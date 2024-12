Presidente Abinader da inicio a construcción Teleférico Santo Domingo Oeste. Otras Noticias Presidenciales

Santo Domingo, Oeste, R. D. –El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció la construcción del Teleférico Santo Domingo Oeste, que conectará seis demarcaciones con la autopista Duarte y tendrá una inversión de 250 millones de dólares.

De igual forma, durante LA Semanal con la Prensa, detalló otros proyectos en ejecución y ya concluidos, con el propósito de elevar la calidad de vida en ese municipio.

Teleférico

Esta tercera línea del Teleférico conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con los sectores: Buenos Aires de Herrera, Pintura (en la 27 de Febrero), Ensanche La Altagracia, Café de Herrera, carretera Sánchez y Puerto de Haina.

Tendrá capacidad para 4,500 pasajeros por hora, por sentido, con un recorrido total de 20 minutos y serán beneficiadas 400,000 personas.

Este servicio de transporte tendrá 7 estaciones: La María Montes en el kilómetro 9, la de Buenos Aires de Herrera, Pintura, Ensanche Altagracia, Café de Herrera, Carretera Sánchez y la estación de Haina.

Cañada de Guajimía

La Caasd continuará el saneamiento de la cañada de Guajimía, iniciando, antes de finalizar este 2024, la segunda fase de la primera etapa, con la licitación para intervenir los 2.2 kilómetros restantes. Se recuerda que ya fueron saneados 3.2 kilómetros.

En beneficio de los munícipes, el Gobierno ha entregado 200 apartamentos en Engombe para personas desplazadas y otros 144 están en terminación en Hato Nuevo, para un total de 344 unidades.

Ciudad Judicial

De su lado, el Mived continúa la construcción de la Ciudad Judicial Santo Domingo Oeste, que comprenderá los edificios del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, una plaza y áreas verdes, en un área de 24,795 metros cuadrados. La obra se encuentra en un 35 % de ejecución.

El Poder Judicial tendrá tres niveles y un soterrado, 18 salas de audiencias y un centro de servicios secretariales y de entrevista forense.

El Ministerio Público tendrá tres niveles con área de detenidos con capacidad para 120 hombres, 120 mujeres y 20 niños y adolescentes; también habrá una sala de identificación de detenidos y una sala de conciliación.

La Defensa Pública tendrá tres niveles con área de servicios, recepciones, sala de espera y oficinas administrativas.

Soluciones viales

Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en la solución vial alrededor de la Plaza de la Bandera, proyecto con una longitud aproximada de 1.02 kilómetros y dos carriles por sentido de circulación norte-sur.

El paso a desnivel de la Isabel Aguiar tendrá 480 metros y tres tramos con dos carriles en ambos sentidos de dirección para permitir un flujo expreso de vehículos, mejorando la circulación en la avenida 27 de Febrero, entre el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y la autopista 6 de Noviembre.

En el distribuidor de la 6 de Noviembre se modificará la rampa existente creando tres rampas adicionales, dos de estas con dos carriles que servirán de retornos operacionales para ambos sentidos de la Prolongación 27 de Febrero. La tercera rampa tendrá tres carriles y servirá de vía marginal de la Prolongación 27 de Febrero.

Por último, el retorno operacional de la Prolongación 27 de Febrero tendrá cinco carrileres en sentido este-oeste, dos para giros en U y tres para quienes continuarán en ese sentido.

Obras terminadas

Se detalló que fueron terminadas la reconstrucción de la avenida de Los Beisbolistas-Batey Bienvenido-Quita Sueño y se concluyó la construcción de la avenida Cordillera.

El Bono Navideño de este año 2024 será entregado exclusivamente de manera física, aclaró Gloria Reyes. La funcionaria hizo la aclaración de que no habrá bonos digitales y detalló que el funcionamiento de la plataforma de consulta no asegura la entrega del beneficio.

Reyes, quien participó de La Semanal con la Prensa de este lunes, subrayó que aparecer en la plataforma no implica que el bono esté asignado automáticamente. “Que una persona salga en consulta en una página no significa que le salió un bono, sino que está hábil. Los bonos se entregan de manera física en sectores populares, iglesias, juntas de vecinos y operativos sociales”, explicó.

