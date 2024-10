Presidente Abinader entrega 227 apartamentos en Sabana Perdida y otras obras importantes. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA.

Santo Domingo, Este, R. D.- El presidente de la republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona entregó este sábado 227 apartamentos en Sabana Perdida, así como otras obras importantes y necesarias para los residentes en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, las cuales aportarán al desarrollo de sus comunidades.

El mandatario dominicano entregó también el remozado Estadio Félix Sánchez, 5 edificios en la Villa Olímpica, una estancia infantil en Ciudad Juan Bosch, así como aceras y contenes, en Villa Mella.

227 apartamentos en Sabana Perdida

El presidente Luis Abinader entregó este sábado 227 apartamentos en el Residencial Juan Pablo II, en La Javilla,Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

Esta es la XXII entrega de apartamentos del programa “Familia Feliz”.

El viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Cury Lora, manifestó que estas 227 unidades habitacionales aportan mejor forma de vida, mayor accesibilidad y área de esparcimiento.

De su lado, el presidente de Constructora Bisonó, Rafael Bisonó Genao, felicitó al presidente Abinader por preocuparse por las personas necesitadas que no tienen casas propias.

Precisó que este programa Familia Feliz, en los próximos años,tendrá unas 9,600 unidades de apartamentos.

Villa Olímpica

En tanto, en la Villa Olímpica, el mandatario entregó 5 edificios totalmente remozados, los cuales tendrán capacidad para alojar 300 atletas.

Los 5 edificios remozados cuentan con 6 apartamentos cada uno, para un total de 30 apartamentos.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que estos apartamentos también servirán para los Juegos Centroamericanos del 2026 y que este es un país que apuesta por su juventud en los deportes.

Estas edificaciones están amuebladas y cuentan con estufas, neveras, televisores, abanicos, lavadoras y muebles, entre otros electrodomésticos.

En qué consiste la remodelación

Se trabajó en el cambio de cerámicas, instalación de puertas, toda la parte eléctrica, ventanas, baños nuevos, que incluyó el cambio de toda la plomería de agua fría y caliente.

También, la impermeabilización de los techos, pulido y brillado de pisos y la aplicación de pintura.

Caipi Ciudad Juan Bosch lll

Posteriormente, el mandatario junto con la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Josefa Castillo Rodríguez, inauguró el Caipi Ciudad Juan Bosch III, para beneficiar a 275 niños y niñas con edades de 0 a 5 años.

La puesta en funcionamiento del nuevo centro forma parte del plan del gobierno, a través del Inaipi, para expandir los servicios dirigidos a la primera infancia y sus familias.

Asfaltado de aceras y contenes, SDN

Al final del día, el jefe de Estado dejó inaugurado 2.2 kilómetros de asfaltados, aceras y contenes de las calles del sector El Paso, Villa Mella, obra que impactará de manera positiva la calidad de vida de sus habitantes y contribuirá al desarrollo de la zona.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, manifestó que en todo el municipio de Santo Domingo Norte se han colocado más de 156 kilómetros de asfalto, con una inversión que supera los 3,000 millones de pesos en distintos asfaltados.

“Estas son las acciones que marcan la diferencia en su gobierno y su gestión”, expresó el ministro.

Estuvieron presentes, el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Dío Astacio; la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; el senador Antonio Taveras; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano, José Joaquín Puello; el presidente de la Liga Municipal, Víctor D’ Aza,; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía, y el deportista Félix Sánchez.

Presidente Abinader anuncia importantes obras viales, deportivas y de saneamiento, en el GSD y el DN

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader recibió este viernes en el Palacio Nacional a representantes de juntas de vecinos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, a quienes aseguró que el gobierno dará seguimiento a las demandas planteadas en orden de prioridad.

El mandatario, al encabezar un encuentro con 431 representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, conversó con ellos sobre las diferentes problemáticas y posibles soluciones para el beneficio de todos.

El jefe de Estado se refirió al proceso de titulación de la circunscripción 3 del Distrito Nacional y dijo que el gobierno se encuentra en un proceso muy avanzado de negociación con terrenos pertenecientes a particulares y que ya se ha firmado casi el 80 % para proceder con la entrega de títulos a los habitantes de esta demarcación.

En otro orden, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, hizo referencia a la ciudad sanitaria en la circunscripción 3 del Distrito Nacional y explicó las diferentes soluciones que han venido realizando en dicha obra.

