es que vive Chichi Aurora? Él vive por ahí, después del balneario el Salto, el rio hace una especie de Recodo por ahí abajo, y por ahí vive el, Amable Mateo es uno de los fundadores, pero el ya debe estar no muy bien de la mente y quizás Doña Zuna Ventura le puede explicar algo de la historia de Juan Adrián.

La historia de Juan Adrián contada por el Señor Don Mario Ortiz (Don Marino) quien reside en la Yautía:

Periodista pregunta a Don Mario Ortiz (Don Marino): Don Marino usted recuerda la historia de la Fundación de Juan Adrián.? ¿En qué año usted vino aquí a Juan Adrián?

Don marino Responde: Ah yo vine aquí en el año 1951, me recuerdo de todo como era Juan Adrián que era una montería de Palmares y amapolas, cuando yo vine aquí encontré a Octaviano Ureña, Isidoro Gálvez, Juan Antonio García, el Señor Morón que creo que era de los García, porque yo bien aquí como de 16 años cuando vine aquí a Juan Adrián, recuerdo a Aurelio el marido de Doña Chucho aunque eso vinieron de ultimo cuando se fueron los Trujillo que abrieron la finca eso fue más o menos en el año 1961, que vinieron la gente para acá a ocupar las fincas y a coger las reses de Trujillo, las gentes iban a buscar los animales, Pachiche Gálvez era uno de los que iba a buscar los animales para matarlos y comérselos y si iban y lo que encontraban eran los mondongos los montaba en los caballos y los traía para comérselos.

Periodista pregunta a Don Mario Ortiz (Don Marino): Don Marino y quien era Juan Adrián Don Marino?

Don Mario Ortiz (Don Marino) despues de decir su version.

Don marino contesta: Oh Juan Adrián era una montería, y vivía Antonio Astacio que era el único que tenía un negocio del pasito del Rio para acá que si no se compraba ahí había que ir a Piedra Blanca a comprar sal a donde los Bencosme que tenían comercio donde todo el mundo le llevaban el maíz y toda la otra producción agrícola para vendérselo a ellos allá en ese comercio, aquí en la Yautía encontré yo una vecina llamada Romana que vivía ahí en esa casa, allí encontré yo uno llamado Fellito, los caminos era por los Zanjones por ahí mismo por ahí era que Domingo Arias de Rancho Arriba mandaba la leche en mulo aquí para mandarla a la capital, porque cuando eso Trujillo hizo un chucho de carretera sin tarbias y subían los Jeep a buscar la leche aquí que la enviaban todos los días, esto ya era un pueblecito aquí, Celsa a quien nosotros le compramos que era una amiga mía vivía allí abajo, Pompilio que era familia de Isidoro vivía también aquí.

Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito) despues de contarnos su historia.

La Historia contada por Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito) al cual visitamos en su casa para escuchar su versión de la historia de Juan Adrián contada por él, Don Villito hermano de Don Antolín Lluberes y Don Pedro Cruz una emblemática Familia a quien esta comunidad le debe porque contribuyeron con su desarrollo.

Periodista pregunta a Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito): ¿Don Villito díganos una cosa? ¿Usted recuerda los años cuando usted vino aquí, Usted lo Fundo, que nos puede decir sobre esa historia?

Camino hacia Arroyo El Rancho.

Don Villito responde: Aquí yo nací en el año 1931, esto era un campo medio atrasao, pero se levantó un grupo de familia muy unida, y aquí se vive muy bien porque esta es una comunidad muy unida, gracias a Dios, Yo nací ahí en la Yabacoa, próximo a Piedra Blanca, mi padre se llamaba Ulises Cruz y mi mama se llamaba María Encarnación Lluberes y vine aquí porque papa era un hombre muy buen agricultor y luego que el escucho que venía el desalojo ordenado por Trujillo él se decidió adelantar y empezó a buscar tierra de montería y como aquí había tierra de desmonte vinimos aquí a Juan Adrián y nos ubicamos aquí.

Periodista pregunta a Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito): ¿O sea que su padre es uno de los fundadores de Juan Adrián?

La carretera vieja por donde se caminaba en la esquina vivia la Señora Aurora.

