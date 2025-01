Presidente Abinader inaugura techado del Instituto Unión Panamericana y remozamiento del Club Deportivo Renacer. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó la inauguración del techado del Instituto Unión Panamericana, con el cual, se garantiza un espacio más seguro y adecuado para las actividades deportivas, culturales y académicas de los estudiantes.

Esta obra, que tuvo una inversión de más de RD 24 millones, forma parte del “Plan Nacional de Techados de Canchas Escolares”, a través del cual, serán intervenidos casi 200 espacios deportivos en las escuelas de 158 municipios del país, con una inversión de 4,116 millones de pesos.

En representación del ministro de Educación, Ángel Hernández, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco D’Óleo, dijo que hoy, con la inauguración de esta majestuosa cancha, centro deportivo, los jóvenes estudiantes y futuros profesionales podrán desarrollar y conjugar sus competencias deportivas conjuntamente con sus competencias humanísticas, académicas y éticas.

“El presidente de la República y todo su equipo, haciendo un uso efectivo de los recursos del 4 % de la educación, propician con esta entrega a toda la comunidad la formación integral de cada uno de los estudiantes de este prestigioso centro educativo”, manifestó D’Óleo.

De su lado, Raiza Pineda Reyes, directora del Instituto Unión Panamericana, destacó el compromiso del presidente Abinader con la educación y el deporte, y valoró el apoyo incondicional que ha brindado a este centro educativo.

Samelia Alexandra Acosta, estudiante de sexto grado, en representación de los alumnos, expresó su agradecimiento por esta cancha, que dijo, representa mucho más que un simple espacio para la práctica de deportes, es un símbolo del compromiso del presidente Abinader con la educación integral de cada uno de los jóvenes que necesitan un espacio donde fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y la sana competencia.

Inaugura el Club Deportivo Renacer, en Guachupita

Cumpliendo con su compromiso de fomentar el deporte y mejorar la calidad de vida de las comunidades, el presidente Abinader inauguró, además, el Club Deportivo Renacer, en el sector Guachupita, Distrito Nacional.

Esta moderna infraestructura beneficiará a más de 50,000 habitantes, ofreciendo un espacio digno para la práctica deportiva y las actividades recreativas.

El Club Deportivo Renacer se encontraba en condiciones críticas y ha sido transformado en una instalación deportiva de primer nivel. La obra, de 814 metros cuadrados incluye un área de juego con piso de tabloncillo de madera, gradas, oficinas administrativas, sala de conferencias, sala de juegos, tableros portátiles FIBA, pizarra digital de anotación, techado de aluzinc, cafetería, vestidores, baños y una verja perimetral, para mayor seguridad.

En las actividades estuvieron presentes Faride Raful, ministra de Interior y Policía; Fernando Taveras, director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación; Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), y Ángel de La Cruz, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Presidente Abinader inaugura guardería infantil, salón de danza y una lavandería en la Armada RD

Santo Domingo Este. -Reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la infraestructura y el bienestar de los miembros de la Armada de República Dominicana, el presidente Luis Abinader entregó este sábado diversas obras, que incluyen la guardería infantil Virgen del Amparo; el salón de danza de la Escuela Laboral Francia Pérez de García y la lavandería en la Industria Naval Dominicana.

La guardería consta de varios pabellones con capacidad para 153 niños y dispone de sala de lactancia, cocina, baños, almacén y áreas de esparcimiento. Mientras que, el salón de danza con, capacidad para 80 personas, cuenta con lockers, baños, depósito y gazebo, y la lavandería tiene sala de espera, recepción y entrega, oficina, empacado, planchado, almacén, baño, áreas sastres, lavado, secado, caldera y completamente equipada.

Las obras, con una inversión conjunta superior a los RD 59 millones, mejorarán la capacidad operativa y la formación integral de los miembros de la institución, que se consolida como moderna, humana y comprometida con el bienestar colectivo.

Durante el acto, el comandante general de la Armada, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, destacó el apoyo decidido del presidente Abinader, y dijo que su visión transformadora y su sensibilidad hacia las necesidades de las Fuerzas Armadas han sido faros que iluminan el rumbo. “Señor presidente, usted ha demostrado con hechos su compromiso con el bienestar de quienes día tras día sirven con honor y dedicación a nuestra patria”.

Inauguración Caipi en El Valiente, La Caleta

Previamente, el presidente Abinader inauguró, en el sector El Valiente del municipio de Boca Chica, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), que beneficiará a 250 niños y niñas con edades de 0 a 5 años.

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo Rodríguez, informó que este nuevo centro forma parte del programa de ampliación de servicios dirigidos a la primera infancia que impulsa el presidente Abinader para integrar a una importante cantidad de infantes y familias que necesitan la cobertura del modelo de atención que implementa el Inaipi.

El Caipi El Valiente, que impacta a infantes y familias que residen en las comunidades El Valiente y Torre B, cuenta con 10 salas para recibir a los infantes según el rango etario, además, tiene una moderna cocina y un merendero o área para que los niños reciban sus meriendas, desayunos y almuerzos, así como una sala de lactancia, áreas de juego, y de oficinas, entre otras facilidades.

Los beneficiados recibirán también atenciones bajo el modelo del Inaipi, enfocadas en los componentes de estimulación temprana y educación inicial; salud y nutrición; atención a necesidades educativas especiales y condición de discapacidad; protección contra la violencia; registro de nacimiento y acompañamiento a las familias y las comunidades.