Indicó que la distribución del Bono Navideño se amplió considerablemente este año. Mientras que en el primer año se entregaron un millón de bonos, en esta ocasión se han emitido tres millones, buscando abarcar no solo a personas en pobreza extrema, sino también a desempleados, pensionados y personas con ingresos bajos.

Al tiempo, dijo que el gobierno utilizó como filtro la base de datos de la Tesorería de Seguridad Social (TSS), donde se identificaron personas con ingresos de hasta 30,000 pesos mensuales. “Producto de peticiones de ciudadanos, también hemos incluido a personas desempleadas y pensionadas que antes no podían acceder al bono”, señaló Reyes.

Además, destacó que la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) fue clave para esta ampliación. Sin embargo, aclaró un malentendido frecuente: “El Siuben no solo incluye a personas pobres, es un registro social que categoriza a la población según niveles socioeconómicos. Aunque cubre el 80 % de la población, eso no significa que el 80 % sea pobre”.

Requisitos para retirar el bono

Para recibir el Bono Navideño, las personas habilitadas deben acudir con su cédula a los puntos designados, como centros operativos sociales, donde podrán retirar la tarjeta física. “No hay tema de qué preocuparse”, enfatizó Reyes, quien insistió en que la entrega del bono sigue un proceso transparente y organizado.

La aclaración de la directora del programa Supérate ocurre luego de que en la plataforma digital se observaran funcionarios habilitados para el bono, como el caso del expresidente Leonel Fernández.

La directora general de Supérate, Gloria Reyes, respondió al expresidente Leonel Fernández a raíz de que este apareciera habilitado para recibir el bono navideño, anunciado por el Gobierno para personas de escasos recursos.

Reyes explicó que este año el Gobierno ha presentado el bono navideño exclusivamente de manera física, por lo que fue creada una plataforma para que ciudadanos necesiten el bono consulten e identifiquen si están calificados.

Sin embargo, sostuvo que el hecho de que una persona salga en la lista de hábiles para el bono, no significa que vaya a recibir uno.

Ante esto, detalló el caso del exmandatario Leonel Fernández, donde afirmó que aparece en la lista debido a que el Gobierno amplió cantidad de personas elegibles.

“El primer año solo hicimos un millón de bonos, este año hicimos tres millones y República Dominicana en pobreza extrema, tiene menos un millón de personas pobres”, dijo.

La funcionaria indicó que por petición de la población, fueron incluidos en el bono personas desempleadas, desocupadas, de bajos ingresos y pensionadas que antes no podían calificar al bono.

La titular de Supérate mencionó que el filtro que utilizó el Gobierno para la plataforma de elegibles es el de las personas que en la Tesorería de Seguridad Social (TSS) ganan menos de 30,000.

Reyes manifestó que, como el expresidente Fernández, hay otras personas que están pensionadas y aparecen en la base de datos.

“Yo supongo que el doctor Fernández no va a ir a un centro u operativo a buscar su tarjeta física”, apuntó.

Asimismo, recalcó que porque “una persona salga en la plataforma no significa que tiene un bono asignado porque los bonos se entregan físicos en los sectores populares, en operativos, en iglesias y juntas de vecinos”.

El presidente de la Republica Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, indicó que no considera que las tropas enviadas desde Kenia hacia Haití para combatir las bandas criminales han sido un fracaso, sino que estas no se han implementado como era planificado.

Durante el espacio LA Semanal, que este lunes fue realizada desde Santo Domingo Oeste, el presidente sostuvo que lo estimado era que llegaran 2,500 policías kenianos a Haití para enfrentar la violencia, sin embargo, solo hay 400.

“Sobre el tema de Haití yo no puedo catalogar ni quiero concluir que las tropas kenianas han sido un fracaso, yo pienso que no se han implementado como era planificado. Tenían que llegar 2,500 y apenas hay 400; ha habido un tema de que no les han transferido los fondos disponibles”, dijo el mandatario.

“Si le transfieren los fondos y llegan a 2,500, estamos seguros de que va a ser un éxito que va a pacificar Haití, eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.

Abinader sostuvo que el pasado mes de septiembre conversó con el presidente de Kenia, William Ruto, y aseguró que de ser transferidos los fondos, 2,500 policias estarían llegando al territorio haitiano para luchar contras las bandas y la inseguridad.

