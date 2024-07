Presidente Abinader entrega la bandera nacional y despide una representación de 57 atletas dominicanos rumbo a las Olimpiadas de París 2024.Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis ROdolfo Abinader Corona entrega la bandera nacional y despide una representación de 57 atletas dominicanos.

Los cuales participarán en las Olimpiadas de París 2024, al tiempo que informó que la presente gestión gubernamental ha aportado al Comité Olímpico Dominicano más de 208 millones de pesos.

Delegación Olímpica Paris 2024

El jefe de Estado informó que la República Dominicana estará representada en los Juegos Olímpicos Paris 2024 por 57 atletas (33 hombres y 24 mujeres) en 13 disciplinas: atletismo, boxeo, clavados, natación carreras, futbol, gimnasia artística, judo, lucha, taekwando, levantamiento de pesas, tiro deportivo, voleibol de sala y ecuestre adiestramiento.

Mientras que la delegación paralímpica Paris 2024 estará representada por 11 atletas (7 hombres y 4 mujeres), en 5 disciplinas: para taekwondo, para ciclismo, para natación, para powerlifting y para atletismo.

Abanderados

El mandatario reiteró que los encargados de desfilar con la bandera de la República Dominicana durante estas olimpiadas son el gimnasta, Audrys Nin Reyes, y la velocista, Marileidy Paulino.

Medallas en el tiempo

Entre las medallas que el país ha obtenido se encuentra en 1984, Pedro Julio Nolasco; 2004, Félix Sánchez; 2008, Félix Díaz y Gabriel Mercedes; 2012, Félix Sánchez y Luguelín Santos; 2016, Luisito Pie, y en 2021, Marileidy Paulino, Zacarías Bonnat, equipo 4×400 y equipo de béisbol.

13 eventos deportivos

El jefe de Estado refirió que el país ha participado en 13 eventos deportivos internacionales, incluyendo dos juegos olímpicos.

Esos 13 eventos sucedieron de 2021 a 2024 y los mismos tuvieron una inversión de más de 1,166 millones de pesos.

Aportes al Comité Olímpico Dominicano

En la presente gestión gubernamental el Estado ha aportado al Comité Olímpico Dominicano más de 208 millones de pesos.

En 2008 en Beijín China 36,4 millones pesos; en 2012 en Londres más de 69,7 millones; 2016 en Río de Janeiro más de 43 millones; en 2021 en Tokio más de 106,3 millones y en 2024 en París más de 101,8 millones de pesos.

Medallero dominicano

El medallero dominicano de 2021 al 2023 ha estado de la siguiente forma: 1,536 atletas, 13 eventos, 367 medallas en total, 80 de oro, 124 plata y 163 de bronce.

Estas medallas provienen de los Juegos Olímpicos de Verano, Panamericanos Junior, Bolivarianos, Caribeños, Centroamericanos y del Caribe de Mar y Playa, Centroamericanos y del Caribe, y de los Juegos Panamericanos.

Asimismo, de los juegos Parapanamericanos, Olimpiadas Especiales, Sudamericanos para Sordos, Escolares Centroamericanos y del Caribe, Olímpicos de Verano y Paralímpicos de Verano.

Políticas

Precisó que los atletas han recibido los recursos económicos con antelación, necesarios para su preparación y participación en las distintas competencias. Además, las diferentes federaciones deportivas nacionales recuperaron su autonomía financiera.

Incentivos

Como incentivo especial por su clasificación, cada atleta olímpico recibe la suma de 100,000 pesos.

Otros 35,000 pesos, seguro médico y alimentación son entregados mensualmente a los atletas del Programa de Apoyo al Alto Rendimiento Deportivo, Nuevos Valores e Inmortales (Parni).

También se han entregado 104 millones de pesos como incentivo a atletas ganadores de competencias, distribuidos entre medallistas y las federaciones.

Durante el desarrollo de LA Semanal con la Prensa el mandatario entregó la bandera nacional en representación de los abanderados en París 2024 que ya están en Francia, la doble medallista olímpica, Marileidy Paulino (atletismo), y Audry Nin, primer atleta masculino en representar al país en la categoría de (gimnasia).