Inauguración de la construcción y reconstrucción de calles

Posteriormente, el jefe de Estado encabezó la inauguración de la construcción y reconstrucción de más de 13 kilómetros de vías, con un ancho de 6 metros de las urbanizaciones Nueva Jerusalén, Fernández Oriental, Paco I y Paco II y Brisa Oriental, así como vías adyacentes a la autopista San Isidro, con una inversión que supera los RD 285 millones.

El ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, reconoció que a pesar de que están pendientes por resolver otras necesidades porque la espera y la deuda acumulada ha sido de largos años, en Santo Domingo Este, el Gobierno ha intervenido unos 413 kilómetros de calles y que además, han programado para el primer trimestre de año en coordinación con la alcaldía, una intervención de unos 125 kilómetros adicionales.

Ascención aseguró que las inversiones del Gobierno en este municipio están transformando la vida de la gente y dijo que se continuará interviniendo y pagando esa deuda social acumulada que tenían los moradores de esta demarcación por años. “Da gusto hoy transitar en esta avenida Fernández Domínguez, que contrasta diametralmente con lo que era apenas hace un año y que por cerca de 50 años estuvo esperando una intervención que el presidente Luis Abinader le proporcionó”.

Reasfaltado calles Alma Rosa I y Ensanche Ozama

Posteriormente, el mandatario inauguró el reasfaltado y restauración de 35 kilómetros de las calles principales de los sectores de Alma Rosa I y del Ensanche Ozama, con una inversión de más RD 315 millones.

“Un municipio que exhiba calles bien construidas y mantenidas puede reducir el riesgo de accidentes y mejorar la seguridad vial. También, calles en buen estado contribuyen a una mejor calidad de vida al facilitar el acceso a servicios esenciales y promover un entorno más ordenado y limpio”, expresó Ascención.

Los trabajos realizados procuran restablecer la calidad del entorno urbano de todo el perímetro, donde fundamentalmente reside un amplio núcleo poblacional de familias de clase media, cuya calidad de vida se había deteriorado por el mal estado de las principales calles del sector.

La reconstrucción de estas calles ha sido un sueño demandado por las juntas de vecinos, iglesias del sector, clubes deportivos, organizaciones de base de la sociedad civil organizada, empresarios y emprendedores.

En las actividades estuvieron presentes el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el subcomandante general de la Armada, contralmirante Juan Bienvenido Crisóstomo; los directores, de Bienes Nacionales y el CEA, Rafael Burgos Gómez; del Instituto Postal Dominicano, Erick Guzmán; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyva, y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio.

Presidente Abinader rinde homenaje a la memoria de René del Risco Bermúdez, al nombrar en su honor edificio histórico

Santo Domingo.- El pasado miércoles 15 de enero de 2025, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 10-25, mediante el cual dispuso que se designe con el nombre René del Risco Bermúdez el edificio ubicado en la calle Isabel la Católica núm. 214, en el que opera el Centro Cultural de Indotel.

Además, se dispuso la creación de una comisiónintegrada por los señores Minerva del Risco, Guido Gómez Mazara y Rafael Peralta Romero, para que encabecen los actos correspondientes a la implementación de este decreto.

En la motivación del indicado decreto, el presidente recuerda que René del Risco Bermúdez fue un poeta, narrador y publicista dominicano que destacó a temprana edad en la vida intelectual y política de su nación. Pese a su temprana muerte, acaecida de forma trágica en 1972, dejó un legado extraordinario que hoy sirve de ejemplo a las jóvenes generaciones.

René del Risco Bermúdez nació en San Pedro de Macorís en 1937, y estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, carrera que abandonó para abrazar la lucha antitrujillista y militar en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Por su vinculación a esta causa, fue encarcelado, torturado y finalmente tuvo que partir al exilio en Puerto Rico en el año 1960. Tras regresar al país, en el año 1962, tuvo participación en la Revolución de Abril de 1965 y formó parte del Departamento de Prensa del Gobierno Constitucionalista.

En el ámbito literario, René del Risco Bermúdez destacó en la poesía y el cuento, siendo muestras de ambas expresiones literarias algunas de sus obras como los poemas “El viento frío”, “Oda gris al soldado invasor”, “La guerra no se olvida”, “Palabras para invasores”, “Canto para un muchacho de mi pueblo”, “Meditación de la guerra”, “Carta de amor y de guerra” y “Ofrenda lamentable para un general invasor”, y los cuentos “Ahora que vuelvo, Ton”, “En el barrio no hay banderas”, entre otros.

Del mismo modo, es recordado por ser el autor de la letra de “Una primavera para el mundo”, la hermosa canción que nos llegó, junto con la música de Rafael Solano y en voz de Fernando Casado, y en la que evoca la fe en un mejor porvenir para la humanidad, lejos del temor y fundamentado en la confraternidad y el amor de unos por otros.

Como se verifica en el citado decreto, el Gobierno de la República Dominicana reconoce los méritos de René del Risco Bermúdez y procede, en consecuencia, a enaltecer su memoria mediante la designación de uno de sus edificios históricos con su nombre y en su honor. Con ello, más allá del merecido tributo, se pretende inspirar a las presentes y futuras generaciones para acometer con entusiasmo las nobles causas de la nación, así como fortalecer la conexión entre la riqueza literaria de nuestro país y los avances tecnológicos y educativos que se promueven en el Centro Cultural de Indotel, que se aloja en la edificación en cuestión.