Don Villito contesta: Bueno, no fuimos los fundadores porque cuando nosotros vinimos aquí ya vivía el Señor Antonio Astacio eso era para los años 1948-1950 y para esos tiempos estaban también esta gente Pola la Mama de Pitingo que habitaban ahí en ese llano ahí y también las gentes de Isidoro Gálvez, Pachiche Gálvez esa gente que eran de aquí del Cacao, Juan Adrián era una comunidad muy atrasada cuando nosotros llegamos lo que habían eran una 4 o 5 viviendas como le digo, allí en los Plátanos lo que estaban eran los Mateos, Amable y Chacho mateo que vinieron de San Cristóbal y se establecieron ahí, y luego en Juan Adrián los García con Pitingo como uno de los Primeros, La madre de ellos era la Vieja Pola, no conocí su padre porque cuando yo vine él estaba muy grave de Salud, recuerdo cuando empezaron hacer una carreterita vino un tal Rafael no recuerdo el apellido, después en el tiempo de Trujillo empezaron a hacer el estudio para subirla a Rancho Arriba y se la dieron a uno que se llamaba Salvado, iniciaron por allí y construyéndola por ahí atrás se le mato un trabajador que estaba haciendo un gavión una cosa y le atrasaron el estudio, después llego otro tipo la adelantaron un poco y después llego la Constaca y la llevo a Rancho arriba ya eso fue en los años 1971.

Periodista pregunta a Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito): ¿Pero Dígame una cosa, Usted conoció a Juan Adrián?

Don Villito responde: Bueno acontece una cosa que en esos años todavía Piedra Blanca era muy atrasado y aquí llego un hombre ya como de la edad mía que llego a esa casita de Don Severino Cepeda y hizo un rancho en medio de esa montería, todavía los puercos cimarrones andaban y hizo un rancho en esa montería, en la cabecera de ese Rio que se llamaba Juan y era apellido Adrián y por eso le pusieron ese nombre, digo es lo que me cuentan a mi porque yo no lo conocí, ja, ja, ja.

Periodista pregunta a Don Hipólito Cruz Lluberes (Don Villito): ¿Y cuáles tiempo piensa usted que eran mejores de ayer o lo de Hoy?

Don Villito contesta: Bueno dicen ahora que aquellos tiempos eran mejores pero, yo creo que estos tiempos son mejores porque ahora estamos en los tiempos modernos porque en aquellos tiempos no había dinero, había que enterrar los tizones prendió para que hubiera candela para prender el fuego dos y tres veces porque los fosforo no se usaban mucho y luego había que guardar el agua de sal para hervir los víveres dos y tres veces, teníamos las manos pela de estar majando tanto arroz en un piloncito, pero ahora nada más tenemos que ir a buscarlo bien pelaito, Ja, ja, ja. Y ahí de todo, aunque hayan algunas cositas de defectos y hay de todo, pero para mí este tiempo está muy mejor

Escuchemos ahora la Historia de Doña Altagracia Miladis Patrocino Sanchez (Doña Miladis) otra fundadora de Juan Adrián. Oigamos su Historia.

Otra sierva del Dios Viviente nos cuenta su historia de Juan Adrian.

Periodista Pregunta: ¿Usted nació aquí o de cuantos años vino usted aquí a Juan Adrián?

Doña Altagracia Miladis Patrocino Sanchez (Doña Miledys): Yo vine aquí en el año 1946 de 4 años de edad, siendo presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina y la gente tenía que vivir de la manera que Trujillo quisiera, ya usted sabe, porque era el mandamás, y luego me case y en esa época y a los 19 años estuve yo a Narciso mi primer Hijo, me fui por la ventana y luego después me case porque me hice Cristiana y por la gracia de Dios lo soy hasta la fecha y nunca me he descarriado, varón mire he tenido lucha con satanás que es el enemigo luchas terrible, pero el Señor me llamo, mire con un propósito de llevarme para a un lugar bueno allá arriba adónde vamos a estar bien, aleluya.

Periodista pregunta: ¿Doña Miladis y que se recuerda usted de aquellos años, quienes eran sus vecinos más cercanos?

(Doña Miledys) responde: Mi Vecino más cercano era un señor Llamado Laito, que Vivian ahí adonde Zuna Ventura, Jesús Domínguez, Doña Lesbia y Pitingo, un señor allá arriba llamado Faustino Altagracia, esos eran de las raíces de aquí, me recuerdo de Manana, Nonon La vieja Pola, Papa de la Familia Gálvez.

Periodista pregunta: ¿Y usted esos vecinos los encontró usted aquí cuando usted vino?

(Doña Miledys) contesta: No eso los encontré yo aquí, nosotros vinimos de San José de Ocoa, mi Padre se llamaba Rafael Patrocino de Jesús, y mi Mama se llamaba Juana Francisca Soto Sanchez.

Periodista pregunta: (Doña Miledys) ¿Y usted vivió en la Yautía también, quienes eran sus vecinos allí?

