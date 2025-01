Volvo V90 Cross Country; cuando la elegancia y la practicidad viajan juntas

Algunas veces pienso que, en cuestión de preferencias, nos atraen los autos por las mismas razones por las que nos interesamos en otras personas. La apariencia exterior y la forma del cuerpo disparan muchas veces ese flechazo a primera vista, el llamado “crush” en inglés o enamoramiento, que, en mi caso particular, ocurre con los wagons, conocidos en otros países, como ranchera, vagoneta, guayín o pisicorre.

Los que admiramos la silueta de este tipo de autos también reconocemos su funcionalidad y dinámica de conducción, que lo distinguen de los omnipresentes SUV. Los wagons son tan antiguos como la propia industria automotriz, y fueron muy populares en Estados Unidos, donde los largos viajes por carretera con toda la familia eran parte del “American way of life”.

En Europa aún mantienen algo de popularidad, no así en esta parte del mundo, donde las opciones para un wagon de lujo se reducen solo a tres fabricantes, Mercedes Benz, Audi y Volvo.

Esta semana hemos tenido la oportunidad de probar uno de los pocos ejemplares de este tipo de auto en el mercado, es el 2025 Volvo V90 Cross Country.

¿Qué hay de nuevo?

El V90 llega al 2025 sin cambios significativos. Es parte de la segunda generación que conocemos desde el 2017, por lo que posiblemente estemos en la antesala de la nueva presentación. El acabado Ultimate lo han renombrado como Ultra, y ofrecen masaje en los asientos delanteros para los V90 Cross Country Plus.

¿Cómo se ve desde afuera?

Sé que mi opinión está viciada, pero creo honestamente que este wagon es una de las opciones más atractivas de la carretera. Este tipo de auto tiende a parecerse más a un sedán que a un SUV crossover, y el Volvo V90 es un ejemplo perfecto. El parabrisas muy inclinado fluye suavemente hacia la línea del techo, que se estrecha y culmina en un alerón trasero. El capó largo y la ventana trasera que se inclina hacia adelante contribuyen a la apariencia elegante, al igual que los distintivos faros delanteros en forma de “martillo de Thor” que flanquean una parrilla ancha con un gran emblema de Volvo en el centro, elementos de estilo que caracteriza al fabricante sueco.

¿Y por dentro?

Volvo ejecuta algunos de los mejores interiores de las marcas de lujo. La alta calidad de los materiales que incluyen cuero auténtico y madera natural, pero, sobre todo el distintivo diseño limpio y organizado, denotan la atención al detalle característicos de los escandinavos.

Los asientos delanteros son cómodos e invitan para un viaje largo, y el espacio para la cabeza y las piernas en la segunda fila es abundante, así como el disponible para carga.

Al igual que otros Volvos, los controles físicos se reducen al mínimo, con la mayoría de los elementos canalizados a través de la gran pantalla central, una disposición muy estética pero poco práctica.

Tecnología y seguridad

El V90 Cross Country 2025 viene con una pantalla de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil de infoentretenimiento de 9.0 pulgadas orientada verticalmente. Es en esta pantalla más pequeña donde se ejecuta el último sistema de infoentretenimiento que Volvo ha desarrollado con Google.

El sistema utiliza la interfaz de Android, modificada por Volvo para aplicar su propio tipo de letra y combinación de colores, pero el resultado carece de la elegancia y pulcritud que exhibe el interior del auto. Aun cuando los gráficos son nítidos, la interfaz se ve anticuada, con opciones difíciles de acceder. Premio a quien pueda cambiar las estaciones de radio sin desviar la atención de la carretera por más tiempo del necesario.

Suerte que encontramos en esta ocasión integración con Android Auto. Quienes usan Apple CarPlay han podido utilizarlo desde hace mucho. Bluetooth, un punto de acceso Wi-Fi y navegación están incluidos. El sistema de audio estándar Bowers & Wilkins es excelente, pero los amantes de la música que deseen una experiencia superior pueden optar por el costoso pero fabuloso Harman Kardon Premium. Deben destinar para ello unos $3,200 dólares.

Los wagons de Volvo tienen una larga reputación por su seguridad, y este modelo ofrece equipamiento estándar como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, y asientos delanteros con respaldos que absorben la energía de un impacto, para prevenir latigazos en la cervical en caso de un choque.

¿Cómo se conduce?

El Volvo V90 Cross Country 2025 es un wagon ligeramente más elevado que el V90. Con altura del suelo de 8.3 pulgadas o 21 centímetros, sus capacidades todoterreno son modestas, pero suficientes para salir de apuros durante una nevada o adentrarse en caminos ligeramente accidentados sin preocupación.

Ofrece un buen rendimiento con su motor de cuatro cilindros turboalimentado y sobrealimentado de 2.0 litros que genera 295 caballos, ayudado por el sistema híbrido suave de 48 voltios. La tracción en todas las ruedas es estándar, así como una transmisión suave de 8 velocidades, garantizando una experiencia de conducción tranquila y refinada. La suspensión adaptativa opcional presente en nuestro Volvo de prueba hizo un excelente trabajo suavizando la conducción cuando transite por calles de pavimento irregular, cada día más comunes en la ciudad de Portland.

En la autopista probé el “Pilot Assist” de Volvo que también viene estándar en todos los acabados del V90 Cross Country 2025. Esta prestación combina el control de crucero adaptativo con la asistencia de centrado de carril para mantener el vehículo en su senda y a distancia de otros autos. El sistema hace su trabajo decentemente, pero por alguna razón nunca me he sentido completamente relajado al usarlo. Otros sistemas similares que he probado en Mercedes Benz o Genesis, han requerido menos atención y “tensión” de mi parte.

Volvo recomienda combustible Premium para un rendimiento óptimo, y su economía de combustible es promedio para la clase, con 25 millas por galón o 9.41 litros cada 100km de manejo combinado.

¿Si quiero uno, por cuál me decido?

El Volvo V90 Cross Country 2025 está disponible en dos acabados: Plus y Ultra, ambos con el mismo tren motor. El Plus comienza en $59,800, mientras que el Ultra lo hace en $64,800. Por ese precio el tope de gama Ultra viene bien equipado, y solo trae opciones para agregarle masaje en los asientos frontales, la suspensión adaptativa de aire y el ya mencionado sistema de audio Harman Kardon Premium.

¿Y dolores de cabeza?

No hay mucha información disponible sobre la confiabilidad o fiabilidad de este modelo, pero por todo lo que he indagado no parece ser un auto que presente muchos problemas. No hay llamados a revisión recientes y Consumer Report considera su fiabilidad como promedio.

¿Contra quién compite?

Los competidores son escasos, al menos en Estados Unidos, reducidos al Mercedes-Benz E-Class All-Terrain y el Audi A6 Allroad. Ambos son más versátiles y ofrecen más opciones, pero también aventajan al Volvo en precio.

Concluyendo

Con un linaje que se remonta al Volvo V70 XC de la década de 1990, el V90 Cross Country refina la fórmula de combinar una camioneta o un wagon Volvo, con tracción total y detalles algo más robustos. El resultado es un vehículo que ofrece la utilidad de un SUV mediano, con la sensación de manejo de un sedán, y la elegante presencia que no es repetitiva en las carreteras.

.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.