Gobierno dispone subsidio de RD 514.4 millones para cinco combustibles esenciales durante la semana del 18 al 24 de enero de 2025

Santo Domingo.- El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que el gobierno del presidente Luis Abinader dispuso un subsidio de RD 514.4 millones para mantener sin variación los precios de cinco combustibles de uso doméstico, durante la semana del 18 al 24 de enero de 2025.

Con el objetivo de evitar transferir a los consumidores los pronunciados aumentos de precio registrados en los mercados internacionales, en el período indicado serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) por RD 30.59; el gasoil regular por RD 27.37; el gasoil óptimo por RD 26.08; la gasolina regular por RD 13.77 y la gasolina prémium por RD 3.40.

“Para 2025, reafirmamos nuestro compromiso con esta política, siempre bajo el principio de responsabilidad financiera que garantice su sostenibilidad”, destacó el viceministro Pérez Fermín, al tiempo que precisó que “este esfuerzo, además de aliviar la carga económica, también asegura que estas medidas puedan ejecutarse con viabilidad y transparencia”.

Pérez Fermín informó que “en 2024 el Gobierno destinó RD 17,000 millones a subsidios extraordinarios, a la vez que honró sus compromisos financieros sin acarrear deudas por este concepto”.

Subrayó que estas acciones reflejan la firme voluntad del gobierno del presidente Abinader de permanecer al lado de las familias dominicanas, priorizando su bienestar con medidas responsables que permitan avanzar con estabilidad.

Para la semana del 18 al 24 de enero de 2025, los precios de los combustibles establecidos son:

Gasolina prémium se venderá a RD 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular, RD 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, RD 221.60 por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo, RD 239.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD 209.82 por galón; sube RD 4.36.

Kerosene, RD 241.30 por galón; sube RD 4.90.

Fueloil #6, RD 167.94 por galón; sube RD 6.67.

Fueloil 1%S, RD 183.49 por galón; sube RD 5.95.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD 132.60 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD 43.97 por m³ ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD 61.56, tomada de las publicaciones diarias del Banco Central.

Mirex informa sobre nuevas designaciones de embajadores para el Servicio Exterior Dominicano

Santo Domingo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que mediante los Decretos núm. 19-25 y 20-25 firmados por el presidente Luis Abinader, se designó a nuevas embajadoras y embajadores del Servicio Exterior Dominicano, cumpliendo con lo establecido en la Ley 630-16, sobre la rotación en las misiones diplomáticas.

En ese sentido, el Mirex indicó que el Decreto núm. 20-25 nombra a María Isabel Castillo Báez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Estados Unidos de América, quien, hasta la fecha, es la embajadora dominicana en los Estados Unidos Mexicanos; a Juan Bolívar Díaz Santana como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos Mexicanos, quien, en la actualidad, es el embajador dominicano ante el Reino de España; a Tony Raful Tejada embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España, quien, hasta fecha, es el embajador dominicano en la República Italiana; y a Rafael Antonio Lantigua Ciriaco como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República Italiana.

Asimismo, en el Decreto núm. 19-25, la Cancillería informó que el jefe de Estado designó a las funcionarias de Carrera Diplomática, Ana Idalia del Rosario Castellanos de Kranwinkel como embajadora, representante permanente alterna de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien, hasta la fecha, es la directora de Integración Regional en el Mirex; y a Alejandra Hernández González como embajadora, representante permanente alterna de República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien se desempeñaba como ministra consejera en la Embajada Dominicana en la República Francesa.

Se espera que, tras estas designaciones, el Senado de la República apruebe las mismas para oficializar estos nombramientos.

Sobre los designados

María Isabel Castillo Báez es doctora en Derecho, con maestría en Derecho Internacional y otros estudios, con una trayectoria de más de 20 años en el servicio exterior, con los cargos de consejera y embajadora en la Embajada Dominicana en los Estados Unidos Mexicanos.

Juan Bolívar Díaz Santana es un destacado periodista con estudios de postgrado que se ha desempeñado en el ámbito periodístico y diplomático con los rangos de embajador en la República del Perú y actualmente embajador ante el Reino de España.

Tony Raful Tejada es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como ministro de Cultura y diputado al Parlacen, además de haber sido ganador del Premio Nacional de Literatura. Actualmente es el embajador dominicano en la República Italiana.

Rafael Antonio Lantigua Ciriaco es un destacado médico dominicano, primero en recibir el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, docente y altruista realizando acciones en favor de la comunidad migrante a Estados Unidos, especialmente la dominicana.

Ana Idalia del Rosario Castellanos de Kranwinkel es diplomática de carrera, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, maestría en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Es funcionaria del Mirex desde 2006, ocupando diferentes puestos hasta el actual como directora de Integración Regional.

Alejandra Hernández González también es diplomática de carrera, licenciada en Filosofía y Humanidades con maestría en Teoría Política. Tiene 20 años de experiencia en el ámbito diplomático en el que se ha desempeñado como ministra consejera en varias misiones dominicanas hasta la actual en la Embajada Dominicana en la República Francesa.

