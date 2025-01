Otras emblematicas familias de Boca Chica buscan les paguen sus Propiedades pero el Estado Dominicano no les paga su dinero

Boston, Massachusetts, USA

Boston, Massachusetts, USA.-Otras emblemáticas familias de Boca Chica tienen una constante lucha con ciertos Ministerios dentro de los cuales se encuentran Los Ministerios de Obras Públicas, Hacienda, y el de Educación le deben un dineral además del Consejo Estatal del Azúcar y la misma Dirección General de Bienes Nacionales quienes por diferentes situaciones les tienen una exorbitante deuda a las Familias Castillo, Santana-Eusebio entre otras.

Deudas que las han producido en los diferentes gobiernos construyéndole carreteras, construyéndole escuelas, Play entre otras instalaciones que las diferentes Instituciones estatales la han estado usufructuando.

Mientras los verdaderos dueños de sus propiedades se están muriendo por la pobreza extrema en la que han sobrevivido mientras estas Instituciones estatales las están usufructuando y le han estado ocupando sus propiedades sin que las diferentes agencias gubernamentales les hayan pagado justamente sus propiedades.

Entonces señor Presidente no se debe esperar que le pase lo que le paso a esa humilde Mujer que siendo dueña de su herencia le construyeron el aeropuerto dentro de la misma y se murio practicamente en la indigencia debiendo el estado haberle pagado su dinero que no lo pudo disfrutar, que no le pase lo mismo a estas familias aqui mencionadas.

Tambien las mafias privadas en comun acuerdos con funcionarios y con el apoyo de Oficiales Militares y Policiales pretenden despojar a las familias mencionadas de sus propiedades

Pero no solo el Estado Dominicano les retiene además de las propiedades y su dinero a las familias mencionadas, sino que también la Familia Viccini con un proyecto denominado Costa Blanca le pretende arrebatar a estas familias grandes extensiones de Tierras sino, que también ahora se aparece las compañías Cementos PANAM Y ACERO ESTRELLA ahora en compañía de oficiales de todas las ramas Militares y Policiales se han dedicado a invadir las propiedades de las familias afectadas.

Antes lo había intentado la Familia Bisonó a través de una empresa denominada Arsenio Peña y la compañía Constructora llamada DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL ESTE, S.A. estos individuos se presentaron a una de las propiedades de los Santana-Castillo-Eusebio hasta con documentos dudosos emitidos según los denunciantes por el Banco de Reservas de la Republica Dominicana.

Cuando se le hizo la denuncia al Presidente de la Republica estos mafiosos desaparecieron, pero, ahora se aparecieron las compañías Cemento PANAM Y ACERO ESTRELLA además de la Familia Vicini los cuales acompañado del Sindico Corralito de Boca Chica son los que están lidereando las invasiones.

En este caso fueron acompañado además de los Oficiales militares y policiales activos que allí mencionamos la nueva invasión llevada a cabo más reciente fue empañada por la participación del Teniente Coronel De León del destacamento de Boca Chica.

Oficial el cual de manera abusiva golpeo a un Presidente de una de las Juntas de Vecino del Sector llegando a golpearlo con su fúsil de manera muy abusiva mientras los abusadores Mafiosos invadían las propiedades de la Familias mencionadas.

Mientras tanto una parte de las familias que son ciudadanos Norteamericanos están buscando el consenso para someter al gobierno Dominicano a través del Departamento de Estado por la constantes violaciones de los Derechos humanos en contra de las familias mencionadas.

Pues estas familias necesitan que el gobierno Dominicano que preside el Presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona disponga el pago del dinero que A estas familias le deben por los diferentes conceptos expresados aquí.

Y que esos Mafiosos invasores de propiedades ajenas sean apresados y sometidos a la acción de la justicia, pues el mismo Mandatario Dominicano ha dicho en diferentes Ocasiones y de manera publica que no tiene ni Socios ni Cómplices cuando se trata de delinquir o violar las leyes constitucionales dominicanas.

