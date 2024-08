Presidente Abinader encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Republica Luis Rodolfo Abinader Corona encabezo en la reunión de seguimiento al Plan de la Seguridad Ciudadana para seguir garantizando el bienestar en beneficio de los dominicanos.

El encuentro inició a las 10:27 de la mañana, en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se continúo evaluando las tareas asignadas y logros obtenidos, así como las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país.

En compañía del jefe de Estado estuvo el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa; el de la Presidencia, Joel Santos, y el de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez; la senadora del Distrito Nacional, Congresista Faride Raful.

El director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta; el comandante generales del Ejército, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre; el de la Armada de República Dominicana, Vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, y el de la Fuerza Aérea, Mayor General Ingeniero Carlos Ramón Febrillet Rodríguez.

También, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Osoria de la Cruz; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el subdirector de la Policía Nacional, general Juan Hilario Guzmán Badía; el asesor del Poder Ejecutivo, John Huvane de Giuliani, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Ramón Ramírez.

Además, el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez; de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, y el comisionado ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; igualmente, el mayor general retirado de la Policía de Colombia, Norberto Mujica.

En la reunión participan también la procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de Santiago, Osvaldo Bonilla; de San Cristóbal, Fadulia Rosa; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleika Mateo; de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas; de La Romana, Kevin Santana, y de Santo Domingo Oeste, Eduard López.

A ellos se suman el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán; el de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Puerto Plata, Kelmi Dúncan; de Monseñor Nouel, Joel López, y de San Juan, Adolfo Augusto Féliz Pérez.

Zonas francas consolidan su importancia como motor de empleo en la gestión del presidente Luis Abinader

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader expresó este lunes que el sector de las zonas francas ha generado 200,000 nuevos empleos formales directos en solo cuatro años, y que en el mes de mayo ha habido un récord en exportaciones por USD 813 millones.

Del mismo modo, manifestó que, hasta la fecha, se han exportado 1,800 rubros a más de 143 países en todo el mundo.

Respecto a los récords en inversión acumulada, hubo un crecimiento relativo, de acuerdo con el jefe de Estado, de 44.5 %, siendo en 2020 de 5,189 y ya para 2023, de 7,496.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario durante la realización de LA Semanal con la Prensa, en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en donde se trató el tema de las zonas francas que es considerada “la fábrica de empleos”.

Empleos

Al tratar el tema de los empleos directos, el mandatario señaló que se ha alcanzado el nivel más alto en toda la historia, ya que en junio de 2020 tan solo había 119,974 y que ya para junio de 2024 existen 198,466 empleos directos, para un 65.4 %. “Más de 78,492 nuevos empleos formales directos en solo cuatro años”.

Mano de obra joven

El gobernante sostuvo que en este renglón la edad promedio de empleados jóvenes en zonas francas es de 32 años de edad, siendo el 53 % del total de empleos directos para mujeres.

93,903 son hombres y 104,131 son mujeres. 56,000 son mujeres que son jefas del hogar, con ingresos que provienen de zonas francas.

Medio millón de empleos

El jefe de Estado explicó que casi medio millón de empleos es el impacto laboral total. Más de 198,000 empleos directos son generados en las zonas francas y 251,200 nuevos empleos en el mercado laboral.

Hito histórico

Se ha logrado un hito histórico para ese sector, con un 41 % en dos aumentos salariales y que el 35 % de los puestos son de nivel técnico y administrativo, al cierre de 2023.

Exportaciones

Respecto a este aspecto, señaló que en 2019 hubo exportaciones del sector zona franca de 6,273 millones de dólares, mientras que en 2023 fue de 8,052 millones de dólares, habiendo un crecimiento sin precedente de un 28.36 %.

El 67.2 % del total exportado por el país en el primer semestre de 2024 pertenece al sector.

Creciente diversificación

En torno a este tema, dijo que se evoluciona hacia bienes y servicios más especializados, contribuyendo a que el país sea menos vulnerable a fluctuaciones en los precios de los combustibles.