Recibieron la bandera dominicana Miguel Camacho, jefe de la Misión de la Delegación Dominicana que asistirá a los Juegos Olímpicos París 2024; Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario general del Comité Olímpico Dominicano, respectivamente; Chrismeiry Santana, medallista olímpica – bronce en levantamiento de pesas – Tokio 2020; Frandiel Gómez – Medallista panamericano y centroamericano en Clavado.

Raquel Peña da inicio a la Semana de la Conectividad Regional; autoridades pactan construir ciudades más inteligentes y sostenibles usando las tecnologías digitales

Santiago.- Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) firmaron un acuerdo en el que los ayuntamientos de la región del Cibao se comprometen en facilitar las gestiones para la instalación y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la provisión de servicios de internet y telefonía móvil, en el marco del inicio de la Semana de la Conectividad Regional.

Durante el acto de apertura, la vicemandataria sostuvo que la estrategia no solo impulsará la economía y mejorará los servicios públicos con el apoyo y la articulación de los gobiernos locales en las diversas zonas del país, sino que también promueve la inclusión social y aumentará la participación ciudadana a través de las ventajas que ofrecen las telecomunicaciones.

Raquel Peña enfatizó que la democratización tecnológica crea un ciclo virtuoso de prosperidad compartida, reafirmando así el compromiso del Gobierno con el desarrollo territorial y equitativo de todas las regiones del país.

“Para nuestro Gobierno, reducir la brecha digital y empoderar a las comunidades con acceso ilimitado a recursos educativos, servicios de salud y oportunidades económicas no es solo una cuestión de desarrollo, es dar cumplimiento a nuestras promesas de garantizar justicia social y equidad”, destacó.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, puntualizó que realización de este evento marca un hito significativo en el esfuerzo por cerrar la brecha digital y promover el progreso tecnológico en cada rincón de nuestro país.

“La infraestructura digital no solo es una herramienta esencial para el desarrollo económico, sino también un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, facilitando el acceso a servicios públicos esenciales como la educación, la salud, y la seguridad, el entretenimiento también”, destacó.

De su lado, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza, resaltó que es esencial que gobierno central y gobiernos locales unan esfuerzos para que cada territorio avance hacia una gobernanza más inteligente, lo cual permite así mejores decisiones que respondan eficazmente a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo un desarrollo local más eficaz en beneficio de las comunidades.

Al fortalecer la conectividad digital y utilizar tecnologías de la información, estamos trabajando para que la gente viva mejor, con servicios públicos de alta calidad y una mayor calidad de vida en general”, añadió.

En tanto que el alcalde de la ciudad de Santiago, Ulises Rodríguez, señaló que la iniciativa conjunta de la LMD e Indotel es “especialmente oportuna pues si bien el sector privado y, en buena medida, áreas del gobierno central han alcanzado avances en materia tecnológica, la verdad es que en la mayoría de los gobiernos locales deben impulsarse nuevos y mayores logros”.

El pacto también contempla impulsar proyectos de cooperación con la UIT, especialmente en el marco de la iniciativa mundial “Unidos por ciudades inteligentes y sostenibles (U4SSC)”, la cual proporciona una plataforma internacional para el intercambio de información y la creación de alianzas que contribuyen a la incorporación de tecnologías digitales, así como a una gestión municipal eficiente y de provecho para la población.

Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros con los alcaldes de las subregiones Cibao Central, Cibao Occidental y Cibao. Las iniciativas planteadas se socializaron en la actividad “Rol de los gobiernos locales en el desarrollo de infraestructura digital en República Dominicana y el camino para construir ciudades inteligentes y sostenibles, usando tecnologías digitales”.

Además, se expuso el papel crucial que juegan los gobiernos locales para facilitar e incentivar el desarrollo de esta infraestructura, que busca mejorar los niveles de conectividad, no solo para beneficiar a los habitantes, sino también atraer inversiones en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), potenciando industrias tradicionales como el turismo, la agricultura y la minería.

Emprende RD: Iniciativa del FEDA que apoya a jóvenes rurales para que se conviertan en microempresarios

Santo Domingo.- El envejecimiento de los productores dominicanos, cuya edad promedio ronda los 60 años, y la desmotivación de la juventud rural para dedicarse a labores agropecuarias, constituyen algunas de las principales amenazas a la autosuficiencia alimentaria del país y un detonante de la emigración, tanto hacia las ciudades como al extranjero.