Anunció que próximamente el Hospital Materno Infantil será puesto en funcionamiento y entregado totalmente equipado.

En dicho encuentro, el gobernante propuso a los comunitarios reunirse como modo de servicio social de todas las juntas de vecinos, para servir a la ciudad sanitaria.

En el acto expusieron sus problemáticas los presidentes de las juntas de vecinos del Distrito Nacional, Buenos Aires del Mirador, Carmen Bautista; del Santo Socorro, Miguelina González Lara y del Consejo Barrial, Cristian Pimentel Perez.

También, de Santo Domingo Norte, de la Asociación de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida, Ramón Gómez Rodríguez; de la junta de vecinos de Zona de Expansión, Marcos Hernández, y de la Asociación de Juntas de Vecinos Jesucristo Nuestro Guía, de Santo Domingo Este, Germán Rodríguez.

Entre las solicitudes formuladas al mandatario se destacan estancias infantiles, continuidad del asfalto de las diferentes calles, remozamiento de cañadas, planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de un cementerio y un mercado, conclusión de centros educativos, envío del servicio del agua con mayor frecuencia y envío de los camiones del Inespre.

Proyectos en ejecución de la Caasd

De su lado, el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví, anunció los proyectos que ejecuta la institución, tales como el reforzamiento de La Yagüita, mejoras en el sector de Las 800, la retribución de agua del sector La Puya, en Arroyo Hondo, y en La Agustina, reforzamiento de las redes de distribución de aguas.

También, anunció el alcantarillado de la calle Juan Marichal, en el sector Los Ríos, y expuso que se encuentra en licitación el remozamiento de la cañada de Juan Valdez, la cual ayudará a terminar el ciclo de Los Ríos.

Asimismo, indicó que han trabajado en 3.2 de 5.4 kilómetros de Guajimía y se proyecta que la intervención de todas las cañadas del Gran Santo Domingo se termine en agosto del año próximo.

Santo Domingo Norte

El presidente Abinader anunció que está en diseño la ampliación del puente Francisco J. Peynado, el cual comunica al Distrito Nacional con Santo Domingo Norte. Asimismo, informó sobre la construcción del paso a desnivel en el cruce de Sabana Perdida con Charles de Gaulle.

Obras deportivas

En tanto que, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, detalló las diferentes obras que se realizarán en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, tales como construcción y reconstrucción de multiusos.

Dentro de los sectores beneficiados están, Guachipita, Mata Hambre, Cristo Rey, Ensanche Espaillat, Agua Dulce, Manganagua, Honduras, Altos de Arroyo Hondo 2, Urbanización Independencia, Los Frailes, Villa Duarte, Lucerna, Herrera, Los Alcarrizos, Pantoja, Sabana Perdida, La Cuaba.

Santo Domingo Oeste

El gobernante resaltó la obra que abarca Santo Domingo Oeste con la construcción del Metro.

Asimismo, el desnivel en el tramo conocido como “Pintura”, que ayudará al descongestionamiento del tránsito en la zona.

El gobernante anunció también, que en los próximos días se adjudicará el teleférico que iniciará desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el kilómetro 12 de Haina, el cual desahogará la avenida Isabel Aguiar.

Santo Domingo Este

El gobernante expresó que al reunirse con las juntas de vecinos conoce las obras pequeñas que necesitan las diferentes comunidades, las cuales tienen un impacto importante.

El presidente Abinader les comunicó a los comunitarios que se reunirán semanalmente por sectores para dar seguimiento y expuso también que se reunirá con los alcaldes para hacer, por vía de ellos, las obras para la población.

Dijo, además que, desde noviembre hasta junio, espera haberse reunido con todas las juntas de vecinos del país, para seguir conociendo las problemáticas que les afectan en sus comunidades.

Estuvieron presentes, los ministros, Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Salud Pública, Víctor Atallah; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; de Educación, Ángel Hernández, y en representación del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, el viceministro de Gestión Ambiental, Lenin Bueno.

También, los directores, del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama; de Mantenimiento e Infraestructura Escolar del Minerd, Fernando Taveras; del Inaipi, Josefa Castillo; del Inespre, Iván Hernández; de los Comedores Económicos, Edgar Feliz; del Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Yadira Henríquez, y del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba.

Del mismo modo, los gerentes generales de Edesur Dominicana, José Luis Actis, y de Edeeste, Manuel Mejía Naut; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; los presidentes de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, y de Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas Guzmán.