Fortalecer la industria local

De 2020 a 2023, las compras locales aumentaron un 62.5 %. En 2020 eran de 83,077, mientras que en 2023 fueron de 135,050.

Operaciones

Las operaciones de las zonas francas tuvieron presencia en 28 de las 32 provincias, teniendo un aumento de parques en operación de un 16 %. En 2020, había 75 parques y 692 empresas, mientras que en 2023 hay 87 parques y 820 empresas.

Aprobaciones en esta gestión

Durante la gestión del presidente Luis Abinader se crearon 315 nuevas empresas del sector de zonas francas.

Ito Bisonó

De su lado, el ministro de Industria y Comercio, Víctor (Ito) Bisonó, señaló que las empresas de zonas francas generan más de 10 veces el empleo de una empresa tradicional.

Cada empleo directo produce 2.5 empleos indirectos, “lo que quiere decir que el sistema de zonas francas llega a 700,000 dominicanos y dominicanas que tienen cómo llevar el pan de sustento dignamente”.

Presidente Abinader sigue firme en reforma a la Constitución

El presidente Luis Abinader durante la rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional.

A pesar de las críticas, reclamos y advertencias por partidos opositores, asociaciones de fiscales y dos exprocuradores, el presidente Luis Abinader continuó en plena defensa de su propuesta de reforma constitucional mediante la cual busca “apuntalar la democracia” de la República Dominicana.

Durante el desarrollo de La Semanal del lunes, el mandatario fue enfático en manifestar que su propuesta de reforma constitucional, centrada en cuatro puntos principales, solo busca “institucionalizar” el país, al tiempo que indicó que no sabe si esos reclamos “son oposición” o que quienes los hacen “no entienden el propósito” de las modificaciones que plantea realizar el Poder Ejecutivo a la Carta Magna.

“Yo no sé si es oposición o que no entienden, porque lo único que se está haciendo es reforzando la institucionalidad. ¿Ustedes se imaginan a los líderes del pasado con la posibilidad que tenemos nosotros en el próximo Congreso? ¿Qué es lo que han hecho anteriormente? Tratar de quitarse el nunca jamás o poder extenderse el seguir aspirando de manera indefinida”, manifestó Abinader.

El presidente enfatizó que mediante esta modificación constitucional no estaría buscando ningún tipo de “beneficio político”.

“Es que ellos no lo entienden, no lo entienden; porque es difícil para ellos entender esta reforma y se ponen también a inventar situaciones del consejo del Ministerio Público. Es que eso es mentira, eso es un invento, todo va a ser más independiente. ¿Y qué vamos a proponer? Un procurador general que va a durar cuatro años, el tiempo que dure el que propone para asegurar la gobernabilidad y que hay que pensar a quién vas a proponer, lo vamos a cambiar en la Constitución, no puede ser un dirigente de tu partido como lo han hecho en el pasado”, exclamó el mandatario.

Abinader continuó diciendo que la oposición política “no puede reconocer” que esa propuesta de reforma constitucional va a “apuntalar la democracia” de la República Dominicana.

“Pero yo sé que es difícil para los amigos de la oposición entenderlo porque ellos no lo harían así y no pueden reconocer que lo que se trata es de apuntalar la democracia de este país”, exclamó el jefe del Estado.

La propuesta de reforma

El Poder Ejecutivo propone la creación de un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura, además de una propuesta de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para que se celebren el mismo día a partir del 2032 y la reducción de 53 miembros de la Cámara de Diputados, con lo que la matrícula de la cámara baja quedaría en 137 legisladores

Varios fiscales y otros juristas han señalado que la modificación de la Constitución eliminaría de facto al Consejo Nacional del Ministerio Público porque propone eliminar el texto del artículo 178 donde se señala que el Consejo del Ministerio Público está conformado por el procurador General de la República, quien lo preside; un procurador adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Corte de Apelación; un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y un Fiscalizador elegido por sus pares y en su lugar poner que “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno”.