Para revertir dichas tendencias, un programa del Gobierno dominicano promueve la conversión de jóvenes rurales en microempresarios: en los últimos 17 meses, 7,006 emprendedores, más del 50 % mujeres, han recibido entrenamiento, asistencia técnica y donaciones en especies, en una estrategia que también busca reducir el número de los que no trabajan ni estudian ni se capacitan (ninis).

A través del Programa Agropecuarios del Mañana Emprende RD, el Fondo para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) invierte alrededor de 100 millones de pesos en insertar a la juventud del campo en la producción agrícola, ganadera y de servicios afines al desarrollo de la economía familiar.

El director del FEDA, economista Hecmilio Galván, explica que la meta inicial del programa es la vinculación de unos 30,000 jóvenes, de 18 a 40 años, a emprendimientos rurales en las regiones con mayores índices de pobreza, antes de que concluya este 2024, como forma de garantizar el relevo generacional de los productores del campo.

“La falta de oportunidades y la baja rentabilidad histórica de las actividades agrícolas”, subraya el funcionario, “provoca en las nuevas generaciones rurales una desesperanza que induce a deserción escolar, abandono de sus lugares de origen, embarazos en la adolescencia, inicio precoz de relaciones sexuales y uniones de pareja, actos delictivos y consumo de sustancias ilegales”

De acuerdo con el Banco Mundial, la tasa de desempleo juvenil en República Dominicana era del 17 % en 2020, superior a la de desempleo general, de un 7.7 % y, lo peor, del total de la población juvenil de 15 a 24 años, el 37.7 % no estudiaba, trabajaba ni se capacitaba, lo que la convertía en la más alta de toda la región latinoamericana.

“Como señala el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, de la Presidencia, la falta de oportunidades en áreas rurales fomenta el fenómeno ninis y el crecimiento descontrolado de nuestras ciudades. El mayor peligro, el que Agropecuarios del Mañana trabaja para evitar, es que la juventud del campo no pueda o no quiera ser relevo en la producción”, añade Galván.

“Es por ello”, continúa, “que Agropecuarios del Mañana invierte en la motivación y sensibilización de los jóvenes rurales y suburbanas para que se conviertan en emprendedores con calidad y permanencia, trocando a muchachos y muchachas sin esperanza en sus mismos lugares de origen”.

Logros del programa

Más de 7,000 beneficiarios del programa del FEDA desarrollan actualmente emprendimientos como siembra de coco, aguacate, café, chinola, cacao, limón y guanábana, entre otros rubros agrícolas; así como de crianza de aves, tilapias, conejos, ovejas y chivos.

La iniciativa, que cuenta con 200 coordinadores rurales, ha impactado 14 provincias, como San Juan de la Maguana, donde 500 jóvenes recibieron insumos para iniciar 100 minigranjas de conejos, 100 miniparcelas de coco enano y 100 minigranjas ovino-caprinas, entre otras. Asimismo, los ganaderos de la zona fueron beneficiados con 100 equipos de ordeño.

Las demás provincias son: Puerto Plata, con 742 jóvenes; Hato Mayor con 556; Azua, con 750; San Cristóbal, con 529; Pedernales, con 598; Monte Plata, con 200; Independencia, con 512; Barahona, con 462; Montecristi, con 150; Santo Domingo, con 767; Bahoruco, con 410; El Seibo, con 450; y La Vega, con 310.

Los beneficiarios del programa Agropecuarios del Mañana desarrollan 865 minigranjas de conejos, 632 ovino-caprinas y 3,178 de gallinas ponedoras; así como 67 miniestanques de alevines y 272 miniparcelas de coco, una de granadillo, 187 de aguacate, 95 de cacao, 257 de plátanos, 82 de café, 187 de chinola, 976 de limones y 32 de hortalizas (ajíes, remolacha, sandía, ahuyama, tomate, melón, cebolla, etc.).

La iniciativa del FEDA ha entregado, igualmente, 120 equipos de ganadería (bidón, cubeta y alambres) y 56 desbrozadoras a igual número de jóvenes en las referidas provincias.

