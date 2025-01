Gobierno Dominicana realiza primer Consejo de Ministros del año; pasa balance a metas priorizadas

Boston, Massachusetts, USA

Santo Domingo.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este jueves la cuadragésima octava reunión del Consejo de Ministros.

Reunio en la cual tuvo como objetivo principal pasar balance a las diez grandes metas del Plan de Gobierno, establecidas de cara al 2028. Las informaciones fueron dadas a conocer por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar el encuentro en el Palacio Presidencial.

“Este primer Consejo de Ministros del año, fue una reunión de seguimiento al Plan de Gobierno, específicamente a las metas priorizadas para este cuatrienio 2024-2028, tal y como se acordó en nuestro pasado Consejo en el mes de noviembre”, explicó el ministro Paliza.

Las metas priorizadas por el Gobierno para el 2028 son: mejorar la esperanza de vida al nacer, reducir la tasa de homicidios, aumentar el índice de infraestructura de calidad, elevar el peso de la clase media en la población, aumentar el PIB per cápita, aumentar la tasa de formalidad en el empleo, elevar el promedio de años efectivos de aprendizaje, disminuir la tasa de pobreza multidimensional rural, elevar el porcentaje de hogares con Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC) bajo, y elevar el índice de efectividad de gobierno.

Durante el encuentro, se oficializó la puesta en marcha de las Unidades de Cumplimiento, las cuales fungirán como acompañantes de las diferentes instituciones públicas para asegurar el logro de los objetivos establecidos, de la mano del Tony Blair Institute, el cual ha mostrado importantes resultados a nivel internacional.

En el encuentro se socializó un nuevo sistema de Evaluación de Desempeño Institucional, el cual mide, además, la calidad de la gestión de acuerdo con la satisfacción y el impacto directo en los ciudadanos. “Esta metodología viene a romper un paradigma en el país, ya que los indicadores para determinar el nivel de desempeño no serán factores internos de las mismas instituciones solamente, sino que tendrán parámetros más rigurosos, basados en la satisfacción de la gente y el cumplimento de las metas trazadas”, explicó el ministro.

Como secretario técnico del Consejo de Ministros, Paliza afirmó que “el Gobierno se encuentra inmerso en un proceso de fortalecimiento de sus mecanismos de evaluación para garantizar resultados medibles que se evidencian en la mejora de la calidad de vida de todos los dominicanos”.

RD y Puerto Rico promoverán multidestino para atraer más turistas

Madrid, España.- Todo está listo para que la República Dominicana y Puerto Rico formalicen un acuerdo de multidestino, que garantizará que más turistas lleguen a ambas naciones.

Así lo anunciaron este jueves la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y el ministro de Turismo dominicano, David Collado, luego de reunirse en el marco de la feria turística Fitur, que se desarrolla aquí y se extenderá hasta el domingo.

La gobernadora González informó que en febrero se oficializará un acuerdo de cooperación entre Puerto Rico y la República Dominicana, para promover el multidestino entre los dos países caribeños.

Dijo que Puerto Rico y la República Dominicana tienen mucho que promover de manera conjunta y aseguró que se deben fortalecer las relaciones entre San Juan y Santo Domingo.

La gobernadora de Puerto Rico felicitó a la República Dominicana por el impresionante estand montado en Fitur. El ministro Collado agradeció la visita de la gobernadora González al estand dominicano y anunció el inicio de una alianza entre la República Dominicana y Puerto Rico en el área turística.

“Vamos a apostar al multidestino con Puerto Rico”, indicó el ministro dominicano de Turismo. Recordó que, el año pasado, 250,000 boricuas visitaron la República Dominicana, convirtiéndose en el sexto país emisor de turistas.

Obras Públicas reabre tránsito del puente Francisco del Rosario Sánchez, tras concluir trabajos en juntas expansivas

Santo Domingo.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, al mediodía de este jueves fueron concluidos los trabajos que se realizaban en las juntas expansivas de los carriles de ambos sentidos del puente Francisco del Rosario Sánchez y el reforzamiento de la calzada.

A través de una nota informativa, el MOPC explicó que los trabajos que se realizaron en la estructura vial consistieron en la reparación de varias juntas expansivas y la colocación de una plancha de acero para aumentar la resistencia de la calzada.

Los trabajos habían sido iniciados la noche del pasado lunes en el sentido este-oeste, viéndose en la necesidad de cerrar dos carriles. Fueron continuados este miércoles en la noche y culminados este mediodía, lo que ha permitido liberar el tránsito en ambos sentidos.

El MOPC pide disculpas a los ciudadanos que se desplazan por esta vía, por los inconvenientes ocasionados.

“No hay irregularidad”: Gobierno minimiza la no distribución de bonos navideños restantes

José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia de la Republica Dominicana.

Tarjeta Bono Navideño 2024

El Gobierno dominicano minimizó la entrega la no distribución de 400,000 tarjetas del bono navideño, equivalentes a 600 millones de pesos. Al ser abordado por representantes de los medios de comunicación, el ministro de la Presidencia de la Republica Dominicana, José Ignacio Paliza, indicó que la no entrega de estos no conlleva a una irregularidad y que el Gabinete de Política Social dará una explicación en los próximos días.

“En este caso se ha señalado que hay una irregularidad, cosa que no existe; simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo donde hay una irregularidad”, explicó Paliza.

El pasado miércoles el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República deberían realizar “auditorías exhaustiva” para determinar la razón de la no entrega de esas facilidades destinadas a familias de bajos recursos.

“Estas observaciones son el resultado del análisis de la información proporcionada por el Gabinete de Políticas Sociales, en respuesta a la solicitud realizada por nuestro Partido en el mes de diciembre, en el marco de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”,.

Explicó Zoraima Cuello, vice presidenta del PLD, vocera de la Rueda de Prensa en la fue acompañada del Johnny Pujols, secretario general, Margarita Pimentel, del Comité Político y los miembros del Comité Central Luis Reyes y Rafael Calderón.