A pesar del despliegue de una fuerza internacional dirigida por Kenia para ayudar a la policía haitiana a restablecer el orden, las bandas haitianas, bien armadas y organizadas, controlan más del 80% de Puerto Príncipe y las principales carreteras del país.

Según cifras de Naciones Unidas, el número de muertos por la violencia de bandas en lo que va de año en Haití es de al menos 4,544, mientras que los heridos se elevan a 2,060 y los desplazados en el país rondan los 700,000, la mitad de ellos niños.

Este lunes el presidente Luis Abinader ratificó su meta para alcanzar “Hambre Cero” para el año 2028 en todo el territorio nacional.

En el espacio de diálogo con la prensa, LA Semanal, el mandatario informó que para la próxima semana se reunirá con un equipo de trabajo para establecer el “Plan Hambre Cero”, asegurando que la forma de cumplir la meta propuesta y erradicar el hambre en toda la nación es “haciendo lo mismo que se hizo en los cuatro años pasados”.

El jefe de Gobierno aclaró que según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Anuaa), mejor conocida como FAO, los niveles de subalimentación en la República Dominicana eran de un 8.7%, pero que de tres a cuatro años se redujo a un 5.6%, por lo que pidió (Abinader) ser “optimistas” con el tema.

Asimismo, Abinader aclaró que “Hambre Cero” significa que el promedio de hambre en el país sea menos de un 2.5%.

El mandatario informó que, a través de la implementación de políticas públicas, como la duplicación de las ayudas sociales y el incremento de comedores económicos en todo el país de 35 a 134, fue la manera de reducir el hambre en estos últimos cuatro años.

Además, indicó que colocando comedores económicos en “zonas de calor”, que son las que indican en el mapa las zonas donde más hambre hay en el país, es una forma de disminuir la problemática.

En la alocución que duró casi siete minutos y se transmitió a través de una red de canales nacionales y locales de televisión, radio y redes sociales el pasado domingo, Abinader informó que otra meta para los próximos años será disminuir la pobreza general al 15%, y la pobreza extrema a menos del 1%.

Al citar esas metas, y otras, Abinader explicó que su misión es mejorar la calidad de vida de los dominicanos, mediante el acceso de agua potable, empleos formales para el 80% de los universitarios al graduarse, y acceso a viviendas dignas y seguras.

El mensaje del mandatario, sin embargo, dejó mucho que desear. Y es que, los temas que mencionó, ya se habían comunicado la semana pasada durante el cuadragésimo sexto Consejo de Gobierno, que se celebró en el Palacio Nacional.

Santo Domingo.- La República Dominicana sigue con pasos firmes su meta de superar los 11,000,000 de visitantes al final de año, al superar este lunes la llegada de más de 10,005,800 de personas, por segundo año consecutivo.

Así lo informaron el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, al encabezar un acto en un hotel de la capital, donde participaron representantes de los diversos sectores que intervienen en la industria turística.

Al pasar balance del comportamiento del sector en lo que va de año, el presidente Abinader destacó el impacto que tiene el turismo en la economía dominicana y en la generación de empleos.

El mandatario aseguró que al final de este año se romperá la barrera de los 11 millones de visitantes y dijo estar muy optimista con el turismo. También certificó que se trabaja en fortalecer los destinos existentes e incentivar los nuevos enclaves.

El ministro Collado informó que solo en noviembre el país recibió 881,499 visitantes, un 54 % más que el mismo mes del 2019, 15% por encima que en el 2022 y 2 % superior al año pasado.

Indicó que en el mes pasado el país recibió, por la vía aérea, 667,45, lo representa un crecimiento de un 44 % con respecto a noviembre del año pasado, 17 % respecto al 2022 y un 5 % frente al 2023.

Expresó que por la vía marítima el país recibió 214,454 cruceristas, un 93 % más que en noviembre del 2019 y un 10 % superior al 2022.

Ei funcionario garantizó que se mantendrán los incentivos al sector turístico, debido al crecimiento sostenido que mantiene el sector.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), David Llibre, indicó que a la fecha se han registrado más de 4,500 vuelos comerciales con una ocupación hotelera de un 76 %.

Asimismo, señaló que actualmente en el país existen 400 hoteles con más de 84,000 habitaciones.