Énfasis en la capacitación

Emprende RD ha realizado unos 61 talleres de capacitación en casi todas las provincias del país, con la participación de 2,253 emprendedores, en el manejo de cultivos, crianza de animales, emprendimiento, empoderamiento y uso de redes sociales como herramienta para el desarrollo agropecuario, entre otros temas.

Liderazgo juvenil

Agropecuarios del Mañana promueve el liderazgo juvenil a través de la captación de coordinadores mediante redes sociales, juntas de vecinos y alcaldías. A través de unos 500 grupos de WhatsApp, estos integran a otros jóvenes al proyecto, quienes son motivados a emprender en los sectores agropecuario y de servicios rurales.

Los jóvenes escogidos son invitados y depurados por su coordinador, el equipo técnico del proyecto y los equipos territoriales (provinciales) del FEDA, para garantizar que cumplan los requisitos del programa para convertirse emprendedores.

“Luego, son capacitados en las áreas seleccionadas y, después de varios filtros, obtienen el correspondiente capital semilla en especies y, posteriormente, reciben asistencia mediante visitas de seguimiento a los predios”, detalla Galván.

El funcionario anuncia, además, que Agropecuarios del Mañana tendrá una segunda y una tercera etapa, en las cuales el FEDA dará un mayor apoyo en donativos y financiamientos a los jóvenes que hayan sido exitosos en sus emprendimientos.

Amor por el campo

“El FEDA fomenta en las nuevas generaciones el amor por el campo, mediante el emprendimiento agropecuario, así como el liderazgo y la participación juveniles, principios fundamentales de la Política Pública de Juventud contenida en la Ley No. 49-00 e indispensables para el desarrollo económico y social de las zonas rurales”, enfatiza Galván.

Emprende RD forma parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Abinader, para promover iniciativas microempresariales, tanto individuales como asociativas, dando especial atención a jóvenes y mujeres. En consonancia, asumió la meta de la Ley No. 1-12, de reducir la cantidad de ninis, de 15 a 19 años, de 2.80 % en 2020, a 2.15 %, en 2025, indica.

Galván agrega que el FEDA busca alcanzar, en los próximos días, a más de 10,000 nuevos emprendedores, con 30 lanzamientos de Agropecuarios del Mañana en varios de los principales municipios, a fin de cubrir la totalidad de las provincias del país.

El presidente Abinader ha recibido al menos cinco amenazas a través de redes sociales

El presidente Luis Abinader al recibir esta mañana su certificado de elección como presidente de la República para el periodo 2024-2028PRESIDENCIA

En su casi terminado primer periodo de Gobierno, el presidente Luis Abinader ha recibido unas cinco amenazas de muerte que tienen denominadores en común: todas son de parte de ciudadanos dominicanos que colgaron videos en las redes sociales y terminaron arrestados, sometidos a la acción de la justicia, por violaciones al artículo 86 del Código Penal Dominicano, sobre atentado y trama contra el jefe de Estado, y otros agravantes.

La primera intimación ocurrió en septiembre del año 2021, otra fue en el 2022, una tercera y cuarta ocurrieron en mayo del año pasado, y la más reciente y última, fue durante este fin de semana, cuando un joven identificado como Starlin publicó un audiovisual amenazando con darle en la cabeza al presidente,

El hombre se entregó ante las autoridades policiales ayer domingo, pidió disculpas y alegó que solo lo hizo “por sonido”, algo parecido a lo que aconteció en mayo del 2023, cuando un sujeto se hizo viral en las redes sociales por publicar un audiovisual en el que retaba a Abinader a presentarse en el sector de Los Mina, en Santo Domingo Este, y afirmaba, irónicamente, que las puñaladas que le propinaría serían pocas.

“Vamos a desgranarlo y vamos a detonarlo, las puñaladas que le vamos a dar van a ser pocas. Que venga al barrio de Los Mina, a la calle Cinco, para que el conozca quiénes son los mineros”, decía en el joven que más tarde fue detenido por la Policía Nacional en su residencia en Bonao, municipio de la provincia de Monseñor Nouel, donde declaró que se había tratado de una “broma” que no pensó que sería reproducida.