Ministro Collado califica como éxito total cumbre de ONU Turismo; cierra acuerdos de desarrollo sostenible

La Altagracia. –El ministro de Turismo, David Collado, calificó como un éxito total la Cumbre Turística de África y las Américas, que se llevó a cabo durante tres días en este reconocido destino y donde participaron más de 30 países de los dos continentes.

El ministro de Turismo de República Dominicano expresó que durante la cumbre se llegó a consenso sobre puntos coincidentes y los retos que se tiene para impulsar el turismo entre los dos continentes.

“Fueron debates muy fructíferos que tendrán un impacto en nuestro turismo a corto, mediano y largo plazo. Sin dudas que esta cumbre de África y las Américas no pudo ser más exitosa”, manifestó Collado.

Afirmó que la Declaración de Punta Cana es un firme compromiso que se ha logrado entre los países de África y América, lo que ayudará a impulsar, de manera conjunta, una agenda de desarrollo Sur-Sur.

Además, indicó Collado, que los países participantes en la cumbre se comprometieron a hacer una agenda de inversión conjunta enfocada en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen un impacto directo en el turismo.

“Esto es un hito, porque va a permitir que haya un canal de cooperación que nunca había existido, para que el turismo sea el arma que una a nuestros pueblos, que desarrollemos agendas culturales, gastronómicas y ecológicas de turismo y que nuestra diversidad y nuestras similitudes sean el apoyo fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos a través del turismo”, señaló el ministro dominicano, al hablar con periodistas al finalizar las sesiones de trabajo de este viernes.

El secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, calificó la cumbre como un gran encuentro entre ministros y otros actores del sector, lo que ayudará a impulsar una agenda común entre los dos continentes.

Entiende que una de las prioridades es promover las inversiones, ya que “sin inversiones no hay desarrollo del turismo”.

Pololikashvili agradeció la hospitalidad de los dominicanos durante esta cumbre y destacó lo que definió como la gran labor del ministro David Collado y su liderazgo en sector a nivel internacional.

Durante tres días, representantes de 30 países de África y las Américas participaron en la cumbre organizada por ONU Turismo, a iniciativa de la República Dominicana.

Acuerdo sostenibilidad

En el marco de la celebración de esta primera Cumbre de ONU-Turismo, fue firmado el acuerdo que marca el inicio de un proyecto para desarrollar una Política y Estrategia de Turismo Sostenible para el país.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Turismo de Turismo, David Collado, y el secretario general de ONU Turismo, ZurabPololikashvili, con la presencia del presidente de Asonahores, David Llibre, y Anabel Bueno, embajadora de la República Dominicana ante la ONU-Turismo.

El acuerdo impulsará la formulación de una Política y Estrategia de Turismo Sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El mismo incluye un enfoque integral con fortalecimiento de capacidades, colaboración de actores clave, comunicación e innovación para el desarrollo del turismo sostenible a lo largo de toda la cadena de valor.

Faride ordena suspensión del desmonte de la tarima en manifestación de Antigua Orden Dominicana

Faride Raful, ministra de Interior y Policía.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este sábado que instruyó la suspensión del desmonte de la tarima erigida en la Plaza de la Bandera, donde el grupo conocido como la “Antigua Orden Dominicana” convocó una manifestación.

La funcionaria explicó, en una publicación en su cuenta de X, que agentes de la Policía Nacional iniciaron el desmonte de la tarima porque esta supuestamente no contaba con las autorizaciones de lugar, emitidas por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

“Estando fuera del país, he sido informada que miembros de la PN, cumpliendo su deber, procedieron al desmonte de una tarima que no contaba con la debida autorización del ADN. He instruido a suspender el desmonte, a los fines de preservar el clima de paz de los manifestantes reunidos en la Plaza de la Bandera”, leía el mensaje de Raful.

Asimismo, aseveró que para actividades de la Plaza de la Bandera se deben solicitar una autorización a las Fuerzas Armadas para montar una tarima.

En el transcurso de la semana el Ministerio de Interior y Policía emitió un comunicado afirmando que le concedieron la “objeción” para el uso de vías públicas por dos horas, el tiempo estándar cedido para este tipo de actividades.

Ciudadanos apoyan acciones contra indocumentados haitianos

El ciudadano Francis Heredia mostró su apoyo a la medida. “Eso está muy bien, tienen que cogerlos a todos. El presidente dijo 10,000 semanal y no deberían ser 10,000, deberían tirar 20,000 para aquel lado; aquí hay demasiados haitianos, no hay trabajo para los dominicanos”, declaró.