Hijos de doña Eladia inician proceso para recibir los 110 millones

Eladia María Mercedes.

Los diez hijos de Eladia María Mercedes, la señora que luchó varios años por una remuneración equivalente a RD$85 millones por terrenos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), se reunieron ayer con su abogado Ángel Lockward para iniciar el proceso de reclamación correspondiente.

La lucha de Eladia, quien murió sin ver cristalizado su sueño de obtener el pago, queda ahora en manos de sus 10 hijos vivos y el hijo de la mayor que falleció, quienes reclaman lo que le correspondía a su madre, situación que le provocó angustias e incertidumbre en medio de problemas de salud.

Lockward dijo que preparará la determinación de herederos para depositarla y así lograr que el pago se efectúe cuanto antes. “Lástima que por unos días habría que pagar impuestos sucesorales dos veces a menos que Hacienda no lo apruebe”, comunicó el abogado.

Lockward aseveró que en el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda no establece que efectuarán el pago por el momento y no se han comunicado con él como lo establece el documento.

“Fue la presión de ustedes (LISTÍN DIARIO) y en menor grado de otros medios que le hicieron hacer ese comunicado, que además miente porque deposité todo el 13 de junio del 2024 y no son RD$85 millones, son RD$110 porque ella tiene una propiedad de su madre Francisca y una parte de un tío que murió sin descendencia y que comparte con dos primos, igual de viejos y enfermos como ella”, precisó el jurista.

El abogado mencionó que dos primos de Mercedes se encuentran en la misma situación legal que ella. “Anselmo y Erminio Mercedes están en la misma situación y comparten con ella una propiedad”, aseguró.

Lockward dijo que el pago se debió realizar cuando el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó por sentencia a Bienes Nacionales lo siguiente: en cuanto al fondo, el justiprecio por ser justo ordena el pago a favor de Eladia Mercedes de Ozuna de la suma de RD$85 millones que deberá ser consignada en la Ley General de Gastos Públicos del 2021.

“A partir de la decisión administrativa del Ministro de Hacienda de colocar el pago para el año 2026, que no recurrimos por una cuestión de sentido común, pues una demanda en dificultad de ejecución de sentencia nos habría dado el mismo resultado, es decir, se conocería en el 2025 y la decisión judicial habría sido efectiva para el 2026 por una cuestión de legalidad presupuestaria, dejamos el tema”, puntualizó.

Otra familia busca le paguen su tierra donde está el aeropuerto

El aeropuerto Las Américas fue construido en terrenos de particulares que tienen sentencias para que el gobierno pague las compensaciones de ley.

Una vida de frustraciones en búsqueda de justicia y más de 30 años a la espera de una remuneración por terrenos donde opera el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Víctor Manuel Caballero Castillo, de 69 años, aún espera recibir lo que le corresponde.

Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Caballero dijo que inició el proceso para gestionar el pago el 7 de mayo del año 1992, mediante comunicación dirigida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, reiterada en cartas de fechas 4 de febrero de 1993 y 29 de agosto de 1994.

Relató cómo ha sido su lucha por la porción de terrenos dentro del ámbito de la Parcela 506-A del Distrito Catastral número 32, ocupado por el AILA y por igual, de las parcelas números 484-F y 484-G, del mismo Distrito Catastral número 32, equivalentes a 607 metros cuadrados del Distrito Municipal La Caleta, en Boca Chica. “En respuesta a nuestros requerimientos, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo emite comunicación número 633, de fecha 7 de septiembre de 1994, suscrita por Pedro Romero Confesor, titular de dicha Consultoría, en que nos expresa que nuestra petición estaba siendo referida al Administrador General de Bienes Nacionales, para los fines correspondientes”, explicó Caballero.

Víctor Caballero Castillo.

Molesto por la larga lucha, Caballero explicó que se le notificó su requerimiento de permanencia en el Libro Registro, recibido por esa Administración General, mediante oficio número 635, de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el 8 de septiembre de 1994, y que el 27 del mismo mes y año, fue entregada a Valentín Díaz, funcionario de la dependencia, quien llevaría el caso.

“Yo escribí una carta a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo cuando era Romero Confesor, consultor jurídico; entonces no me respondieron, luego le escribí otra y en la tercera me respondieron que se estaba tramitando eso hacia Bienes Nacionales para los fines correspondientes”, expresó.

“Cuando llegó la negociación con Aerodom, yo le mandé una carta amigable a Aerodom y a la Consultoría Jurídica, una comunicación conjunta diciéndole que antes que entraran en algún tipo de negociación, había familias que teníamos un derecho sobre ese terreno y ellos continuaron con las negociaciones con Aerodom”, indicó.

Caballero mencionó que al inicio del proceso de demanda le envió una carta a la Suprema Corte de Justicia para que declarara inconstitucional el decreto con el que se había declarado de utilidad pública, en consideración de que no habían cumplido con lo que establece la Constitución de la República del premio justo pago determinado por el tribunal competente.

“Nos fuimos al Tribunal Superior de Tierra y allá, estando en ausencia de mi abogado, el juez le dice a Aerodom en una sentencia que ellos no tenían responsabilidad en eso”, explicó que a causa de esto las respuestas no han sido favorables para su caso.

Mediante la sentencia número 099, del 26 de febrero de 2007, el Tribunal de Tierras del Distrito Nacional ordenó pagar por el inmueble la suma de RD$3,645,420, cuyo fallo fue confirmado luego por la Tercera Sala de la Suprema.