Gobierno interconectará al 911 cámaras de vigilancia de comercios privados

Jesús Vásquez, ministro de Interior, se despide de reuniones seguridad ciudadana.

Para contribuir a la seguridad ciudadana el gobierno tiene previsto duplicar en el 2025 la cantidad de cámaras de vigilancia integradas al Sistema Nacional de Emergencia 911, además de interconectar los dispositivos privados instalados en los comercios al circuito de la entidad.

Así lo dio a conocer ayer el ministro de la Presidencia, Joel Santos, al ofrecer los detalles de la reunión de seguimiento de Seguridad Ciudadana que preside cada lunes el presidente Luis Abinader junto al director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Peralta, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y otros funcionarios relacionados a la entidad del orden.

Santos detalló que actualmente hay disponibilidad de un total de 5,200 cámaras de vigilancias pertenecientes al 911 y tienen planificado duplicar la cifra para el año entrante y así mejorar significativamente el monitoreo de las zonas donde estén habilitadas.

“La estrategia es que en el 2025 es duplicar la cantidad y si le agregamos las cámaras que se van a interconectar con el sector privado, obviamente tendremos un incremento importante para mantener la vigilancia”, dijo Santos al indicar que los acuerdos entre el sector privado y los comerciantes están avanzando para interconectar sus cámaras al sistema de emergencia.

Indicó que esa medida es parte de las prioridades que se han establecido para seguir fortaleciendo la lucha contra la criminalidad y se está haciendo en conjunto con la colaboración del sector privado.

Los homicidios registados

Santos también se refirió a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes que registra el territorio dominicano, siendo de 9.94 la tasa acumulada. Detalló que hay 15 provincias y dos municipios que registran niveles de homicidios con cifras por debajo de un digito. Otras ocho demarcaciones se mantienen en 10.

Precisó que las provincias que se mantiene por debajo de un digito son Monseñor Noel, Espaillat, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Hermanas Miraval, Ocoa, Monte Plata, Duarte, Independencia, Hato Mayor, Santiago, Dajabón, San Juan, Azua, el municipio Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domino Este y el Distrito Nacional.

“Debo de hacer la salvedad que hay otras ocho provincias que aunque no están por debajo de dos dígitos están en 10, es decir, que están tocando la puerta para alcanzar esta importante cifra”, indicó.

Chu Vásquez se despide

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chu), encabezó ayer su último encuentro como incumbente de la entidad junto al presidente Luis Abinader y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Peralta.

Al culminar el encuentro, Vázquez, expresó estar “muy contento y satisfecho” con su labor en la entidad del órgano policial que dirigió estos últimos cuatro años, logrando la dignificación de los alistados y la lucha contra el crimen organizado, según destacó.

Allí se mostró sonriente y sereno, a la vez que agradeció al presidente el apoyo, la oportunidad, la cercanía y el trabajo en equipo que se logró en su gestión junto a todos los involucrados en el proceso de “transformación” de la entidad.

A partir de este 16 de agosto, Faride Raful será la nueva ministra de Interior y Policía, designada por el presidente Luis Abinader. Mientras que Jesús Vásquez Martínez será cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.

Abinader sobre críticas a reforma constitucional: “No sé si es oposición o que no entienden”

El presidente Luis Abinader detalló las reforma en La Semanal con la Prensa del lunes.

El presidente Luis Abinader señaló “que no entiende” las razones de las críticas realizadas por diferentes sectores hacia su propuesta de reforma constitucional, mediante la cual busca “institucionalizar” el país.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, indicó que no sabe si esos reclamos “son oposición” o que quienes los hacen “no entienden el propósito” de las modificaciones que plantea realizar el Poder Ejecutivo a la Carta Magna.

“Yo no sé si es oposición o que no entienden, porque lo único que se está haciendo es reforzando la institucionalidad; ustedes se imaginan a los líderes del pasado con la posibilidad que tenemos nosotros en el próximo Congreso, que es lo que han hecho anteriormente, tratar de quitarse el nunca jamás o poder extenderse el seguir aspirando de manera indefinida”, manifestó Abinader.