Mafias de invasores vuelven a invadir propiedades Privadas en Boca Chica

HECTOR SANCHEZ. December 18, 2024

Santo Domingo, Este R. D.-Una mafia de invasores de Propiedades han vuelto a invadir Propiedades privadas en el Municipio de Boca Chica en Santo Dmingo Este, y esta vez lo estan haciendo con el apoyo del Coronel de Leon de la Policia Nacional con asiento en el cuartel policial de esa mencionada demarcacion.

de acuerdo a una queja realizada por los propietarios de las propiedades las cuales segun los Dueños valen millones de Dolares. De acuerdo a los denunciantes los cuales se pronunciaron a traves de sus voceros que representan a estas familias.

Estos reprentantes de estas humildes Familias se quejan de que el mismo gobierrno Dominicano a traves de instituciones como Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azucar.

Asi como el Ministerio de Obras Pubicas y Comunicaciones, y el Ministerio de Educacion, les deben muchisimo dinero y no hay forma de que le paguen y ahora estan permitiendo que sus propiedades sean vendidas y/o ocupadas por una banda de Invasores de Cuello blanco.

En esta foto se observa las maquinas pesadas con las que los desaprensivos penetran a las propiedades privadas para iniciar las invaciones.

Partes de las familias Eusebio, Santana afectadas por los invasores de propiedades privadas.

Estos son los materiales de Construccion que los invasores estan utilizando repidamente para trancar y dividir las propiedades de las familias y ninguna autoridad frena a esos mafiosos de cuellos blancos, al contrario son acompañados en su delito por Militares y Policias uniformados cuyo grupos de hombres los acompañan el Teniente Coronel de Leon usando equipos con los cuales deberian de estar sirviendole a la comunidad, en vez de convertirse en Gualdaespalda de los invasores y el otro Coronel de la Fuerza Aerea al que le dicen la Esponja ademas de dun oersonal de seguridad que le ha aportado el Sindico Municipal de Boca Chica Ramon Candelarika Corralito. y uno se pregunta. ¿Pero es que hay ley para ellos?

Los afectados denunciaron que empresas como Cementos PANAM, EL GRUPO Estrellas, La Familia Vicini, El Mayor General del Ejercito de la Republica Dominicana Celin Rubio Terrero importante Oficial muy cercano al Presidente de la Republica Luis Abinader puesto que fue su Primer Jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, o sea Jefe de su escolta Presidencial.

Mayor General Celin Rubio Terrero del Ejercito de la Republica Dominicana exjefe de la escolta Presidencial del Presidente Luis Abinader.

En esta foto se observa al Comandante Celin Rubio terrero tratando de sacarle titulo a una de las propiedades privadas ocupadas de las que publicamente le ha sido asignada por el Consejo Estatal del Azucar (CEA), pero resulta que estas tierras les ha sido devuelta mediante sentencia de los tribunales de tierra a las familias afectadas, por lo cual estas familias han notificado al Registrador de Titulos de Santo Domingo este para evitar lo que seria una clara violacion a sus derechs consitutcionales consagrado en la Consititucion de la Republica Dominicana, si este registrador ordena hacerle el titulo.

La familia de un Señor llamado Pedro Villalon, El Señor Genao Bisono, Grupos de la Familia Vittini propetiarios de la Ferreteria Vittini SRL, quienes ahora con una supuesta coinonia o complicidad del Señor Ramon Candelaria (Corralito) quien es el Sindico del Municipio de Boca Chica el cual le ha prestado un Tractor (Buldozer) y personal de la Seguridad del ayuntamiento Local para que limpien las propiedades permitiendo asi la invasion de las propiedades mencionadas.

Vueven los Militares y Policias a apoyar a esos invasores, Coronel golpea Presidente de Junta de Vecinos

Los denunciantes informaron que supuestamente el ala militar de esas mafias esta compuesta por un Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional que esta de puesto en Boca Chica.

Este es el Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja)un funesto y peligroso personaje que es del ala Militar de esos invasores.

De igual manera otro Coronel de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de nombre Ramon Andres de Leon (Alias la Esponja) quien volvio a aparecer en la escena acompañadp de varios personajes que no se sabe si son Militares y Policias y/o Sicarios.

https://www.youtube.com/embed/flQldOUTces?feature=oembed&enablejsapi=1https://www.youtube.com/embed/flQldOUTces?feature=oembed&enablejsapi=1Segunda denuncia hecha el Presidente Luis Abinader en fecha 19-8-2024.

