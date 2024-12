Hospitalizan de emergencia a mamá de Jenni Rivera

La mamá de Jenni Rivera, Rosa Rivera, se encuentra en un hospital de Los Ángeles desde de este viernes

Los Angeles.- Rosa Rivera, mamá de los famosos cantantes Jenni y Lupillo Rivera, se encuentra hospitalizada en Los Ángeles con un diagnostico reservado dado que hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la familia ni de su representante, aunque se sabe que se encontraría en terapia intensiva.

La asistente de Rivera llegó al hospital aunque no quiso dar declaraciones sobre su estado de salud, el cual dijo desconocer, y evitó hablar con la prensa sobre los detalles de el por qué podría haber estado internada desde la madrugada de este viernes, de acuerdo con la información de varios medios.



María González, quien se encontraba en el nosocomio también acompañando a un familiar, expresó que vio a la mamá de la fallecida cantante en camilla, aunque no supieron los motivos por los cuales ingresó, aunque confirmó que estuvo en cuidados intensivos y se le veía mal, aunque no muy delicada.



“No podría decirle qué fue lo que le hicieron porque no puse atención no estaba con mi familiar, pero cuando mi mamá la reconoció comenzaron a platicar y uno dice “pobrecito”, porque mi familiar está en el hospital y a mí me duele y luego la señora está mayor, pero está platicando con el señor que vino con ella y de ahí ya no supimos”, refirió.



De momento no se ha confirmado el motivo por el cual se encuentra en el hospital y tampoco hay una postura por parte de la familia ni cuánto tiempo más deberá permanecer.

En las redes sociales de sus hijos y su nieta tampoco se ha hecho mención sobre el estado de salud de Rosa Rivera. Se espera que en las próximas horas pueda darse a conocer todos los detalles.