(Doña Miledys) contesta: No en la Yautía, pero en el Cacao si, mis vecinos eran King, Los padres de los Monegros aquí y un Señor Llamado Juan, recuerdo que su Papa vino después adonde llego como profesor y director de la escuela, la gente lo tenía como una maravilla al profesor Andrés Sanchez, con el fue que estudiaron los hijos míos, no conocí al Señor Juan Adrián no se me esa historia, no la recuerdo, recuerdo también a Placido e Isolina los Padres de Ramon, Ernia y Luisa, tengo dos hermanas Lidia y Grecia ellas viven en la Capital el esposo de Lidia era un Policía de Santiago que ya murió y el de Grecia era Claudio Masea de Zumbador, allí conocí a los Señores Jesús Macea Padre y Jesús macea Hijo este último esposo de la Señora Nena, ah y también cuando yo llegué aquí encontré a un Señor llamado Ventura que su mujer era partera ella, que me llego a asistir aquí muchas veces y conocí luego a muchas otras gentes.

Periodista pregunta: (Doña Miledys) ¿Y cómo se llamaba su primer pastor de la Iglesia evangélica?

(Doña Miledys) responde: Mi primer Pastor se llamaba Negro Rosario que era de la capital, también conocí a Puna y a Simeón y la Otra Pula cuyo marido era Chiche el Papa de Francisca, Fela, Lucia, Marina, Vicente, Gabino Selecto Duran. Señores esta es la historia que recuerda Doña Miledis de Juan Adrián.

Vamos a escuchar ahora la Historia de Antonio Rosario el cual vino de Paso Bajito Camino de Jarabacoa, Veamos:

Don Antonio Rosario despues de contarnos su historia.

Periodista Pregunta a Antonio Rosario: ¿Don Juan Rosario usted se acuerda la Fecha de su Nacimiento y que me puedes decir de la Historia de Juan Adrián?

Antonio Rosario responde: Yo nací el 31 de diciembre del 1934 cumpli ahora 90 años, y vine de paso bajito aquí a Juan Adrián a manejar camiones para la empresa la Constaca que estaba haciendo la carretera, mi hermano Juan vino con Confesor Payano hermano de Mama que vino a explorar la loma primero con mi otro hermano Pedro Rosario se fajaron a trabajar en la loma y salieron a comprar vacas y al regreso mi hermano Rosario se casó con Doña Esther.

Periodista Pregunta a Antonio Rosario: ¿Y Dígame una cosa cuando usted vino a Juan Adrián quienes fueron los primeros pobladores que usted conoció en este campo?

Juan Rosario contesta: De los primeros pobladores que yo conocí fue a Monzo Olivares que monto un almacén aquí y recogia todo el Café, maíz y el arroz que se cultivaban aquí en el campo, y vine a manejar camiones en la Compañía Constaca que era la que estaba construyendo la carretera, pero yo cogí un carrito ahí mientras que le estaban poniendo el diferencial a un camión Toyota que yo manejaba ya que su dueño no lo sabía manejar y pidieron el diferencial a Puerto Rico, y luego ganaba yo más cuarto en el carro que en los camiones, luego esa situación no me permitió trabajar en los camiones poque había un señor llamado Felvio Pérez que tenía un carrito que me lo rentaba en piedra Blanca y yo le pagaba 6 pesos diario por ese carrito y yo entonces tenía que llevar todos días a unos trabajadores de Piedra Blanca a la Máximo Gómez en Santo Domingo donde estaban construyendo un túnel grandísimo y os llevaba en la mañana y lo buscaba e la tarde, entonces de los fundadores además de Monzo Olivares también estaba Víctor Suarez.

Periodista Pregunta a Antonio Rosario: ¿Antonio Rosario y quien era Juan Adrián?

Antonio Rosario responde: No, Juan Adrián según cuentan la gente, los contadores Juan Adrián era ese rio que pasa de aquel lado que le llamaban así, decía el viejo Víctor Suarez que le pusieron ese nombre porque a ese hombre que vivía allí le llamaban así, entonces adonde trabajaban mis hermanos Pedro y Juan con Confito le llamaban Vista Alegre por la hermosa vista que desde allí se observaba en ese entonces, pero más abajo donde vivía doña Esther le llamaban el Gajo de Las Flores que era hija de Ramoncito Calderón Padre de Esther, pues esta es la historia que recuerda Antonio Rosario de Juan Adrián.

Entrevista hecha a Doña Zuna Ventura sobre la Historia de Juan Adrián

Periodista pregunta: ¿Doña Zuna Ventura díganos si usted se acuerda de la historia de Juan Adrián, cuando usted vino a cuáles vecinos usted encontró aquí viviendo ya en la Comunidad de Juan Adrián?