Señor Carlos Ozuna (Cando) quien es el presidente de la Junta de Vecinos del Sector La Cachaza de Andres Boca Chica. el cual fue golpeado severamente de un culatazo por el Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional.

Mientras tanto el Teniente Coronel de Leon de la Policia Nacional golpeo de manera desconsiderada y abusiva con un culatazo al Señor Carlos Ozuna (Cando) quien es el presidente de la Junta de Vecinos del Sector La Cachaza de Andres Boca Chica.

Las parcelas que en estos momentos estan siendo invadidas por esas supuestas mafias son: Parcelas 308-A, 308-B, 308-C, 309, 479-d-1,582-B, la 264 antigua 3 y 9. afectando a sus verdadereos dueños quienes son: La Sociedad Anonimas de Inversiones Dominicanas cuyos herederos legitimos son La Familia Santana, La Familia Eusebio, la Familia Guerrero, La Familia Frias, La Familia Peynado, La Familia Castllo entre otros.

Los representamtes de las Familias señalaron advirtiendo que no cesaran de defender sus propiedades que en las proximas horas se dirigiran a la Procuraduria general de la Republica, al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de la Policia Nacional para que de inmediato procedan a realizar una exhaustiva investigacion.

Ellos Señalan que hacen responsable a cualquiera de estas empresas aqui mencionadas, asi como a cada uno de estos personajes incluyendo al Señor Ramon Candelaria (Corralito), al mismo Señor que en estos momentos estan invadiendo sus propiedades y responsabilizan a cada uno de ellos por la integridad fisica de cualquier miembro de unas de estas familias.

E inclusive, al Periodista que le ha hecho la denuncia al Señor Presidente de la Republica en dos ocasiones en el programa la Semanal con el Presidente de la Republica Luis Abinader en el Palacio Nacional ademas exigen el cese y retiro inmediato de los equipos pesados asi como, que sea retirada tambien la vigilancia tanto policial, Militar y Civil de sus propiedades.

Es pertinente recordar que estas mismas invaciones se intentaron el año pasado y que a raiz de la primera denuncia que se le hizo al Señor Presidente esas mafias rapidamente se retiraron.

Y que en esa ocasion se descubrieron una serie de solapamiento que se estaban haciendo en estas propiedades por lo cual no prospero en ese entonces la invasion, sin embago estos fascinerosos se han reagrupado de nuevo y ahora supuestamente se han aliado con el Sindico Corralito para volver a cometer el delito, para despojarle a estas humildes familias sus propiedades.

Por lo que estas familias estan soiicitando la rapida e urgente intervension del Ministerio Publico, del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General de la Policia Nacional para que con su intervencion sean cesado de inmediato los atropellos que estan cometiendo estos Invasores los cuales muchos de ellos van protegidos por militares y policias en la penetracion y posterioir despojo de sus propieades.

Periodista someterá Teniente Coronel De Policía por violar sus derechos de Propiedad

HECTOR SANCHEZ July 16, 2023

Santo Domingo, R. D.-Sera sometido a la acción de la Justicia Ordinaria el Teniente Coronel de la Policía Nacional De León quien ocupa la Subdirección de Boca Chica por este Oficial Superior de la Policía ir con Policías armados a violar sus derechos de propiedad que este redactor le compro a la Familia Santana en un lugar ubicado en los Tanquecitos, Boca Chica Santo Domingo Este.

El Comunicador se ha estado quejando de la mala actitud del Oficial Superior quien de una manera extraña le ha estado sirviendo a una poderosa mafia la cual le han querido arrebatar una propiedad que heredan la Familia Santana pero con sus títulos de propiedad los cuales son desconocidos por estos Invasores de Cuello Blanco los cuales hasta han falsificado y remontado otros terrenos en esta propiedad de esta distinguida Familia.

Una de las primeras invaciones realizadas por este grupo de Mafiosos a los terrenos Privados.

