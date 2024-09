Cómo mejorar el puntaje crediticio en seis meses y desbloquear nuevas oportunidades financieras

Por Yoel Sardiñas . –



El puntaje crediticio es uno de los pilares más importantes en la salud financiera de cualquier persona en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que tener un buen puntaje es clave para acceder a mejores oportunidades, desde la compra de una vivienda, hasta la obtención de tasas de interés más bajas en préstamos. Incluso, si no tiene planes inmediatos de solicitar financiamiento, un adecuado puntaje crediticio podría ayudarte a obtener primas de seguro más bajas, arrendar un departamento o acceder a un contrato.



Afortunadamente, mejorar tu puntaje crediticio en seis meses es posible si adoptas hábitos financieros saludables y disciplinados:



1. Paga tus cuentas a tiempo



El historial de pagos representa el 35% de tu puntaje FICO®. Asegúrate de pagar todas tus facturas a tiempo, desde tarjetas de crédito hasta servicios públicos. Si tienes dificultades para recordar las fechas de vencimiento, establece recordatorios automáticos o activa pagos automáticos para evitar retrasos.



2. Reduce tu utilización de crédito



La utilización de crédito es el porcentaje de crédito disponible que estás utilizando y representa el 30% del puntaje. Mantén tus saldos por debajo del 30% del límite de crédito total. Si tu límite es de $10,000, intenta no usar más de $3,000. Si es posible, paga tus tarjetas de crédito por completo cada mes.



3. No abras nuevas cuentas de crédito innecesariamente



Solicitar nuevas tarjetas o líneas de crédito frecuentemente puede afectarte negativamente. Cada vez que lo haces, se realiza una verificación de crédito, lo que puede reducir tu puntaje. Además, abrir múltiples cuentas nuevas en poco tiempo puede verse como una señal de riesgo para los prestamistas.



4. Monitorea tu reporte de crédito



Es fundamental revisar tu reporte de crédito regularmente para detectar errores o cargos fraudulentos que podrían estar afectando el puntaje. Puedes obtener un informe de crédito gratuito una vez al año en sitios como AnnualCreditReport.com.



5. Negocia deudas si es necesario



Si tienes deudas en mora, contacta a los acreedores para negociar un plan de pago. Pagar las deudas, aunque sea parcialmente, puede ayudar a mejorar tu puntaje con el tiempo.



Inversión: El siguiente paso hacia un futuro financiero sólido



Una vez que has estabilizado tus finanzas personales y mejorado tu puntaje crediticio, es hora de enfocarte en la creación de las bases para obtener tu libertad financiera.



Invertir en el mercado de valores o en otros activos financieros puede generar ingresos adicionales, los cuales pueden ayudarte a mantener un bajo nivel de deuda y seguir mejorando tu puntaje crediticio.



Además, las inversiones te permitirán:



Acceder a empresas globales líderes.

Diversificar tus ingresos.

Proteger tus finanzas contra la inflación.

Prepararte para imprevistos financieros.

Reducir el riesgo asociado a depender solo de una fuente de ingresos.



Mejorar el puntaje crediticio y comenzar a invertir son pasos cruciales para asegurar un camino financiero sólido. No solo estarás en control de tus finanzas, sino que también estarás experimentando la vida en tus propios términos, como suelo decir.



* Yoel Sardiñas ganó su primer millón de dólares a los 33 años. Inversionista en la bolsa de valores de Nueva York y conferencista exitoso. Fundador y CEO de Investep Academy. Autor de los bestsellers “El secreto de aprender a invertir” y “Un millón al año no hace daño”. @yoelsardinasoficial