La propuesta de modificación a la Constitución planteada por el presidente está centrada en cuatro puntos principales, un artículo que dificulta la modificación a los actuales términos de la elección presidencial y poner un transitorio que le impida a él volver a postularse; establecer la escogencia de la figura del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura, además de una propuesta de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para que se celebren el mismo día a partir del 2032 y la reducción del número de los miembros de la Cámara de Diputados, con una reducción de 53 legisladores, con lo que la matrícula de la cámara baja quedaría en 137 legisladores.

“Es que ellos no lo entienden, no lo entienden; porque es difícil para ellos entender esta reforma y se ponen también a inventar situaciones del consejo del Ministerio Público, es que eso es mentira, eso es un invento, todo va a ser más independiente. Y que vamos a proponer, un procurador general que va a durar cuatro años, el tiempo que dure el que propone para asegurar la gobernabilidad y que hay que pensar a quién vas a proponer, lo vamos a cambiar en la Constitución, no puede ser un dirigente de tu partido como lo han hecho en el pasado”, exclamó el mandatario.

Abinader continuó diciendo que la oposición política “no puede reconocer” que esa propuesta de reforma constitucional va a “apuntalar la democracia” de la República Dominicana.

“Pero yo sé que es difícil para los amigos de la oposición entenderlo porque ellos no lo harían así y no pueden reconocer que lo que se trata es de apuntalar la democracia de este país”, exclamó el jefe de Estado.

Además de los partidos de la oposición, dos asociaciones de fiscales y dos exprocuradores han señalado que la modificación de la Constitución eliminaría de facto al Consejo Nacional del Ministerio Público ya que propone eliminar el texto del artículo 178 en donde se señala que el Consejo del Ministerio Público está conformado por el procurador General de la República, quien lo preside; un procurador adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Corte de Apelación; un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares y un Fiscalizador elegido por sus pares y en su lugar poner que “ley definirá el funcionamiento y organización del Consejo Superior del Ministerio Público como órgano de gobierno interno”.

Arriba al país presidente de Suriname Chandrikapersad Santokhi, para asistir a juramentación de segundo mandato de Luis Abinader

Santo Domingo.- El presidente de Suriname, Chandrikapersad Santokhi, arribó esta noche al país para asistir a la juramentación del segundo mandato del presidente Luis Abinader al frente de la República Dominicana.

Santokhi llegó a suelo dominicano a las 7:03 de la noche por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, junto a su esposa, Mellissa Santokhi, el canciller de Suriname, Albert R. Ramdin, y una delegación, para asistir al acto el próximo 16 de agosto.

Recibieron al mandatario de la nación sudamericana, el director de Ceremonial de Estado y Protocolo, embajador Francisco José Cantizano Nadal; el subdirector del Departamento Aeroportuario, Luis Cabrera; el coronel de la Fuerza Aérea, Pavel Martínez Arias; la coronel piloto de la Fuerza Aérea, María Alcántara, y el enlace diplomático con Surinam, Ivonne Hermida.

La juramentación del presidente Abinader se realizará el en Teatro Nacional Eduardo Brito, dejando al mandatario al frente del país hasta 2028, permitiéndole continuar con las políticas públicas de su gestión actual.

Llegarán más presidentes para toma de posesión

Este miércoles 14 y jueves 15 de agosto continuarán llegando más mandatarios para asistir a la juramentación del presidente Luis Abinader, para su mandato presidencial del periodo 2024-2028.

Como de costumbre, el 16 de agosto, cada cuatro años, se realiza el acto de juramentación del nuevo presidente de la nación.

El Día de la Restauración de República Dominicana es una fecha histórica que da inicio a la guerra de la Restauración, gesta patriótica que consolida nuestra Independencia Nacional dominicana y nos reafirma el proyecto de la nación.