Doña Zuna Responde: Yo no te voy a decir mucho porque yo no me recuerdo de nada sin embargo los vecinos que yo recuerde esta la Chicha esposa de Martin Contreras, Doña Sita esposa de Don Chichi Peña padre de La Morena Esposa de Paso Ventura, La Niña, La Chicha, entre otros hermanos de ellos, recuerdo a Doña Aurora que vivía en la entradita de arroyo el Rancho, recuerdo a Aurelio esposo de Chucho a su padre Juan Domínguez, recuerdo a Don Chiche Duran esposo de Doña Puna, lo que pasa es que yo vine aquí en el año 1963 fue a vivir a Zumbador y de allí nos mudamos a la Yautía, pero yo vine a Zumbador pequeña estudie allí y recuerdo a Don Ángel Fernández y a mi quien me dio clase fue Doña Mercedes Fernández.

Vamos a entrevistar ahora a la Señora Benedita Tejeda

Periodista Pregunta a Benedita Tejeda: ¿De cuantos años vino usted aquí a Juan Adrián?

Entrevistando a una gran sierva del Dios Viviente pues ella tambien tiene su version de la Historia de Juan Adrian. Benedita Tejeda la mujer que hizo feliz muchos con sus sabrosos y ricos pastelitos rellenos.

Benedita Tejeda responde: Mi Nombre es Benedicta Tejeda hija del señor Vitalino Romero y Catalina Tejeda y nos mudamos por la carretera vieja por Arroyo el Medio ellos vinieron de Mahoma, Rancho Arriba, nos mudamos aquí adonde un Señor que se llamaba Guelo marte que era en la casa de el que vivíamos y encontramos de vecinos a Víctor y Juancito Filipina, Toñito Nolasco y su esposa Faustina de la Cruz, ellos llegaron aquí en el 1965, íbamos a comprar a un colmado a los Plátanos, después donde Aurora, luego donde Lion Suarez y después donde Candelario, recuerda que empezaron a visitar la iglesia Adventista que primero vino a los Plátanos adonde un señor que se llamaba Juan, luego vino Francisco Fernández, luego vinieron los Acosta, después Francisca Fernández, eso fue lo que introdujeron el Evangelio, luego fue tía Lola y su hermano pero ya la Iglesia estaba aquí en mi casa.

La Historia contada según Lion Suarez Lora Hijo de Don Víctor Suarez y Doña Teléfora Lora De La Cruz quienes según el ella era originaria de la Vega, Republica Dominicana

Entrevistando a Don Lion Suarez en su casa contandome la version de su historia

Lion Suarez Dice: Mi Papa vino cuando aquí de Piedra Blanca a Rancho Arriba existía lo que había una Verea (Vereda) pasaba por una zanja que le llamábamos los Zanjones que era por donde caminábamos y cuando llovía teníamos que subir voceando, voceando porque si venia bajando uno había que pararse para que uno de los dos pasara porque solamente había un callejoncito con sus animales se podía cruzar, y se podía hacer si era que venían a pie solo caminando, mi Papa Nació en el año 1902.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y desde que años estamos hablando aquí en Juan Adrián?

Lion Suarez Lora responde: Ah no, no yo nací en el 1932 y le estoy hablando de cuando yo tenía 10 o 12 años, es decir del año 1942, ya cuando yo tenía esa edad, porque el Papa mío se enamoró de mi Mama cuando pasaba por aquí, el Papa de mi Mama, vivía aquí y cuando mi Papa cruzaba por aquí, cuando venía de la Vega a la Vigía de Rancho Arriba, entonces el conoció esa muchacha por aquí y se la llevo para la Vigía de Rancho Arriba y formaron esa familia donde la Mayor era mi hermana Fefa, Luego Nací yo, después Mimino, luego Blanco, María, Juan y Juana.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y cómo vinieron a parar su familia a Juan Adrián?

Lion Suarez Lora contesta: El Papa de la Mama mía cuidaba esa Finca del Rio para allá y entonces como ya él estaba muy viejo mi Papa vino a hacerse cargo de esa Finca del esposo de la Hija porque ya estaba muy viejo y el vino, porque, aunque las tierras eran del Estado mi Papa le compro 200 tareas a Don Virgilio Trujillo y a los dos años de estar aquí entonces vino la ocupación de la Finca, mi Papa al venir a cuidarla la Finca que tenía el Viejo se quedó aquí.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y con cuales vecinos que usted recuerde ustedes se encontraron aquí?