Unos cinco días después, una mujer de 66 años de edad, quien se hacía llamar “La Mas Dura” en su cuenta de TikTok, también publicó un video que le llevó a la imposición de pagar una fianza de RD$50 mil pesos a través de una compañía aseguradora.

La mujer también residía en Piedra Blanca y se grabó en un video insultando y amenazando de muerte al jefe de Estado, utilizando numerosos improperios, y afirmando que era capaz de vender su negocio o casa para, según ella, mandarlo a matar.

Antonio Soto Mejía “Cubanito”, de 52 años, igualmente fue arrestado a principios de diciembre del 2022, luego de que colgara un vídeo en sus redes amenazando a varias personalidades de la vida nacional e internacional, incluyendo a Abinader y al entonces director general de la institución del orden, mayor general Eduardo Alberto Then, y al artista puertoriqueno Anuel AA.

Sin embargo, el “Cubanito”, era buscado desde el 2 de febrero de ese año tras emitir amenazas contra el primer mandatario y del titular policial, manifestando que, “si en algún momento ambos se presentaban al municipio de Baní, los iba a asesinar, haciendo ademanes violentos con un cuchillo”.

EN ESTADOS UNIDOS

Mientras el presidente se encontraba en Estados Unidos para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas, en septiembre del año 2021, las autoridades estadounidenses arrestaron a Enrique Figueroa, de 47 años de edad, quien amenazó su vida en repetidas ocasiones.

Según los reportes, el arrestado ya había sido acusado de intentar estrangular a un miembro de su familia e inició una secuencias de intimaciones desde agosto, llegando a publicar un video en la red social Facebook en el que hacía referencia al magnicidio del expresidente haitiano, Jovenel Moise, y decía que todos deberían recordar lo que ocurrió con el.

El presidente Luis Abinader se ha declarado “garante de la democracia”, tras su triunfo para un nuevo período de gobierno.

El presidente de la República, Luis Abinader, informó que en la propuesta de reforma constitucional que entregará en las próximas semanas pondrá los candados para que ningún candidato presidencial o partido pueda modificar los actuales términos de elección y reelección presidencial, y adelantó que tiene contenida un artículo transitorio que no le permitirá seguir para el año 2028.

Apresado por amenazar al presidente Abinader tiene historial de arresto

EL APRESADO EN CUESTIÓN ES ENRIQUE FIGUEROA, DE 47 AÑOS DE EDAD

Enrique Figueroa.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre que amenazó en repetidas ocasiones la vida del presidente dominicano, Luis Abinader, quien se encuentra en Estados Unidos para asistir a la asamblea general de las Naciones Unidas.

El apresado en cuestión es Enrique Figueroa, de 47 años de edad, quien fue apresado a finales del pasado agosto tras ser acusado de intentar estrangular a un miembro de su familia, según reportó The New York Times

De acuerdo con este diario, Figueroa comenzó con sus amenazas el mes anterior, llegando a publicar un video en la red social Facebook que hacía referencia al magnicidio de Jovenel Moise y decía que todos deberían recordar lo que ocurrió con el mandatario haitiano.

Asimismo, el mencionado periódico indicó que previo al arresto las autoridades entrevistaron a Figueroa sobre las amenazas, y durante la misma se mostró “avergonzado”, asegurándoles a los agentes federales presentes que “no lo decía en serio” y que “no volvería a pasar”.

No obstante, al día siguiente continuó con este tipo de publicaciones (esta vez en Instagram) que mostraba un rifle de asalto de estilo militar, acompañado de un mensaje nombrando a Abinader, que leía “nos veremos a principios de septiembre”.

Otra imagen mostraba al propio Figueroa marcando un número telefónico, advirtiendo que si la llamada no era atendida, el presidente dominicano no saldría de Estados Unidos, y “entonces sabrás quién está loco”.

Esto último fue señalado por la denuncia hecha en contra de Figueroa, según The New York Times.

Asimismo, en el reporte resaltaron que Figueroa admitió pertenecer al grupo de teorías conspirativas de extrema derecha “QAnon”, y que incluso intentó abordar sin éxito a un vuelo hacia República Dominicana el pasado 11 de septiembre.

Vicepresidenta dice que joven que amenazó a Abinader enfrentará consecuencias en la justicia

La vicepresidenta Raquel Peña encabeza acto en Santiago.

