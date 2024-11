Problemas técnicos en la pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson en Netflix

La pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson, transmitida en vivo desde el estadio AT&T en Arlington, Texas, el viernes por la noche, fue un evento muy esperado. Sin embargo, los fanáticos se sintieron decepcionados debido a problemas de buffering y congelamiento de pantalla durante la transmisión en vivo en Netflix.

Reacciones de los fanáticos

Durante la noche del viernes, los fanáticos recurrieron a X (anteriormente Twitter) para compartir sus quejas. El fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, fue uno de los muchos que expresaron su frustración. Otros fanáticos también se quejaron de los problemas técnicos, con uno de ellos escribiendo: “Netflix me dice que verifique mi velocidad de Internet sabiendo muy bien que es un problema de su parte”. Otro fanático lo llamó “el peor Live en la historia del entretenimiento deportivo”.

Problemas técnicos en Netflix

Esta no es la primera vez que Netflix enfrenta problemas técnicos durante un evento en vivo. El año pasado, la reunión en vivo de la cuarta temporada de Love is Blind se retrasó más de una hora debido a problemas. Aunque el servicio de streaming no dio ninguna razón para el retraso en ese momento, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, dijo más tarde que la compañía estaba “realmente apenada por haber decepcionado a tanta gente”.

Reacción de Netflix

The Hollywood Reporter se comunicó con Netflix, pero el transmisor no tenía comentarios para compartir en este momento. Aunque el servicio de streaming ha expresado su compromiso de mejorar su infraestructura para transmisiones en vivo en el futuro, los problemas técnicos durante la pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson han generado dudas sobre su capacidad para hacerlo.

Resultado de la pelea

A pesar de los problemas técnicos, la pelea de Jake Paul vs. Mike Tyson continuó, y el ex estrella de YouTube de 27 años finalmente derrotó al ex peso pesado indiscutido de 58 años. Sin embargo, para muchos fanáticos, la experiencia de ver la pelea en vivo se vio empañada por los problemas técnicos.