Lion Suarez Lora responde: Oh aquí nos encontramos con un Señor llamado Pedro Santiago, ahí adonde le dicen el Cañafistol, donde estaba ese árbol que tumbaron en el cruce había esa sola casita que mi Papa la compro por RD$30:00 Pesos y ahí donde ahora está el Supermercado, nosotros éramos los dueños de esos, aquí había otra casita que era de Nonón y Manana, y Había otra casita de Doña Vicha la mama de Ramon Vicha que estaba ahí abajo, y ahí había una casita del Viejo Morón García, esposo de Doña Pola, Padres de los Pitingo García que era fundador de ahí donde Vivian y era vecino de mi viejo, en los años después que Trujillo cogió las tierras Octaviano Ureña que era de Zumbador, era el hombre más fuerte por aquí, le compraba los productos a las gentes por aquí, él le daba a sembrar a la gente un cajón por una caja de arroz y de maíz que era lo que más se cultivaba aquí, la yautía se vendía por una carga, que era un saco que pesaba muchísimo que pesaba 2 quintales y medio de yautía y eso era un bulto, así era que se negociaba antes aquí y esa era un bulto, después el arroz se vendía por una anega que eran 4 cajas de 6 cajones de arroz que se vendían a RD$10:00 pesos, después donde mi abuelo vino una vaina que le decían la Yuquera, en los años 45 entonces trajeron unos guineos por aquí que le llamaban los números 9 eso eran lo que se vendían por aquí para la época, esos guineos se traían en hojas y lo bajaban y luego lo vendíamos, pero en ese entonces la gente pasaban muchísimo trabajo, yo llegue a cortar muchísimo arroz cuando se maduraba teníamos que salir a buscar las espigas del arroz eso era a mi edad de 14 o 15 años por ahí, y teníamos que buscar las espigas de arroz para tostarla y era tan difícil que para usted beber café teníamos que sembrar cañas para hacer un machaque y si no exprimirla a manos para hacer ese guarapo y beberlo con el café, oiga si el café estaba verde había que cogerlo y tostarlo, una vez que estuviera seco coger ese café y descacararlo, después tostarlo mire era una época muy difícil para vivir, ja, ja, ja mire la época era tan complicada que no se comía lo que usted quería sino, lo que usted podía, mire sin lo que había era batata y habichuela, o Habichuelas y guineo eso era lo que usted tenía que comer para ese entonces, si Señor Risas…….

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y Cuando se empezó a desarrollar Juan Adrián?

Lion Suarez Lora contesta: Ah no, en el año 1952 Trujillo empezó a hacer la carretera pero a manos, después que Trujillo empezó a hacer desalojos para tomar las fincas, trancaron todo eso porque había que pasar el medio del ganado o irse del lado arriba y cuando vino Trujillo la gente se fue para la Montería para evitarse problemas con él, esas dos matas de aguacate que estaban ahí la trajeron dos encargados de Trujillo en la valija que vinieron y trajeron y comieron aquí donde Fello Diaz y dijeron vamos a sembrarle esas matas de aguacates que están allí las cuales tienen historia, ya que son muy buenas.

La sembraron y nacieron allí y una se cayó con los ciclones la otra está sembrada y está ahí detrás de la banca y solo queda esa, cuando yo compre aquí compre todo esto por RD$275.00 pesos, y se la compre a Fello Diaz, tenía una casa y muchísimas tierras, Fello Diaz el Papa de Salvador y José Diaz ya que éramos compadre, Yo lo busque para que me bautizara un muchacho.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y entonces este Parque que sería uno de los motores del Progreso de Juan Adrián fue una donación suya?

Lion Suarez Lora responde: Oh, este parque ellos me decían que necesitaban este pedazo de tierra para hacer un parque y metieron una Política que me dio miedo, ya que yo no vendía nada y me pagaron una parte y la otra está ahí, la otra se quedó donada asunto que se realizó en la Administración del Ayuntamiento de Sigfrido Cruz Ventura en el año 2006 (Alfredo). Entonces Juan Adrián se empezó a desarrollar en los años 1960 por ahí una vez que se fueron los Trujillo, la gente empezó a sembrar café, dijeron que ellos que teníamos 18 mil tareas de café y en el gobierno de Hipólito Mejía lo declararon en Zona Cafetalera, empezó la gente a buscar cuarto a buscar recursos y darles dinero a través de los préstamos y se empezó desarrollando.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y la Carretera cuando fue que se arrancó definitivamente?