No pagará soborno

Caraballo dijo que en 2017 recibió una propuesta de parte de la administración de Hacienda, la cual le ofreció pagarle, a cambio de que cediera el 50% del valor, a lo cual se negó porque va en contra de sus valores éticos.

No obstante, el reclamante sostuvo que conoce a personas que accedieron a recibir el pago de otra parcela expropiada mediante esa modalidad de soborno.

Afirmó que no cederá a extorsiones ni a sobornos.

“El no querer pagar lo que nos corresponde es para que uno se desespere y se acerque a esos tipos mafiosos y cederles aunque sea RD$10, cederles el 50%”, dijo molesto por la oferta de ofrecer la mitad de lo que le corresponde.

Caballero dijo que, luego de su constante lucha, se siente agobiado y estafado por el Estado que no ha accedido a pagarle por sus bienes y afirmó que en la declaratoria de utilidad pública contraviene lo relativo a lo previsto en la Constitución de la República, en la que se contempla que se debe efectuar el pago justo por las propiedades que le corresponden.

Otras emblematicas familias de Boca Chica buscan les paguen sus Propiedades pero mafias intervienen a nombre de funcionarios y no les pagan su dinero

Boston, Massachusetts, USA

Boston, Massachusetts, USA.-Otras emblematicas familias de Boca Chica tienen una constante lucha con ciertos Ministerios dentro de los cuales se encuentran Los Ministerios de Obras Publicas, Hacienda, y el de Educaicon le deben un dineral ademas del Consejo Estal del Azucar y la misma Direccion General de Bienes Nacionales quienes por diferentes situaciones les tienen una exhorbitante deuda a las Familias Castillo, Santana-Eusebio entre otras.

Deudas que las han producido en los diferentes gobiernos construyendole carreteras, construyendole escuelas, Play entre otras instalaciones que las diferentes Instituciones estatales la han estado usufructuando mientras los verdaderos dueños de sus propiedades se estan muriendo por la pobreza extrema en la que han sobrivivido mientras estas Instituciones estatales les estan y le han estado ocupando sus propiedades sin que las difernetes agencias gubernamentales les hayan pagado justamente sus propiedades.

Tambien las mafias privadas en comun acuerdos con funcionarios y con el apoyo de Oficiales Militares y Policiales pretenden despojar a las familias mencionadas de sus propiedades

Pero no solo el Estado Dominicano les retiene ademas de las propiedades y su dinero a las familias mencionadas, sino que tambien la Familia Viccini con un proyecto denominado Costa Blanca le pretende arrebatar a estas familias grandes extenciones de Tierras sino, que tambien ahora se aparece las Compañias Cementos PANAM Y ACERO ESTRELLA ahora en compañia de oficales de todas las ramas Militares y Policiales se han dedicado a invadir las propiedades de las familias afectadas.

Antes lo habian intentado la Familia Bisono a traves de una empresa denominada Arsenio Peña y la Compañia Constructora llamada DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL ESTE, S.A. estos individuos se presentaron a una de las propiedades de los Santana-Castillo-Eusebio hasta con documentos dudosos emitidos segun los denunciantes por el Banco de Reservas de la Republica Dominicana.

Cuando se le hizo la denuncia al Presidente de la Republica estos mafiosos desaparecieron pero, ahora se aparecieron las Compañias Cemento PANAM Y ACERO ESTRELLA ademas de la Familia Vicini los cuales acompañado del Sindico Corralito de Boca Chica son los que estan lidereando las invaciones.

En este caso fueron acompañado ademas de los Oficiales militares y policiales activos que alli mencionamos la nueva invacion llevada a cabo mas reciente fue empañada por la participacion del Teniente Coronel De Leon del destacamento de Boca Chica el cual de ,anera abusiva golpeo a un Presidente de una de las Juntas de Vecino del Sector llegando a golpearlo con su fjusil de manera muy abusiva mientras los abusadores Mafiosos invadian las propidades de la Familias mencionadas, mientras tanto una parte de las familias que son ciudadanos Norteamericanos estan buscando el concenso para someter al gobierno Dominicano a traves del Departamento de Estado por la constantes violaciones de los Derechos humanos en contra de las familias mencionadas, pues estas familias necesitan que el gobierno Dominicano que preside el Presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona disponga el pago del dinero que estasa familias le deben por los diferntes conceptos expresados aqui y que esos Mafiosos invasores de porpiedades ajenas sean apresados y sometidos a la accion de la justicia, pues el mismo Mandatario Dominicanoa a dicho que no tiene Complices ni amigos violadores de las leyes dominicanas.

Mafias de invasores vuelven a invadir propiedades Privadas en Boca Chica

HECTOR SANCHEZ. December 18, 2024

Santo Domingo, Este R. D.-Una mafia de invasores de Propiedades han vuelto a invadir Propiedades privadas en el Municipio de Boca Chica en Santo Dmingo Este, y esta vez lo estan haciendo con el apoyo del Coronel de Leon de la Policia Nacional con asiento en el cuartel policial de esa mencionada demarcacion.

de acuerdo a una queja realizada por los propietarios de las propiedades las cuales segun los Dueños valen millones de Dolares. De acuerdo a los denunciantes los cuales se pronunciaron a traves de sus voceros que representan a estas familias.