En un principio estos personajes fueron con una resolución que ciertamente le emitió el Magistrado Gedeon Platón Bautista Liriano Abogado del Estado para que ellos midieran una supuesta propiedad que tenian alli, pero estos individuos en vez de hacer lo que le aprobó el respetado Funcionario Judicial lo que hicieron fue que se aparecieron a la propiedad secuestrandola y destruyendo todo lo que encontraban a su paso con un reguero de personas todos armados que se identificaban como oficiales superiores de todas las Ramas Militares y policiales.

Y la Magistrada Miriam Germán quien no se anda jugando ni portándose al juego de estos personajes, dispuso una investigación en la ordenaba a la Jefatura de la Policía Nacional una inmediata investigación, enviando el Jefe de la Policía Nacional un equipo de su personal de inteligencia y donde fueron sorprendido, los personajes los cuales al momento de llegar este equipo emprendieron la huida por el bosque dejando abandonado tres motores, dos de los cuales no tenían ni placa, ni documentos.

Vehículos que fueron incautados y llevados al cuartel de Boca Chica, después se aparecieron los nombrados Teniente Coronel (R) FARD Ramon Andres de Leon, un Segundo Teniente (R)(P.N.) de nombre Juan Carlos Novas Florentino, y un Agente de la (DNCD) llamado Carmito Corcino Alcantara, mas de siete del resto de esos personajes emprendieron la huida por el bosque, es decir que con esa acción dispuesta por el Jefe de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Then fueron retirados por esos personajes.

Sin embargo ahora el que va a cometer violaciones infraganti es el Teniente Coronel De León que usando su personal fue a mi solar debidamente comprado según consta en acto de venta del inmueble de fecha 3 del mes de abril del año 2023 debidamente notarizado y registrado y amparado en el certificado de titulo identificado con la matricula numero: 0100212518. libro 343. Folio 199 del Distrito Nacional.

Posteriormente una fuente que no quiso revelar su nombre afirma haber visto al Teniente Coronel De León recibir dinero de estos personeros en un Cuartel que posee allí el Ministerio de Defensa a través de COOPINFA y que lo comanda el Capitán García de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y cuyo cuartel era Centro de operaciones de esos individuos puesto que allí guardaban los motores sin placas, comían y se reunían esos personajes que fueron sacados por ese equipo de inteligencia de la Policía Nacional.

Es pertinente decirles que ese Capitán García de la FARD es el segundo Oficial activo de esa respetable Institución que se presume ha estado en complicidad con esa mafia ya que el le confeso a este redactor que el recibía allí a otro oficial Superior activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el cual también es un Coronel que coincidencialmente es de apellido de Leon y a quien le apodan la Esponja que por cierto tiene un fuerte y oscuro historial militar. Este oficial quien también esta sometido a la justicia ordinaria por haberle manipulado un arma al Arquitecto Wilmer Cabreja en esos terrenos propiedad de la Familia Castillo.

Magistrada Miriam Germán Brito Procuradora General de la República Dominicana.

El Coronel De León subdirector del Cuartel de Boca Chica sera sometido a la acción de la justicia por haber ido en compañía de los Policías bajo su mando y haber sacado unos postes de hierros (105) en total, y haber picado unos frutos menores que estaban sembrados allí, como guandules, matas de plátanos, matas de Guineo y matas de rulos a los cuales no conforme con haberlas picado cno machete con sarna y a mi juicio de manera criminal a la misma se le fue echado herbicida.

De igual manera vuelvo hacer un urgente llamado ya al mismo jefe de la Policía para que por piedad reciba sin más dilación a la familia Santana y a la Familia Castillo con sus abogados, su Agrimensor y al Arquitecto WIlmer Cabreja debido a que esas mafias se resisten a respetarle los derechos a los reales y verdaderos dueños de la propiedad mencionada.

De mi parte ratifico que sera llevado de manera irrevocable al Teniente Coronel de León por los abusos cometidos en contra de este redactor que ya no esta dispuesto a tolerarle un abuso mas en franca violación a mis derechos constitucionales establecido en la constitución de la república ha pesar de que el magistrado Fiscal con siento en Boca chica le ordeno a el personalmente en mi presencia y de otras personalidades mas que no fueran a ese solar a molestar no tocar nada de allí hasta que esa situación no la resolviera un Magistrado Juez de los Tribunales de la Republica, asunto que este oficial ha desoído atento a el.