Lion Suarez Lora contesta: No esta carretera la hizo Trujillo, luego Balaguer le hizo algo pero quien la termino fue en el Gobierno del PLD la Carretera la Termino la ODEBRECHT, entonces la familia Rosario vinieron aquí después del 60, el Papa de Monzo se llamaba Pirilo, esa gente vinieron aquí de Moca, Villa Trina, vinieron a trabajar para la loma, antes que se acabara una finca de Caballos que había ahí, a Monzo lo pusieron a trabajar en los negocios que tenía Octaviano Ureña que tenía negocios aquí, en Maimón y en muchos otros sitios y octaviano era el hombre que atendía a los trabajadores en su negocio y despachaba vale y él tenía un negocio aquí y yo no sé qué paso que cuando se acabó la Finca y Monzo aquí, compro y se quedó aquí llego a trabajar con Octaviano alquilado y luego yo no sé qué paso ahí que hicieron un robito a Octaviano y Monzo se fue porque lo metieron preso, a pesar de que dicen que fueron unos muchachos que hicieron ese robo, luego entonces le consiguieron ese negocio a un partido para poder traer de nuevo a Monzo pero de todos modos el negocio siguió siendo de Octaviano y luego después yo no sé qué paso porque el dueño del negocio de todos modos era de Octaviano, cuando vino la finca el hizo esa Finca desde aquí y daba la vuelta hasta Zumbador y a resumida cuenta yo no sé qué todo el que trabajaba con Octaviano quedo rico y el siempre representando pobreza, Monzo quedo con el negocio de Octaviano y la Finca de Octaviano, no sé , con todo eso, hasta la finca de octaviano Monzo estuvo que venderle a él parece que el compromiso de Octaviano fue de mucho dinero, yo no sé qué paso ahí, porque Monzo llego a trabajarle a un partido con Octaviano y después fue dueño de todo lo que Octaviano tenia, yo no sé qué paso ahí.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Hábleme de Zumbador, La Yautía, Arroyo El Rancho, Arroyo Pomo, ¿de esos Parajes?

Lion Suarez Lora responde: No Zumbador después que se acabó la Finca fue que eso se empezó a desarrollar, porque se juntó , se hizo esa calle que unió prácticamente a Juan Adrián con Zumbador, pero Monzo era un hombre que daba muchas facilidades a las gentes y le vendía solares ahí en esas calles, prácticamente Monzo fue quien desarrollo Zumbador ahí, no es como la gente de ahora que tienen la tierra y no la quieren flojar, pero Monzo tenía mucha Tierra y a cualquiera él le daba un Solar, es decir que el ayudaba bastante.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y en el ámbito del desarrollo de la Educación que me puede usted decir?

Lion Suarez Lora contesta: Ah, no, no, Andrés Sanchez fue el hombre Histórico aquí, Andrés Sanchez fue que hizo todo aquí,

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y en que año fue que vino Andrés Sanchez?

Lion Suarez Lora responde: Andrés Sanchez vino aquí en los años 1950, el vino a dar clase aquí, todavía Trujillo estaba vivo y el fue que el que vino y fue fundador de Todo lo que hay en materia de Educación, el vino aquí y se fajo y buscó Solar para hacer la escuela, él fue quien busco todo para eso, él fue que inicio todo en materia de Educación, ese fue Andrés Sanchez, lo bueno que hay aquí en educación lo inicio Andrés Sanchez.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y cuando empezaron los negocios aquí en Juan Adrián?

Lion Suarez Lora contesta: No el papa mío empezó a comprar aquí el café, luego me dejo a mí el negocio, pero yo compraba mucho café, bueno había dos o tres, pero yo el café que compraba se lo llevaba a la Industrias Banilejas de Moca y allá lo mandaba a preparar, me lo secaban y cuando yo venía a ver tenía 100 quíntales de café y si estaba barato, bueno yo era mayorista en café.

Periodista Pregunta a Lion Suarez Lora: ¿Y quién era Juan Adrián?

Lion Suarez Lora responde: No, en aquel riito de aquel lado vivía un hombre que se llamaba Juan Adrián que tenía un rancho como una especie de Posada y cuando lo viajero que iban de cruzada para Rancho Arriba si le cogía la noche se quedaban en la casa y/o pasada de Juan Adrián, y por eso le llaman Juan Adrián. No recuerdo los años y miré que yo nací e día 1 de Mayo del 1932, es decir que yo voy a cumplir ahora 93 años.

Vamos a ver ahora la Historia contada por Don Miguel Calderón Alias (Miguel Bolona)

Al entrevistar a Chito, Leopoldo Garcia y Don Miguel Calderon (Miguel Bolona) en el barrio David de Juan Adrian.

Periodista Pregunta a Don Miguel Calderón Alias (Miguel Bolona): ¿Don Miguel usted recuerda cuando llego a Juan Adrián, hábleme un poco de la Historia de Juan Adrián?

Don Miguel Calderón Alias (Miguel Bolona): Responde: Oh yo llegue ahí después del ciclón David yo tengo más de 40 años, tengo 85 años de edad y vine de 8 años aquí papa nos trajo desde Jarabacoa mi Padre se llamaba Melo Calderón y mi Mama se llamaba Heroína Espinal, eso fue en el año 1950, encontré de vecino a Don Miguel Tavares y a Florentino Torres y a Olimpia Moronta, cuando mataron a Trujillo ellos vinieron que Vivian en otra parte cerca de la Casa de Don Flor nacieron los muchachos míos, dice que en el año 1961 cuando mataron a Trujillo empezaron a llegar gentes de otra parte que en Arroyo el Rancho ahí había muy poca gente, no recuerdo cuando se mudó a Juan Adrián Don Miguel Pérez, Padre del ex Síndico Rafael Pérez, porque era en la loma del Llano donde era que Vivian muchísimas gentes y después que mataron a Trujillo fue que la gente empezó a coger esas tierras de Arroyo del Rancho y yo compre las mías.