Estos reprentantes de estas humildes Familias se quejan de que el mismo gobierrno Dominicano a traves de instituciones como Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azucar.

Asi como el Ministerio de Obras Pubicas y Comunicaciones, y el Ministerio de Educacion, les deben muchisimo dinero y no hay forma de que le paguen y ahora estan permitiendo que sus propiedades sean vendidas y/o ocupadas por una banda de Invasores de Cuello blanco.

En esta foto se observa las maquinas pesadas con las que los desaprensivos penetran a las propiedades privadas para iniciar las invaciones.

Partes de las familias Eusebio, Santana afectadas por los invasores de propiedades privadas.

Estos son los materiales de Construccion que los invasores estan utilizando repidamente para trancar y dividir las propiedades de las familias y ninguna autoridad frena a esos mafiosos de cuellos blancos, al contrario son acompañados en su delito por Militares y Policias uniformados cuyo grupos de hombres los acompañan el Teniente Coronel de Leon usando equipos con los cuales deberian de estar sirviendole a la comunidad, en vez de convertirse en Gualdaespalda de los invasores y el otro Coronel de la Fuerza Aerea al que le dicen la Esponja ademas de dun oersonal de seguridad que le ha aportado el Sindico Municipal de Boca Chica Ramon Candelarika Corralito. y uno se pregunta. ¿Pero es que hay ley para ellos?

Los afectados denunciaron que empresas como Cementos PANAM, EL GRUPO Estrellas, La Familia Vicini, El Mayor General del Ejercito de la Republica Dominicana Celin Rubio Terrero importante Oficial muy cercano al Presidente de la Republica Luis Abinader puesto que fue su Primer Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, o sea Jefe de su escolta Presidencial.

Mayor General Celin Rubio Terrero del Ejercito de la Republica Dominicana exjefe de la escolta Presidencial del Presidente Luis Abinader.

En esta foto se observa al Comandante Celin Rubio terrero tratando de sacarle titulo a una de las propiedades privadas ocupadas de las que publicamente le ha sido asignada por el Consejo Estatal del Azucar (CEA), pero resulta que estas tierras les ha sido devuelta mediante sentencia de los tribunales de tierra a las familias afectadas, por lo cual estas familias han notificado al Registrador de Titulos de Santo Domingo este para evitar lo que seria una clara violacion a sus derechs consitutcionales consagrado en la Consititucion de la Republica Dominicana, si este registrador ordena hacerle el titulo.

La familia de un Señor llamado Pedro Villalon, El Señor Genao Bisono, Grupos de la Familia Vittini propetiarios de la Ferreteria Vittini SRL, quienes ahora con una supuesta coinonia o complicidad del Señor Ramon Candelaria (Corralito) quien es el Sindico del Municipio de Boca Chica el cual le ha prestado un Tractor (Buldozer) y personal de la Seguridad del ayuntamiento Local para que limpien las propiedades permitiendo asi la invasion de las propiedades mencionadas.

Vueven los Militares y Policias a apoyar a esos invasores, Coronel golpea Presidente de Junta de Vecinos

Los denunciantes informaron que supuestamente el ala militar de esas mafias esta compuesta por un Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional que esta de puesto en Boca Chica.

Este es el Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja)un funesto y peligroso personaje que es del ala Militar de esos invasores.

De igual manera otro Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja) quien volvio a aparecer en la escena acompañadp de varios personajes que no se sabe si son Militares y Policias y/o Sicarios.

https://www.youtube.com/embed/flQldOUTces?feature=oembed&enablejsapi=1https://www.youtube.com/embed/flQldOUTces?feature=oembed&enablejsapi=1Segunda denuncia hecha el Presidente Luis Abinader en fecha 19-8-2024.

Señor Carlos Ozuna (Cando) quien es el presidente de la Junta de Vecinos del Sector La Cachaza de Andres Boca Chica. el cual fue golpeado severamente de un culatazo por el Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional.

Mientras tanto el Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional golpeo de manera desconsiderada y abusiva con un culatazo al Señor Carlos Ozuna (Cando) quien es el presidente de la Junta de Vecinos del Sector La Cachaza de Andres Boca Chica.

Las parcelas que en estos momentos estan siendo invadidas por esas supuestas mafias son: Parcelas 308-A, 308-B, 308-C, 309, 479-d-1,582-B, la 264 antigua 3 y 9. afectando a sus verdadereos dueños quienes son: La Sociedad Anonimas de Inversiones Dominicanas cuyos herederos legitimos son La Familia Santana, La Familia Eusebio, la Familia Guerrero, La Familia Frias, La Familia Peynado, La Familia Castllo entre otros.

Los representamtes de las Familias señalaron advirtiendo que no cesaran de defender sus propiedades que en las proximas horas se dirigiran a la Procuraduria general de la Republica, al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de la Policia Nacional para que de inmediato procedan a realizar una exhaustiva investigacion.

Ellos Señalan que hacen responsable a cualquiera de estas empresas aqui mencionadas, asi como a cada uno de estos personajes incluyendo al Señor Ramon Candelaria (Corralito), al mismo Señor que en estos momentos estan invadiendo sus propiedades y responsabilizan a cada uno de ellos por la integridad fisica de cualquier miembro de unas de estas familias.

