Escandalo en el Ministerio Defensa, acusan Coronel Rodríguez y Rodríguez del J-1 de acusar sexualmente a una Medico Asimilada

South, Boston, Massachussets, USA.-En un asunto que ha sorprendido a la Sociedad Dominicana y a la Diáspora que reside en los Estados Unidos, la Medico Sonografista Doctora Keila Fiordaliza Nin Félix denuncio la desconsiderada manera en que fue entrevistada por el Coronel José Luis Rodríguez Rodríguez, FARD (director del J-). Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana.

La Profesional de la Medicina he realizado la denuncia de manera publica en el Polémico programa de Corrupción al desnudo que dirige su productor principal el Señor Rafael Antonio Guerrero el cual entrevisto a la Médico Sonografista.

Doctora Keila Fiordaliza Nin Félix, Medico que denuncia al Coronel José Luis Rodríguez y Rodríguez que la estaba acosando sexualmente en su despacho del Ministerio de Defensa Dominicano.

El entrevistador recordó que este Coronel José Luis Rodríguez y Rodríguez en cierta ocasión le ordeno un asimilado Militar a que fuera a hacerle un trabajo a su casa y que por ese asimilado llegarle tarde un día ese alto oficial lo cancelo de la Institución Militar como si fuera dueño de la misma.

Lisandro Macarrulla Ministro de Estado de la Presidencia quien supuestamente es un protector del Coronel José Luis Rodríguez y Rodríguez.

El Comunicador denuncio además que ese Coronel supuestamente pertenece a un grupo de Oficiales ligados y protegidos por el Ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla por lo que el Ministro de Defensa Dominicano no puede tocar a ese Coronel de la Fuerza Aérea de la Republica Dominicana (FARD).

Lo narrado por la Joven Profesional de la Medicina

Que me va a ayudar que me va a enviar al Hospital Central, lo cual yo cumpliendo ordenes me presento allí al Hospital Central, me dicen que el debe darme una carta para presentarme al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde me enseñan el lugar donde me voy a desempeñar.

Pero que luego de cumplir con ese requisito me dicen que debo de presentarme al despacho del Coronel Rodriguez y Rodriguez que el me tiene que auditar, yo le pregunto a un asistente llamado Padilla que porque me quieren entrevistar si ya me habian hecho la entrevista.

Luego me presento donde el y el me dice, tu ve ese es el problema que tu no te sabes manejar, ahora te vamos a cancelar, dame tu carnet, cuando le paso el Carnet el me agarra la mano que no la quería soltar y me dice firme este documento quitándome mi carnet y haciéndome firmar un documento que después que voy en la escalera es que me doy cuenta de que el documento que me han dado y me han hecho firmar es un documento donde dice que yo estoy renunciando a mi trabajo.

La Medico Sonografista Doctora Keila Fiordaliza Nin Félix es una madre Soltera, que quedo viuda con tres niños y que vive trabajando para mantener a sus vastagos.

De hecho debo de decir que el Señor Ministro de Defensa Dominicano el Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa es uno de los Oficiales mas respetuoso que he conocido en mas de 20 de años que tengo cubriendo esa fuente Militar y puedo decir con toda seguridad que no importa que exista ningún Militar que se crea que quiera o puedas violar el reglamento Militar con toda franqueza no le será tolerado por el Señor Ministro

Por lo que puedo asegurarle que ese Militar después de esta acción denunciada a partir de este momento tiene sus días contados, de igual manera puedo decirle que el Presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona tampoco tolerara ninguna acción de ese nivel, fíjese usted que por una denuncia similar fue suspendido el Director del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

El Coronel José Luis Rodríguez Rodríguez, (FARD). Es el actual (Director del J-1 del Ministerio de Defensa). Esto es como Recursos Humanos en una institución civil. Acoso sexualmente a la medico sonografista Keila Fiordaliza Nin Felix, asimilada militar del ERD. En la reorganización que se hacen las Fuerzas Armadas en los actuales momentos.

Esta Doctora debió de estar cobrando su pensión ya que su esposo era un Primer Teniente del Ejercito que murió en un accidente automovilístico dejando en la orfandad con esta Medico tres niños pequeños y sin embargo los organismos internos no le han asignado la pensión que a ella por ley le toca.

Diáspora Dominicana que reside en Boston pide al Presidente Luis Abinader, Ministro de Defensa y Ministerio Publico ordenar exhaustiva investigación

Diáspora pide al Presidente Luis Abinader al Ministro de Defensa, Teniente General Luciano Diaz Morfa a la Procuradora General de la Republica, Magistrada Mirian Germán, al jefe del Ejercito de la Republica Mayor General Julio E. Florián Pérez ordenar una exhaustiva investigación y de comprobarse los hechos drástica sanción contra el Militar acusado, cero intervención al Ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, toda la protección debida a la Medico Asimilada Militar.

La Sociedad Dominicana en su Conjunto, una gran parte de la Diáspora que ha propósito hoy el Presidente de la Republica ha felicitado en su discurso de rendición de cuentas le pide al Mandatario Dominicano Luis Abinader, al Señor Ministro de Defensa Dominicano Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa al Jefe del Ejercito Mayor General Julio E. Florian Pérez Comandante General del Ejército de República Dominicana.

Así como al Ministerio Publico, La Magistrada Mirian German Brito Procuradora General de la Republica ha disponer una exhaustiva investigación para que le sea aplicado todo el peso de la ley a ese Oficial si se le comprueba la veracidad de ese grave delito que se le acusa, de igual manera los integrantes de la Diáspora le hacen un llamado urgente al Ministro Lisandro Macarrulla a no intervenir ha favor de ese ni ningún otro Militar que este haciendo actos dudosos en contra de la ley.