La Historia contada por Leopoldo García.

Periodista pregunta a Don Leopoldo García Caldera: ¿Don Leopoldo usted vino aquí de cuantos años, hábleme de la historia de Juan Adrián?

Don Leopoldo García Caldera Contesta: Oh yo nací en el año 1948 tengo 77 años de edad, vine de dos años aquí y al primer vecino que encontré aquí se llamaba Antonio Astacio quien era dueño de todas estas fincas aquí y Pola la Mama de Pitingo.

¿Luego le preguntamos a nuestro querido Chito de cuantos años y de donde vino a vivir aquí a Juan Adrián?

Chito responde: Yo vine aquí de Rosalito hijo de Teodoro Álvarez Pujols (El labioso) y su madre María Encarnación (Anatalia), de Mahoma, Rancho Arriba, yo nací el día 7 de agosto del año 1956 y a los dos años, nos mudamos primero al 16 y luego de ahí caímos a vivir a donde vivía Isidoro Gálvez y después de ahí conocimos a Luba y en el frente a Pompilio y bueno como le decía nosotros vivíamos ahí adonde Isidoro y luego al frente, arriba vivía otro señor llamado Nelo, el marido de Julianita, bueno ahí todos esos vecinos estaban ahí, Adelina vivía al frente Basileo allá arriba, y recuerdo que en el Cacao vivía un Señor llamado Luma y otro señor llamado Prieto Matías.

Vistamos al Señor Amable Mateo el cual está muy enfermo y lo encontramos descansando, pero pudimos hablar con su hija la distinguida profesora Ramona Mateo a la cual le preguntamos:

Profesora Ramona que tú nos cuenta acerca de la historia de Juan Adrián, ¿que tú me puedes decir?

Con la querida Profesora Ramona Mateo en su casa luego de oir su historia.

Profesora Ramona Mateo Responde: Bueno mira oí decir que el arroyito por donde vivía Severino Cepeda era el lugar por donde encontraban la gente y ahí y también oí decir que en ese Arrollo se murió un señor que se llamaba Juan Adrián y que se ahogó ahí, eso es lo que yo he oído sobre eso, al igual que los Plátanos, que cuando la gente venia y preguntaba, pero esto es los Plátanos y ¿Porque no hay Plátanos? Pero es que cerca del Tío Tonito por ahí donde se juntaban dos ríos por ahí.

Pregunta a la Profesora Ramona: ¿Y para cuales años estamos hablando?

Profesora Ramona Mateo contesta: No los años si no te lo puedo decir a la verdad no lo recuerdo.

Entrevista realizada Por Elsira Mejía a su Madre Doña Tatica esposa de Don Candelario.

Elsira Mejía le pregunta a su madre Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica): ¿Cuándo usted llego a Juan Adrián en que año fue que usted llego y quienes fueron los primeros pobladores que usted encontró allá?

Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica) toda una bella actriz de Cine.

Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica) responde: llegamos ahí en el año 1961, y nos encontramos allí con Pablito, Amable Mateo, Chacho Mateo, el viejo Mateo, y como se llamaba, ah, Mery la Maestra, Agustín Fernández, la Esposa, Subero, no ese fue que vino de Ocoa, Negro Viña, Santiago Viña que me enamoraba.

Elsira Mejía le pregunta a su madre Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica): ¿Y cómo era la convivencia de ustedes con esa gente de la Comunidad?

Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica) contesta: Todo muy bien porque en ese entonces nosotros no llegamos con nada solo con 125 y con eso alquilamos la casa y con eso se hizo los tramos del negocio y eso y Cande hizo una factura de 75 pesos, y vino una guagua Toyota, llena, llena, llena, llena, la azúcar se vendía 2 cheles la libra y dos libras eran a tres, a chele y medio, la sal era a chele.

Elsira Mejía le pregunta a su madre Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica): Y que trabajaban la gente?