E inclusive, al Periodista que le ha hecho la denuncia al Señor Presidente de la Republica en dos ocasiones en el programa la Semanal con el Presidente de la Republica Luis Abinader en el Palacio Nacional ademas exigen el cese y retiro inmediato de los equipos pesados asi como, que sea retirada tambien la vigilancia tanto policial, Militar y Civil de sus propiedades.

Es pertinente recordar que estas mismas invaciones se intentaron el año pasado y que a raiz de la primera denuncia que se le hizo al Señor Presidente esas mafias rapidamente se retiraron.

Y que en esa ocasion se descubrieron una serie de solapamiento que se estaban haciendo en estas propiedades por lo cual no prospero en ese entonces la invasion, sin embago estos fascinerosos se han reagrupado de nuevo y ahora supuestamente se han aliado con el Sindico Corralito para volver a cometer el delito, para despojarle a estas humildes familias sus propiedades.

Por lo que estas familias estan soiicitando la rapida e urgente intervension del Ministerio Publico, del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de la Policia Nacional para que con su intervencion sean cesado de inmediato los atropellos que estan cometiendo estos Invasores los cuales muchos de ellos van protegidos por militares y policias en la penetracion y posterioir despojo de sus propieades.

Periodista someterá Teniente Coronel De Policía por violar sus derechos de Propiedad

HECTOR SANCHEZ July 16, 2023

Santo Domingo, R. D.-Sera sometido a la acción de la Justicia Ordinaria el Teniente Coronel de la Policía Nacional De León quien ocupa la Subdirección de Boca Chica por este Oficial Superior de la Policía ir con Policías armados a violar sus derechos de propiedad que este redactor le compro a la Familia Santana en un lugar ubicado en los Tanquecitos, Boca Chica Santo Domingo Este.

El Comunicador se ha estado quejando de la mala actitud del Oficial Superior quien de una manera extraña le ha estado sirviendo a una poderosa mafia la cual le han querido arrebatar una propiedad que heredan la Familia Santana pero con sus títulos de propiedad los cuales son desconocidos por estos Invasores de Cuello Blanco los cuales hasta han falsificado y remontado otros terrenos en esta propiedad de esta distinguida Familia.

Una de las primeras invaciones realizadas por este grupo de Mafiosos a los terrenos Privados.

En un principio estos personajes fueron con una resolución que ciertamente le emitió el Magistrado Gedeon Platón Bautista Liriano Abogado del Estado para que ellos midieran una supuesta propiedad que tenian alli, pero estos individuos en vez de hacer lo que le aprobó el respetado Funcionario Judicial lo que hicieron fue que se aparecieron a la propiedad secuestrandola y destruyendo todo lo que encontraban a su paso con un reguero de personas todos armados que se identificaban como oficiales superiores de todas las Ramas Militares y policiales.

Y la Magistrada Miriam Germán quien no se anda jugando ni portándose al juego de estos personajes, dispuso una investigación en la ordenaba a la Jefatura de la Policía Nacional una inmediata investigación, enviando el Jefe de la Policía Nacional un equipo de su personal de inteligencia y donde fueron sorprendido, los personajes los cuales al momento de llegar este equipo emprendieron la huida por el bosque dejando abandonado tres motores, dos de los cuales no tenían ni placa, ni documentos.

Vehículos que fueron incautados y llevados al cuartel de Boca Chica, después se aparecieron los nombrados Teniente Coronel (R) FARD Ramon Andres de Leon, un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino, y un Agente de la (DNCD) llamado Carmito Corcino Alcantara, mas de siete del resto de esos personajes emprendieron la huida por el bosque, es decir que con esa acción dispuesta por el Jefe de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Then fueron retirados por esos personajes.

Sin embargo ahora el que va a cometer violaciones infraganti es el Teniente Coronel De León que usando su personal fue a mi solar debidamente comprado según consta en acto de venta del inmueble de fecha 3 del mes de abril del año 2023 debidamente notarizado y registrado y amparado en el certificado de titulo identificado con la matricula numero: 0100212518. libro 343. Folio 199 del Distrito Nacional.

Posteriormente una fuente que no quiso revelar su nombre afirma haber visto al Teniente Coronel De León recibir dinero de estos personeros en un Cuartel que posee allí el Ministerio de Defensa a través de COOPINFA y que lo comanda el Capitán García de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y cuyo cuartel era Centro de operaciones de esos individuos puesto que allí guardaban los motores sin placas, comían y se reunían esos personajes que fueron sacados por ese equipo de inteligencia de la Policía Nacional.

Es pertinente decirles que ese Capitán García de la FARD es el segundo Oficial activo de esa respetable Institución que se presume ha estado en complicidad con esa mafia ya que el le confeso a este redactor que el recibía allí a otro oficial Superior activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el cual también es un Coronel que coincidencialmente es de apellido de Leon y a quien le apodan la Esponja que por cierto tiene un fuerte y oscuro historial militar. Este oficial quien también esta sometido a la justicia ordinaria por haberle manipulado un arma al Arquitecto Wilmer Cabreja en esos terrenos propiedad de la Familia Castillo.

Magistrada Miriam Germán Brito Procuradora General de la República Dominicana.