La vicepresidenta Raque Peña dijo que el joven que amenazó al presidente Luis Abinader, se pasó de contento y pagará las consecuencias por sus acciones.

Peña manifestó que esa amenaza es un caso aislado. “Ese muchacho se puso creativo, eso no somos los dominicanos, sin embargo, esa creatividad de él, le va a costar en el ministerio público”.

Peña dijo que se debe respetar al presidente Abinader, y que esa cultura de intranquilidad y esas amenazas ya no se ven en este país.

Llamó a no inventar, a no ponerse creativos, porque esas no son cosas de los dominicanos, por lo que a su vez consideró la acción del joven Starlin como un caso aislado.

Dijo que otras personas, que anteriormente han amenazado al primer mandatario, también han pagado sus consecuencias.

Las palabras amenazantes del joven Starlin se produjeron a propósito del atentado el pasado sábado en contra del expresidente estadounidense y candidato presidencial Donald Trump.

La vicepresidenta Raquel Peña se refirió al tema en momentos en que participaba de una actividad realizada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) donde se firmó un acuerdo con los ayuntamientos de la región del Cibao.

En el acuerdo se comprometieron en facilitar las gestiones para la instalación y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones necesario para la provisión de servicios de internet y telefonía móvil en condiciones de calidad y universalidad.

“Solo voy a decir una cosa de la reforma constitucional. ¿Qué es lo que queremos? Ponerle los candados para que no se puedan cambiar esos términos”, dijo el mandatario en el cierre del seminario “Excelencia Legislativa: innovación, reformas y cohesión partidaria”, en el que se reunieron los senadores y diputados electos, con el objetivo de instruirlos de cara a la próxima gestión legislativa, el 16 de agosto.

El jefe de Estado dijo a la oposición que no estén nerviosos, “porque muchos de nuestros amigos de la oposición todavía no creen en lo que estamos proponiendo, pues tienen que creer porque lo que decimos es lo que vamos a hacer. Y para que todavía no tengan duda, dentro de esa propuesta que vamos a presentar está también una propuesta de un artículo transitorio para el actual presidente, porque en el 2028, después de cumplir con nuestra reforma y nuestro legado, salimos para no volver”.

Aunque Abinader aseveró que no continuará en el poder, dijo que estará como “garante de la democracia”.

“Nosotros no solo tenemos las dos terceras partes, tenemos las tres cuartas partes y nosotros tenemos que decirle a este pueblo que nos dio ese gran privilegio, que nos dieron todo ese poder para limitarnos el poder”, enfatizó.

Puntualizó que, a partir del 16 de agosto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) liderará una nueva transformación con varias reformas que impactarán a la sociedad dominicana.

“La reforma constitucional, la reforma fiscal, dividida en una reforma del gasto público para eficientizar el Gobierno, y una reforma tributaria, la reforma a la seguridad social, tenemos también pendiente una reforma a la Ley Laboral, para seguir aumentado el salario real de los trabajadores, y también continuar con la modernización de la administración pública”, enumeró el gobernante.

Indicó que estas reformas y otros cambios son necesarios para colocar al país en el camino del desarrollo.

Abinader dijo que “con esa mayoría de Congreso que tenemos, no tenemos excusas, ese Congreso tiene que ser el más productivo de la historia”.

NUEVAS REFORMAS

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, puntualizó que ahora, con la mayoría “necesaria” de legisladores, se pueden producir los cambios que la nación dominicana necesita.

“Está la reforma Constitucional, para poner los candados y producir algunas mejoras; la reforma fiscal, que se está gestando; la reforma laboral, que debe acompañar y debe ser una atenuante a la reforma fiscal; la reforma la Seguridad Social, que es un tema extremadamente importante, y que hay una deuda del país, porque desde hace 20 año debió haberse reformado la ley, para dotar de mejoras significativa a todo el sistema”, explicó.

Al conversar con miembros de la prensa, Pacheco dijo que a todo esto también se suma una amplia agenda legislativa, como: la ley de agua, y ley de fiscalización, “que tienen un buen tiempo durmiendo en el Congreso”.