Presidente Abinader valora República Dominicana mantenga categoría 1 que otorga la FAA

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader valoró este martes, durante el acto de presentación de los resultados de auditoría de la Administración Federal de Aviación (FAA, sigla en inglés), que el país mantenga la categoría 1, luego de pasar la inspección y cumplir con los estándares de seguridad operacional.

“Esperamos que con esta certificación podamos tener más líneas aéreas viajando, compitiendo por las rutas en Estados Unidos”.

Aseguró que las líneas aéreas van a tener todo el apoyo del Gobierno en el tema de garantizar la seguridad de los aviones.

El jefe de Estado manifestó que hoy es un día para el crecimiento del sector turístico en el país y en especial para las rutas hacia los Estados unidos. “Nuestro objetivo de ahora en adelante es no tener otra supervisión, sino estar por encima de las supervisiones en temas de seguridad”.

“Es la unidad la que tiene que seguir para nosotros seguir creciendo y llevar competencia. Para que los vuelos y los pasajes puedan bajar y haya más turismo para todos los sectores”, precisó el gobernante.

Estas informaciones fueron ofrecidas por el mandatario durante un acto en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en donde fue presentada la certificación de la FAA que muestra que el país mantiene la categoría 1 en la aviación.

Héctor Porcella

De su lado, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Héctor Porcella, destacó la actitud de compromiso y responsabilidad del jefe de Estado frente a los grandes temas del país, “ha sido un factor clave en los grandes avances que ha registrado la aviación civil en estos últimos cuatro años.”

Precisó que sin el apoyo del presidente Abinader, la historia pudo haber sido muy diferente en la aviación del país, “ya que el mandatario no solamente se interesó como el que más, sino que siempre estuvo disponible para respaldar nuestras iniciativas o ayudar a tomar cualquier decisión en momentos de duda”.

David Collado

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, consideró que el presidente Abinader tiene una visión muy clara de que quiere que las líneas aéreas dominicanas vuelen a cielos extranjeros de la manera correcta.

“Me siento orgulloso de trabajar con el presidente Luis Abinader, porque sin lugar a dudas ha escrito la historia de la aviación dominicana en estos cuatro años”, indicó el funcionario.

En la actividad estuvieron presentes, el director transitorio del IDAC, Igor Rodríguez Durán; la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera; el comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general, Carlos Febrillet Rodríguez, y el presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini.

Mescyt celebra 46 años elevando el Sistema de Educación Superior dominicano

Santo Domingo.- Con la realización de una misa de acción de gracias y ofrenda floral, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), conmemoró su cuadragésimo sexto aniversario, como el órgano rector del sistema de educación universitario y técnico superior que apuesta por el progreso y bienestar del pueblo dominicano.

Los actos conmemorativos iniciaron en la Catedral Primada de América, con una misa oficiada por monseñor Francisco Ozoria, seguida de una ofrenda floral en el Altar de la Patria que contó con la participación de los colaboradores de la institución, rectores, presidentes de asociaciones de universidades, así como invitados especiales.

Al pronunciar su discurso, el ministro del Mescyt, doctor Franklin García Fermín, explicó que esa institución se fundamenta en el trabajo de sus seis viceministerios y en las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt), para fomentar la calidad de la educación superior, junto con el desarrollo de la innovación y de la investigación científica y tecnológica.

“Hoy, 13 de agosto, nos alegramos de que, en una fecha como esta, pero del año 1978, haya sido fundada esta institución estatal que rige el funcionamiento de la educación del más alto nivel en la República Dominicana”, aseguró.

Asimismo, indicó que la educación es un pilar fundamental en la construcción de la sociedad dominicana, siguiendo vivo el legado de los padres de la patria en cada centro educativo y en cada docente que se esfuerza en compartir el conocimiento.

“La educación es el motor que impulsa el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, en las aulas de nuestras universidades se forman los profesionales que liderarán el futuro; hoy reafirmamos nuestro compromiso con una educación accesible y de calidad”, concluyó.