Una abrumadora mayoría de los detenidos no tenía a mano documentación alguna que comprobara su estatus legal en el país.

Los operativos para repatriar hasta 10,000 haitianos semanalmente, según anunció el gobierno dominicano, fueron visibles ayer, viernes, en varias localidades del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Al menos tres camiones, uno grande de la Fuerza Aérea y dos más pequeños, con cabina atrás, fueron vistos en un recorrido de reporteros de este diario.

El camión más grande cargaba con más de 25 indocumentados en Santo Domingo Este, específicamente por la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, que iban directos hacia el Centro de Acogida Vacacional de Haina, según informó el sargento mayor de nombre Francisco.

Este militar explicó que todos los haitianos a bordo del camión fueron detenidos porque no portaban documentación de identidad.

También se observó que algunos, papeles en manos, pedían ser liberados, a lo que Francisco, el militar, explicó que “serían depurados en el centro de retención en Haina”.

Por un momento, cuando la unidad estaba estacionada, decenas de ciudadanos curiosos se acercaron a ver la actuación del personal de Migración.

El ciudadano Francis Heredia mostró su apoyo a la medida. “Eso está muy bien, tienen que cogerlos a todos. El presidente dijo 10,000 semanal y no deberían ser 10,000, deberían tirar 20,000 para aquel lado; aquí hay demasiados haitianos, no hay trabajo para los dominicanos”, declaró.

“La escuela está llena de haitianos, no hay cupos para los dominicanos, a mis hijos no me los cogen en las escuelas”, expresó Heredia, señalando que, los dominicanos enfrentan dificultades para acceder a servicios que, asegura, están saturados por la cantidad de inmigrantes. “También los hospitales, no hay espacio tampoco para los dominicanos porque está lleno de haitianos, entonces así no podemos vivir”, aseguró.

Afirmó que por donde vive está lleno de haitianos. “Aquí no cabe un haitiano más”, expresó. “Aquí cuando viene a ver hay más haitianos que dominicanos ahora mismo”, añadió.

Algunos haitianos continúan con sus actividades cotidianas, mientras otros viven con el temor de ser deportados.

Esto fue lo que observaron reporteros de este diario al ver a decenas de haitianos trabajando en edificaciones y en las calles comercializando frutas, forros de celulares y tabletas y otros artículos.

Los temerosos, unos se ocultaban del equipo fotográfico de Listín Diario y otros iban en los camiones de control migratorio.

Uno de los que iba en vehículo tenía una herida en su pie derecho y en su mano izquierda que, según contaron los agentes, la sufrió al momento de su detención porque quería evitar ser detenido y “escapó varias veces”.

Por otro lado, la repatriación masiva ha provocado reacciones críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden los derechos humanos de los inmigrantes. Sin embargo, algunos dominicanos rechazan la intervención de estos actores en las decisiones soberanas del país.

Ramón Rodríguez, otro ciudadano que estaba en medio de la ejecución de los operativos, expresó: “A los organismos internacionales, que no se metan en nuestros asuntos y a las ONG, que cojan su puesto y cobren su dinero, pero que no se metan con las decisiones del gobierno dominicano”.

Rodríguez también destacó lo que él percibe como una desventaja para los dominicanos frente a los inmigrantes haitianos: “Los haitianos tienen más oportunidades aquí a veces que las que nosotros tenemos. Les dan todos los beneficios que uno pagando impuestos no recibe”.

PEDERNALES.- En un operativo conjunto, la Dirección General de Migración, el Ejército y la Armada Dominicana lograron un importante golpe contra la inmigración ilegal, deteniendo a más de doscientos haitianos en la frontera entre Pedernales y Barahona.

Las autoridades han repatriado a cientos de inmigrantes indocumentados durante redadas efectuadas en ambas provincias, como parte de una disposición presidencial que establece la repatriación de 10 mil haitianos indocumentados por semana.

La mayoría de los haitianos detenidos fueron interceptados en Pedernales cuando intentaban trasladarse a la zona turística de Cabo Rojo, donde se construyen hoteles.

Por su parte, los inmigrantes detenidos en Barahona, en operativos dispuestos por el Comandante General del Ejército y el Ministro de Defensa, fueron deportados a su país de origen.