A los nuevos senadores y diputados, Pacheco le envió el siguiente mensaje: “Que aprendan a legislar en tiempos en que la República Dominicana necesita de un poder legislativo proactivo, y que busque solución a los grandes problemas nacionales, a través de la legislación”.

En el último taller que tuvo el seminario, titulado “Retos del nuevo Congreso: Productividad, eficiencia y calidad legislativa”, el de la Cámara Alta, Ricardo De los Santos, y Pacheco, llamaron a los legisladores presentes a cumplir con sus labores en las comisiones y en las sesiones del Congreso, para superar las expectativas que tiene la población que los eligieron.

Abinader se refirió a lo expuesto por ambos, diciendo que “con esa mayoría de Congreso que tenemos, no tenemos excusas, ese Congreso tiene que ser el más productivo de la historia”.

El evento fue organizado por escuela de formación política profesora Yvelisse Prats Ramírez en un hotel del Distrito Nacional y trató temas en torno a la técnica legislativa, la ciencia jurídica, del derecho constitucional, la innovación, las reformas y la cohesión partidaria.

Abinader rechaza atentado a Trump: “La violencia no tiene cabida en la vida de ninguna sociedad”

El presidente Luis Abinader rechazó el presunto atentado que sufrió este sábado el aspirante republicano y expresidente estadounidense Donald Trump

El presidente Luis Abinader rechazó el presunto atentado que sufrió este sábado el aspirante republicano y expresidente estadounidense Donald Trump.ARCHIVO/LD

El presidente Luis Abinader rechazó el presunto atentado que sufrió este sábado el aspirante republicano y expresidente estadounidense Donald Trump (2017- 2021) en un mitin de campaña en Pensilvania.

En su mensaje, que realizó a través de la red social X, dijo que los actos violentos no tienen cabida en la vida de ninguna sociedad.

“Rechazamos el atentado contra el candidato Donald Trump durante una manifestación política en la tarde de hoy. La violencia no tiene la más mínima cabida en la vida de ninguna sociedad. Expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia del candidato, al igual que con el pueblo y el Gobierno de EE.UU”, escribió el mandatario dominicano.

Joel Santos sobre amenazas contra Abinader: “Es importante que la población sepa que no es permitido”

Joel Santos y Luis Abinader.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, se pronunció este lunes en contra de las amenazas de muerte que en distintos momentos ha recibido el presidente Luis Abinader a través de las redes sociales.

Según Santos, cuando ocurren este tipo de situaciones, al referirse específicamente al joven que fue arrestado el domingo tras difundir un vídeo amenazando con darle en la cabeza al mandatario, es actuar rápido y que la población entienda que no está permitido.

“Desde el punto de vista de fuerza de tarea lo importante es actuar rápido, porque obviamente son situaciones en las que es necesario que la población tenga claro que no es permitido ese tipo de casos”, señaló.

Además, especificó que la forma de actuar en esta situación ha sido la correcta, marcando distancia, porque “hay que dar ejemplo en estas circunstancias”.

“La persona se está poniendo en manos de la justicia, la justicia obviamente está haciendo su papel y ya está en la jurisdicción de San Cristóbal, tengo entendido, para fines de este proceso”, afirmó Santos.

HISTORIA

Al menos cinco presidentes dominicanos vivieron un atentado

Lilís, Trujillo y Mon Caceres.

A lo largo de la historia, en República Dominicana varios presidentes han sufrido atentados contra su vida, siendo abundantes los casos en los que no logran salvarse.

Desde el inicio de la nación dominicana han ocurrido al menos cinco atentados hacia mandatarios.

Según los registros periodísticos, tres resultaron ser víctimas de acechanzas, uno de ellos fusilado sin que mediara ningún juicio de por medio. Otro se vio amenazado, pero no murió en aquel intento de asesinato.

Ulises Lebert, conocido como Lilís, Ramón (Mon) Cáceres y Rafael Leónidas Trujillo, fueron quienes perdieron su vida a causa de diferentes grupos armados que, en su mayoría, no iban de acuerdo con sus formas de encaminar el territorio nacional.

Los mandatarios fusilados también tienen en común su dictatorial forma de gobernar al país.

ANTONIO SALCEDO (PEPILLO)

Salcedo y Ramírez fue el general que encabezó la guerra civil que tuvo como único fin la restauración de la República Dominicana.