El Coronel De León subdirector del Cuartel de Boca Chica sera sometido a la acción de la justicia por haber ido en compañía de los Policías bajo su mando y haber sacado unos postes de hierros (105) en total, y haber picado unos frutos menores que estaban sembrados allí, como guandules, matas de plátanos, matas de Guineo y matas de rulos a los cuales no conforme con haberlas picado cno machete con sarna y a mi juicio de manera criminal a la misma se le fue echado herbicida.

De igual manera vuelvo hacer un urgente llamado ya al mismo jefe de la Policía para que por piedad reciba sin más dilación a la familia Santana y a la Familia Castillo con sus abogados, su Agrimensor y al Arquitecto WIlmer Cabreja debido a que esas mafias se resisten a respetarle los derechos a los reales y verdaderos dueños de la propiedad mencionada.

De mi parte ratifico que sera llevado de manera irrevocable al Teniente Coronel de León por los abusos cometidos en contra de este redactor que ya no esta dispuesto a tolerarle un abuso mas en franca violación a mis derechos constitucionales establecido en la constitución de la república ha pesar de que el magistrado Fiscal con siento en Boca chica le ordeno a el personalmente en mi presencia y de otras personalidades mas que no fueran a ese solar a molestar no tocar nada de allí hasta que esa situación no la resolviera un Magistrado Juez de los Tribunales de la Republica, asunto que este oficial ha desoído atento a el.

De igual manera por este medio le informo al Honorable Colegio Dominicano de Periodista (CDP) en la persona de su presidente el Colega Aurelio Henríquez y al También Colega Dr. José Beato Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que serán responsable de mi vida al Coronel De León (La Esponja), El Capitan García (FARD) y el Teniente Coronel P.N. De León por este ir a estar vandalizando mi solar de mi propiedad que lealmente yo adquiri a sus legítimos dueños y que a partir de este momento no le sera permitido a nadie ir a violar mis derechos constitucionales.

Mafias están integradas por Oficiales Generales, coroneles y de otros rangos activos y en retiro

Según nuestras fuentes el General de Brigada Garcia de Leon quien fue Director del J-1 Dirección de personal del Ministerio de Defensa es uno de los principales del Ala militar de estas mafias, Coronel (R) Colón quien en el año 2019 fue jefe de operaciones de la Dirección de inteligencia de la FARD (A.1) y que se dice que trabaja en el Tribunal Superior de Tierras.

¿Quienes deben ser minuciosamente investigados por ser tan ligero y darle todas las facilidades a esos mafiosos?

1)Coronel (PN) Ricard enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del Estado

2)Coronel Disla Director de Boca Chica

3)Teniente Coronel De León Subdirector de Boca Chica por supuestamente haber estado recibiendo dinero de esos mafiosos.

4)Coronel Cabrera (PN) Por ser el oficial que le envió a entregar los motores sin documentos a los Sicarios de la Compañia de Inversiones del Este.

4)General de Brigada (FARD) Garcia de Leon por supuestamente ser uno de los principales jefes del Brazo armado de los Mafiosos

5)Coronel (r) Colon FARD Por ser el jefe Operativo y que fue al rescate de los delincuentes en el Cuartel (PN) de Boca Chica

6)Deben ser investigados también una gran cantidad de Oficiales superiores y subalternos, Militares y Policiales que están ligado a estas red de mafiosos.

Se esta esperando una cita que se le solicito al mayor General Eduardo Alberto Then para escuchar a este servidor y a la Familia Santana acompañada de sus abogados para que los escuche la misma se le solicito al Coronel Solís jefe de Gabinete del jefe de la Policía y quien no ha dado respuesta de la solicitud con carácter de urgencia debido al peligro que enfrentamos al denunciar tan graves hechos. y esperamos por ella y de extrema urgencia reiteramos.

Mafias ya habian amenazado a Periodistas por las denuncias hechas en sus programas locales

En las anteriores ocasiones en que se habian inicaido las denuncias en programas locales de Television en Boca Chica ya estas mafias habian amenzado de manera Publica a un Colega Periodista.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias

De igual manera le queremos decir a Doña Lourdes Cecilia Herrera y al Señor Eylin Beltran Soto que estas mafias ya nos tienen amenazados de muerte a quien suscribe y al Colega Periodista Frank Rodríguez Productor del Programa Televisivo “Hablando con Criterio” Por este permitir que se denunciara en su programa el terrible atropello al cual están sometiendo estas mafias a las Familias por lo que le agradecemos su urgente ayuda en estos casos.

Individuo parte de la Mafia de invasores de Tierras que invadió las Tierras de las Familias Santana- Castillo-Eusebio en Boca Chica y el cual visito a nuestro Director en las Oficinas del Periódico El Sol De La Florida en Miami Florida y se atrevió a querer amenazar con demandar al Periódico en Estados Unidos. Nuestro Director General Don Marcos Tejeda le dio una respuesta contundente y jamás se atrevió a volver por nuestras Oficinas.

A quien suscribe este articulo tambien fuimos objetos de amenazas hechas por las mafias a traves de las llamadas intimidatoria, inclusive fue enviado a las oficinas centrales de nuestro Periodico el Sol De La Florida uicadas en Kissimmee, Florida, Estados Unidos de America un personaje quien se identifico como empleado del Consulado de la republica Dominicana en Miami, Florida USA el cual fue donde mi jefe de mi jefe el Señor Marcos Tejeda y al no lograr su proposito alli se marcho proliferando amenazas de demandas.