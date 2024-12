Matavén: una caja de resonancia para la biodiversidad en Colombia

Bogotá.- La exploración de la Selva Matavén, un santuario de biodiversidad en Colombia, ha revelado una vida más vibrante y diversa de lo que se imaginaba, informó el magazín Colombia Belleza Pura.

En diciembre de 2022 la REDD+ Matavén realizó un inventario dirigido por el biólogo Fernando Cediel, asociado a la Universidad de Antioquia, proporcionando una visión detallada de este ecosistema a través de sus aves.

Con 983 registros que abarcan 140 especies distintas, repartidas en 42 familias y 20 órdenes, este estudio no solo expande nuestras fronteras de conocimiento, sino que también enfatiza la crítica necesidad de conservación.

Entre los hallazgos, destaca la presencia del Carpinterito del Orinoco (Picumnus pumilus), un indicio de la singularidad biogeográfica de la región, y el registro de 7 especies migratorias boreales, subrayando la importancia de la Selva Matavén como un cruce de caminos para aves de diversas latitudes.

La rigurosidad del método, que incluyó recorridos por transeptos, observación y trampeo, ha iluminado aspectos previamente desconocidos de la avifauna local.

Especialmente significativos son los registros de especies bajo amenaza según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – International Union for Conservation of Nature) y aquellas afectadas por el comercio ilegal, según CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), lanzando un llamado urgente a la acción para proteger estos seres alados y sus hábitats.

Este inventario trasciende los datos, revelando historias de resiliencia y adaptación. La inclusión de 36 especies no registradas previamente por estudios similares refleja la constante revelación de secretos que la Selva Matavén guarda.

Este descubrimiento no solo alimenta la curiosidad científica, sino que también fortalece la promesa de la Selva como un destino inigualable para el aviturismo, con potencial para impulsar la conservación a través del turismo sostenible.

La diversidad registrada en este estudio, junto con los esfuerzos previos, pinta un cuadro de una región de inmensa importancia ecológica y biológica, subrayando la urgencia de acciones de conservación enfocadas y efectivas.

Selva Matavén y la complejidad de su ecosistema

La Selva Matavén sigue siendo una caja de resonancia para la biodiversidad, y cada nueva exploración nos acerca más a entender la complejidad de este ecosistema. Los muestreos futuros, ampliando la cobertura a nuevas áreas y temporadas, prometen aumentar nuestra comprensión y reforzar la conservación de este ecosistema crucial.

.

Notistarz-Fotos-Tomadas de Magazine Colombia Belleza Pura.