Asumió la presidencia el 14 de septiembre de 1863, fue apresado por militares en octubre de 1864 y mandado a fusilar sin que ningún tribunal de justicia o militar lo juzgara, el 10 de octubre de ese mismo año.

La orden fue impartida por el general Gaspar Polanco quien le sucedió en la presidencia. En la provincia San Fernando de Monte Cristi se encuentra la ciudad Pepillo Salcedo, llamada así en su honor.

LILÍS

En archivos periodísticos de este diario, se narra que Lilís llegó a Moca el 25 de julio, día en el que originalmente pretendían matarlo, pero no sucedió.

Sin embargo, un intercambio de palabras entre él y Mon Cáceres, sería el freno para que este no le diera luz verde a sus compañeros ni utilizara el revolver ni el cuchillo que llevaba consigo.

No fue hasta las 3:00 de la tarde del 26 de julio de 1899, mientras Lilís se estaba conversando con su amigo Jacobo de Lara, en una casa contigua en donde se encontraban, el hijo de este último, Jacobito de Lara, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Blas y Vicente de la Maza, quienes estaban asechando.

Jacobito sería quien diera el primer disparo, en la nuca, seguido por Mon Cáceres, quien descargó en el cuerpo del caudillo todas las balas que tenía en su revólver.

El cuerpo de Lilís fue levantado tiempo más tarde por Pedro Pepín, uno de los tenientes de su Gobierno y considerado por los historiadores como uno de sus colaboradores más fieles, quien llegó con cerca de 20 hombres, recogió el cadáver y lo llevó hasta Santiago de los Caballeros, donde sería enterrado en la Iglesia Mayor, de acuerdo a datos del libro “Composición Dominicana”, de Juan Bosch.

MON CACERES

Ramón Cáceres tenía 23 años cuando ajustició al tirano Ulises Heureaux (Lilís). A los 37 fue vicepresidente del Gobierno de Carlos Morales Languasco y a los 39 se convirtió en presidente del país, en diciembre de 1905.

En 1907 promulga una nueva Constitución, en virtud de la cual fue reelegido en 1908. Debido a que hubo muchos sectores que no apoyaron su Gobierno, se formaron diversos complots en su contra, y el 19 de noviembre de 1911, según los diarios dominicanos, un grupo de conspiradores acaudillados por Luis Tejera lo acechó, lo emboscó y lo ejecutó en Güibia.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO

Hace 63 años el dictador Rafael Leonidas Trujillo subió a su vehículo y, junto a su chófer Zacarías de la Cruz, salieron rumbo a San Cristóbal, sin imaginar que se dirigía hacia su ocaso.

La muerte del tirano fue planeada durante meses por un grupo de hombres que a pesar de tener cercanía con él, se sentían asediados por los crímenes que cometía Trujillo y los abusos de poder que durante más de tres décadas causaron sufrimiento al país.

Estos se dividieron en tres autos, siendo el plan inicial secuestrarlo y hacerlo preso para posteriormente, comunicarlo al ministro de las Fuerzas Armadas, quien estaría a cargo de dar un golpe de Estado; no obstante, nada ocurrió según lo acordado.

Una parte de los conjurados siguió al déspota en un carro Chevrolet, color negro, mientras que los demás esperarían la señal “cuando se encendieran y apagaran tres veces las luces del vehículo” para adelantar y bloquear a Trujillo.

La señal no fue dada, pero tras observar que el auto ya seguía al dictador los demás decidieron actuar, rebasando el vehículo donde se trasladaba Leonidas Trujillo.

Aproximadamente a las 10:00 de la noche de aquel 30 de mayo, los complotados dispararon alrededor de 60 balas, de las que siete impactaron al tirano.

GOLPE DE ESTADO A JUAN BOSCH

Aunque se trató de un golpe de Estado que no terminó con la vida del mandatario Juan Bosch, en 1963 Elías Wessin y Wessin y Antonio Imbert Barreras, lideraron un atentado contra el gobierno de Bosch.

Los ciudadanos en cuestión acusaron a Bosch y a su gabinete de ser ”corruptos y procomunistas” y amenazado por los lideres militarse, el exmandatario tuvo que exiliarse en Puerto Rico.