De igual manera por este medio le informo al Honorable Colegio Dominicano de Periodista (CDP) en la persona de su presidente el Colega Aurelio Henríquez y al También Colega Dr. José Beato Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que serán responsable de mi vida al Coronel De León (La Esponja), El Capitan García (FARD) y el Teniente Coronel P.N. De León por este ir a estar vandalizando mi solar de mi propiedad que lealmente yo adquiri a sus legítimos dueños y que a partir de este momento no le sera permitido a nadie ir a violar mis derechos constitucionales.

Mafias están integradas por Oficiales Generales, coroneles y de otros rangos activos y en retiro

Según nuestras fuentes el General de Brigada Garcia de Leon quien fue Director del J-1 Dirección de personal del Ministerio de Defensa es uno de los principales del Ala militar de estas mafias, Coronel (R) Colón quien en el año 2019 fue jefe de operaciones de la Dirección de inteligencia de la FARD (A.1) y que se dice que trabaja en el Tribunal Superior de Tierras.

¿Quienes deben ser minuciosamente investigados por ser tan ligero y darle todas las facilidades a esos mafiosos?

1)Coronel (PN) Ricard enlace entre la Policía Nacional y el Abogado del Estado

2)Coronel Disla Director de Boca Chica

3)Teniente Coronel De León Subdirector de Boca Chica por supuestamente haber estado recibiendo dinero de esos mafiosos.

4)Coronel Cabrera (PN) Por ser el oficial que le envió a entregar los motores sin documentos a los Sicarios de la Compañia de Inversiones del Este.

4)General de Brigada (FARD) Garcia de Leon por supuestamente ser uno de los principales jefes del Brazo armado de los Mafiosos

5)Coronel (r) Colon FARD Por ser el jefe Operativo y que fue al rescate de los delincuentes en el Cuartel (PN) de Boca Chica

6)Deben ser investigados también una gran cantidad de Oficiales superiores y subalternos, Militares y Policiales que están ligado a estas red de mafiosos.

Se esta esperando una cita que se le solicito al mayor General Eduardo Alberto Then para escuchar a este servidor y a la Familia Santana acompañada de sus abogados para que los escuche la misma se le solicito al Coronel Solís jefe de Gabinete del jefe de la Policía y quien no ha dado respuesta de la solicitud con carácter de urgencia debido al peligro que enfrentamos al denunciar tan graves hechos. y esperamos por ella y de extrema urgencia reiteramos.

Mafias ya habian amenazado a Periodistas por las denuncias hechas en sus programas locales

En las anteriores ocasiones en que se habian inicaido las denuncias en programas locales de Television en Boca Chica ya estas mafias habian amenzado de manera Publica a un Colega Periodista.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias

De igual manera le queremos decir a Doña Lourdes Cecilia Herrera y al Señor Eylin Beltran Soto que estas mafias ya nos tienen amenazados de muerte a quien suscribe y al Colega Periodista Frank Rodríguez Productor del Programa Televisivo “Hablando con Criterio” Por este permitir que se denunciara en su programa el terrible atropello al cual están sometiendo estas mafias a las Familias por lo que le agradecemos su urgente ayuda en estos casos.

Individuo parte de la Mafia de invasores de Tierras que invadió las Tierras de las Familias Santana- Castillo-Eusebio en Boca Chica y el cual visito a nuestro Director en las Oficinas del Periódico El Sol De La Florida en Miami Florida y se atrevió a querer amenazar con demandar al Periódico en Estados Unidos. Nuestro Director General Don Marcos Tejeda le dio una respuesta contundente y jamás se atrevió a volver por nuestras Oficinas.

A quien suscribe este articulo tambien fuimos objetos de amenazas hechas por las mafias a traves de las llamadas intimidatoria, inclusive fue enviado a las oficinas centrales de nuestro Periodico el Sol De La Florida uicadas en Kissimmee, Florida, Estados Unidos de America un personaje quien se identifico como empleado del Consulado de la republica Dominicana en Miami, Florida USA el cual fue donde mi jefe de mi jefe el Señor Marcos Tejeda y al no lograr su proposito alli se marcho proliferando amenazas de demandas.