En marco de la actividad, el presidente Abinader y el ministro Collado entregaron reconocimientos a varias instituciones y personalidades.

El Banco Popular Dominicano, Banreservas y BHD recibieron sendas placas por sus aportes al desarrollo del turismo.

Así como, fue reconocido el empresario Frank Rainieri, considerado pionero del turismo dominicano.

Se recuerda que la industria turística genera más de 720,000 empleos de manera directa, indirecta e inducida, para representar un 18 % de la empleomanía del país.

Santo Domingo.- La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) respalda por tercera vez a 15 niñas y jóvenes que viajarán al Space Center Houston de la NASA, gracias al programa “Ella Es Astronauta” de la Fundación colombiana She is, con el propósito de brindarles acceso a educación Steam y empoderarlas a ser futuras líderes y agentes de cambio de sus territorios.

En los últimos 4 meses, niñas y jóvenes dominicanas se han capacitado en áreas Steam y habilidades blandas, a través de sesiones virtuales con instructores de la NASA, con lo cual fomentan el empoderamiento femenino a través de la educación.

Bartolomé Pujals, director general de Ogtic y director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo digital así lo indicó: “desde la OGTIC apostamos a capacitar el talento humano y a romper estereotipos de género convirtiendo a estas 15 niñas en agentes de cambio en sus comunidades, brindarles la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, e inspirarlas a hacer posible lo imposible, a través de la educación Steam. En el 2022 llevamos a 5 niñas y en el 2023, 10. Este año sumamos 15 y estamos enfocados en continuar aumentando este número para que más jóvenes puedan tener acceso a este programa”.

Este 4 de diciembre, las tripulantes iniciarán una nueva aventura en uno de los centros espaciales más grandes del mundo y se sumergirán en un ambiente de aprendizaje único en el Space Center Houston de la NASA en Texas, Estados Unidos. Durante esta experiencia, estarán rodeadas de ingenieras, directores de vuelo y astronautas que compartirán sus experiencias de vida, para inspirarlas a romper estereotipos y convertirse en replicadoras de conocimiento en el campo de la exploración espacial.

Además, tendrán desafíos de construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje, y hábitats lunares, para fomentar sus conocimientos y brindarles herramientas sobre liderazgo y trabajo en equipo.

Las 15 jóvenes amantes de la ciencia y tecnología se han convertido en una gran inspiración para quienes sueñan con derribar estereotipos de género y materializar sus sueños, por las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, lo cual no las ha limitado a perseguir sus sueños y transformarse en agentes de cambio.

“En convocatorias anteriores, cuando me dijeron que no, me pregunté: ¿por qué no me aceptan?, ¿qué debo mejorar para lograrlo? Entonces pensé: tal vez necesito demostrar que puedo ser alguien capaz de causar un impacto e inspirar a otras niñas. Así que decidí trabajar en eso, desarrollar proyectos y actividades. De hecho, soy una de las fundadoras del Club de Astronomía de mi instituto, que ahora competirá en el Human Exploration Rover Challenge de la NASA”,afirmó Zoe Alejandra Díaz.

Motivada por una experiencia personal, Zoe desarrolló un proyecto satelital para monitorear y mejorar el tránsito en República Dominicana, integrando inteligencia artificial para automatizar los semáforos y reducir accidentes de tráfico. Ahora se prepara para viajar al Space Center de la NASA en Houston, gracias a la Fundación She Is, donde vivirá una experiencia de inmersión académica junto a otras 32 niñas y jóvenes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Leidy Martínez, directora del programa “Ella Es Astronauta”, indica que “cada vez más niñas de las regiones más apartadas de Latinoamérica están siendo agentes de cambio en sus comunidades y sus países. Desde la Fundación She Is queremos seguir brindándoles herramientas importantes como la educación en áreas Steam, para que puedan romper las barreras de género y superar los estereotipos. Con esta misión, que es la número 10, cerramos un gran 2024, y esperamos comenzar el 2025 con más misiones como estas, para que niñas en toda Latinoamérica logren sus sueños y transformen sus comunidades”.

Sobre la Fundación She Is

La Fundación She Is, fundada en 2016 por Nadia Sánchez, tiene como misión empoderar a las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología. Para más información, consulta aquí.