Mescyt una institución llena de historia

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología nació en 1978 como Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y en el 2001 se transformó en la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Seescyt)mediante la Ley 139-01.

En el 2010, por virtud de la Carta Magna votada en ese año, aquella Secretaría de Estado fue transformada en Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de modo que pasó de llamarse Seescyt para convertirse en Mescyt.

En cumplimiento de sus atribuciones, la entidad vela por la ejecución de las disposiciones de la Ley 139-01 y de las políticas emanadas del Poder Ejecutivo, además de la supervisión del sistema como un todo.

Estuvieron presentes, los viceministros, José A. Cancel; Carmen Evarista Matías; Juan Francisco Viloria; Genaro Rodríguez Martínez; Paula Disla y María López Polanco; el director de gabinete, Juan F. Medina; la vicerrectora de Extensión de la UASD, Rosalía Sosa, y el presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe; junto con los presidentes de asociaciones de universidades, así como rectores y otras autoridades.

España representará los intereses de RD en Venezuela ante las medidas de retiro del personal diplomático y consular tomadas por el Gobierno venezolano

Santo Domingo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, luego de realizar las gestiones correspondientes, el gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, aceptó representar los intereses de República Dominicana y sus nacionales en la República Bolivariana de Venezuela.

Con este acercamiento, además, el Gobierno español custodiará los locales de las sedes de la Embajada y el Consulado General de República Dominiana en Caracas, así como los bienes y archivos propiedad del Estado dominicano que se encuentran en esa nación. En lo adelante se prevé discutir otros alcances de esta colaboración.

La representación de los intereses de un tercer Estado es una figura internacional amparada en los artículos 45 y 46 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, del 18 de abril de 1961, y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares del 24 de abril de 1963.

La solicitud dominicana tiene su origen en la decisión de las autoridades venezolanas sobre el retiro inmediato de los representantes diplomáticos y consulares dominicanos en dicho país, situación que ocurrió el pasado día 30 de julio de 2024, así como al cese de las operaciones aéreas entre ambos Estados.

El Gobierno dominicano agradeció profundamente al Gobierno español por este gesto fraterno de solidaridad, el cual reafirma las sólidas e históricas relaciones entre República Dominicana y España.

Calidad en el servicio, uno de los principales logros de Comedores Económicos del Estado

Santo Domingo.- Cuando asumió la dirección de los Comedores Económicos del Estado, Edgar Augusto Féliz Méndez encontró una estructura administrativa débil y sin las condiciones adecuadas, tanto en lo referente a la planta física como al aspecto organizacional. Por eso, para poner a funcionar en condiciones idóneas la institución que transforma alimentos de crudos a cocidos, puso en marcha el Programa de Mejora de la Calidad y Servicios 2020-2024, en los alimentos y las atenciones ofrecidas la población.

Este programa se ha desarrollado de manera eficiente, logrando que no solo la población en condición de vulnerabilidad acuda a almorzar en los Comedores Económicos del Estado, sino que muchas instituciones, organizaciones y empresas utilizan este servicio para la alimentación de sus colaboradores.

La información la dio a conocer el director general de Comedores Económicos, quien mostró su satisfacción al destacar el impacto positivo que ha tenido la mejora en la calidad de los alimentos, así como un incremento en las raciones que se sirven en todos los centros de expendio del país.

“La calidad de la comida ha provocado que comedores que antes cocinaban un saco de arroz en la actualidad estén cocinando 7 sacos, y esto se debe a la calidad del servicio que brindamos a la población y de manera gratuita”, destacó.

Reveló que en estos casi 4 años se han realizados grandes transformaciones que la han llevado de ser una institución invisible a una totalmente visible y muy solicitada.

“Nosotros encontramos 36 comedores y a la fecha tenemos más de 130 comedores operando en toda la geografía nacional, incluidas las Cocinas Móviles que brindan un servicio muy importante, porque por su facilidad de movilización pueden estar en los lugares que más se necesiten”, señaló.

