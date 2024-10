Luis Miguel sorprende con exclusivo paseo en helicóptero por la Ciudad de México

México.- El cantante Luis Miguel brilló en todo su esplendor en su regreso a los escenarios en la Ciudad de México, además se dio el tiempo de saludar a sus fans a quienes dejó más que encantados.



El artista tuvo un sold out en la Arena Ciudad de México, donde comenzó su show con “Será que no me amas”.



El “Sol de México” reunió a más de 22 mil asistentes, que disfrutaron de la gira más exitosa del artista y corearon sus canciones como “Culpable o no”, “Hasta que me olvides”, “Dame”, entre otras.





También emocionó con «Come Fly With Me», «Smile», «No me puedes dejar así» y «Ahora te puedes marchar», en las que derrochó todo su talento en una noche en la que refrendó el cariño que el público que le tiene.



Antes de conquistar al público con su presentación, el intérprete de “La incondicional” sorprendió con un paseo en helicóptero por la Ciudad de México.



Usuarios de redes sociales captaron el momento en el que el artista se sube a la aeronave desde lo alto de un edificio y recorre por un rato el cielo de la ciudad para llegar a la Arena Ciudad de México.



También al finalizar el concierto, pasada la medianoche el “Sol” volvió a abordar el helicóptero no sin antes saludar a los fans que lo esperaron hasta esa hora.



En los videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar cuando se dirige a la aeronave y desata la emoción de sus fans.





(Notistarz/AMEXI)