Altagracia M. Martínez Soto (Doña Tatica) responde: Agricultura trabajaba la gente, sembraban yuca, mani, sembraban café, maíz, otros eran profesores y todo el mundo tenía su vaca, la leche era toda de vaca, los Mateos tenían todos sus ganados, yo me recuerdo que cuando a mí se me murió mi primer muchachito un señor llamado Agustín Fernández, el esposo de una Maestra, el Papa de Ángel fue a su casa y busco muchas sillas de su casa según iban llegando la gente, porque eso fue de sorpresa, eso paso un día de nochebuena y fue y busco silla de todas partes fue y me la trajo a mi casa y atendió a toda la gente porque nosotros no estábamos en nada más que en nuestro dolor en ese momento, y cuando a mí se me murió ese niño yo recuerdo que tenía ese día el Caldero con un locrio puesto y entonces yo fui a buscarlo para cambiarlo para vestirlo de ropa lo encontré agonizando, porque a él le daba un asfixie como si se estuviera ahogando y esa vez le dio y se quedó, y yo llame a la difunta corina, a la que Luisita asechaba por hacerle la brujería, Luisita decía, Mama, Mama ahí está la vecina tiene una ponchera en el suelo y tienen una vela prendida, unos velones y que si yo que si yo, que si yo cuando y ya yo sabía porque hacían brujería en contra del negocio y como quiera cayeron y nosotros seguimos para adelante gracias a Dios una vez yo desperté y encontré una vela prendida en la esquina de la casa y como no había cuando eso yo la apague con orine.

La Historia contada por la Señora Hilaria Paniagua nacida en el Cacao la cual fue entrevistada por la distinguida y honorable Dama Belkis de Jesús Martínez

Belkis de Jesús Martínez le pregunta a Doña Hilaria Altagracia Paniagua: Doña Hilaria ¿Qué era Juan Adrián cuando usted llego aquí?

Doña Hilaria responde: Ah Juan Adrián nada más era la casa de la Vieja Pola, eso es lo que había en Juan Adrián, y la de Lorenzo hijo de Bella que estaba ahí en el pueblecito.

Belkis de Jesús Martínez le pregunta a Doña Hilaria Altagracia Paniagua: ¿Y quién era la Vieja Pola?

Doña Hilaria contesta: La vieja Pola era una componente de una familia de 4 hermanos que vinieron de San Francisco de Macorís para acá la vieja Pola, La vieja Eufemia, la Vieja Rufina, 5 hermanos vinieron de San Francisco de Macorís cuando se caminaba por el Batey y ellos estuvieron que darle 16 pasos al rio Maimón para llegar aquí.

Belkis de Jesús Martínez le pregunta a Doña Hilaria Altagracia Paniagua: ¿Y en que año fue eso?

Doña Hilaria responde: No, porque yo nací aquí.

Belkis pregunta: ¿Ah usted nació aquí?

Doña Hilaria contesta: Si yo nací ahí, por donde ustedes viven a donde estaba la casita de Limón, al entrar a la puerta de Santa por ahí era que se caminaba por ahí por donde esta esa Palma era la orilla del camino.

Belkis pregunta: Y entonces en Juan Adrián cuanto habitante eran que habían?

Doña Hilaria responde: Oh la Vieja Pola y un hijo que se llamaba Lorenzo que vivía por los Zanjones, pero allá por la callecita por la Iglesia, el tenía una casita de Yagua y la vieja Pola la tenía por ahí por donde está la Iglesia Católica la tenía levantada de pilotillo para que no le entraran los Puercos Cimarrones. Esa casa de ella fue la primera casa que hubo ahí.

Belkis pregunta: ¿Y qué apellido eran ellos?

Doña Hilaria contesta: Altagracia.

Belkis pregunta: ¿Altagracia, ah, pero ellos eran de la misma familia suya?

Doña Hilaria responde: Si éramos de la familia.

Belkis pregunta: ¿Y después de ellos usted no se acuerda quienes más?

Doña Hilaria contesta: No porque ellos se fueron agregando aquí, Fremio que vino y se mudó de aquel lado del rio por ahí por donde vive Mamita y de aquí nosotros colábamos café para ir a llevarle café a la Mama de Fremio por ahí por dentro de esos montes y ella tenía dos muchachos varones y ellos venían de aquel lado del rio a buscarla a ella a este lado del rio.

Belkis pregunta: ¿Y esa gente Los Suarez, los Rosarios no son de los primeros?

Doña Hilaria responde: No el primero fue el Papa de Fremio y después Don Fidelio, los Suarez y los Rosarios, los Olivares, lo Monzo esa gente llegaron de ultimo aquí, ellos vinieron fue para el Centenario aquí, ni yo misma me di cuenta cómo fue que ellos quitaron ese palmar y esos grayumbos de ahí porque eso era un monte, era por la orilla del rio que se caminaba, usted sabe que cuando usted va para allá para los Plátanos, por la orilla del rio era que se caminaba y había un solo negocito en los Plátanos y allá era que tenían la escuela también.