Dijo que otra de las iniciativas de mucho impacto ha sido la disposición de brindar alimentos gratuitos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mediante el convenio para que comedores de la entidad sean operados por los Comedores Económicos del Estado. (Santo Domingo, Barahona, San Juan, San Francisco y Monseñor Nouel).

“Las alianzas interinstitucionales han sido un eje fundamental para alcanzar diferentes poblaciones a través de otras instituciones de acción social como el Gabinete de Políticas Sociales, el Propeep, Ministerio de Interior y Policía, Supérate, Indesur, cuerpos castrenses, bomberos, Defensa Civil, gobernaciones, alcaldías, entre otros”, apuntó.

El funcionario consideró que el acuerdo suscrito de mayor impacto ha sido el que se realizó con la Procuraduría General de la República para suplir la alimentación a más de 30,000 privados de libertad diseminado en los 52 centros penitenciarios del país.

“Yo considero que el acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República para suplir la alimentación a los privados de libertad recluidos en los centros correccionales y penitenciarios de todo el país ha sido el de mayor impacto. La decisión del Gobierno central para que este servicio fuera suplido por CEED ha tenido un impacto positivo en el Presupuesto Nacional, ya que en la actualidad los comedores suplen 52 centros con una población penitenciaria de más de 30,000 reclusos con el mismo presupuesto utilizado por gobiernos anteriores para suplir tan solo 27 centros penitenciarios con una población de 13,000 reclusos”, expresó.

El titular de la institución agradeció el apoyo brindado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para alcanzar el impacto socioeconómico mediante la distribución de alimentos de manera regular, sostenida y de buena calidad, en interés de mitigar la inseguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida las personas beneficiarias, además de ser parte importante en la reducción de la pobreza y la eliminación del hambre en la República Dominicana.

El funcionario se refirió a la democratización de los procesos de compras, destacando que en la actualidad se han realizado más de 400 procedimientos donde han sido adjudicados 1,694 oferentes, especialmente del sector de las mipymes y Mipymes Mujer.

Dijo que, a pesar de que ni él ni su equipo trabajan para ser reconocidos ni premiados, los Comedores Económicos han recibido galardones tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, consideró que el mayor premio es saber que cientos de miles de dominicanos reciben una alimentación digna y de calidad.

Canciller Roberto Álvarez aclara detalles sobre invitación a Haití a juramentación del presidente Abinader

Santo Domingo.- El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, se pronunció a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) en relación a la información difundida por la periodista Jacqueline Charles, en la cual se indicó que las autoridades haitianas habrían declinado asistir a la ceremonia de juramentación del presidente Luis Abinader.

Álvarez explicó que el pasado 1 de agosto sostuvo una conversación telefónica con la canciller de Haití, en la que se discutió la posibilidad de asistir al evento. Durante la llamada, la canciller haitiana consultó si era necesario levantar el cierre del espacio aéreo entre ambos países para poder viajar a la ceremonia.

En respuesta, el canciller Álvarez le aseguró que cualquier solicitud de vuelo por parte de las autoridades haitianas sería autorizada de manera inmediata, al igual que las solicitudes de los demás dignatarios invitados. Subrayó que, por motivos de seguridad, el espacio aéreo entre República Dominicana y Haití permanece cerrado para vuelos comerciales, pero no para vuelos oficiales, humanitarios o similares.

Además, el canciller dominicano instruyó al embajador dominicano en Haití para que visitara la cancillería haitiana y reiterara la disposición del Gobierno dominicano de facilitar el viaje de las autoridades haitianas al evento.

Finalmente, Álvarez destacó que no existía ningún impedimento para que las autoridades haitianas asistieran a la juramentación del presidente Abinader, y que la ocasión hubiese sido propicia para reiniciar el diálogo con el gobierno de transición de Haití.

Esta aclaración tiene como objetivo disipar cualquier malentendido y reafirmar el compromiso de República Dominicana con la diplomacia y la cooperación entre ambos países.