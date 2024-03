Presidente Abinader inaugura nueva extensión del ITLA en Monte Plata. Otras Noticias Presidenciales

Monte Plata, R. D.- Con el objetivo de seguir ampliando el acceso a la educación tecnológica de calidad en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader inauguró este sábado, a través del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), una nueva extensión en esta provincia.

El acto estuvo encabezado por el presidente Abinader y el rector del ITLA, Omar Méndez Lluberes.

Este nuevo espacio educativo, diseñado para acoger a alrededor de 4,000 estudiantes al año, dispone de cinco aulas equipadas con la más avanzada tecnología. Incluye además área administrativa, caja y bookshop, todo al servicio los estudiantes.

La oferta formativa abarcará diplomados, cursos y talleres en las áreas de desarrollo de software, ciencia de datos, redes de información, ciberseguridad, multimedia, mecatrónica, seguridad informática e idiomas.

El rector del ITLA destacó la importancia de esta nueva extensión para el enriquecimiento profesional de los habitantes de Monte Plata.

“En este innovador centro educativo, tendrán la oportunidad de profundizar en sus conocimientos y desarrollar competencias y habilidades cruciales que les brindarán amplias oportunidades en diversos ámbitos”, puntualizó.

Expresó además que esta es la octava extensión del ITLA que se inaugura en la presente gestión, en comparación a los dos que existían en el 2020 cuando asumió la rectoría.

Este lanzamiento simboliza un paso adelante en el compromiso del ITLA y del gobierno dominicano para fomentar el acceso a la educación tecnológica avanzada, impulsando así el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la comunidad en Monte Plata y sus alrededores.

La inauguración contó con Rafaela Javier Gomera, gobernadora de Monte Plata; Lenin Valdez López, senador por la provincia; el general Francisco Osoria de la Cruz, director de la Digesett; Pedro Pablo Castro, vicerrector académico del ITLA; Neurys Gómez, vicerrectora de extensiones del ITLA, además de otras autoridades y personalidades de la provincia.

Vicepresidenta entrega obras educativas, deportivas y de seguridad

Santo Domingo.- Escuelas primarias en el Perla Antillana y en Los Alcarrizos, un destacamento en San Felipe y un campo de béisbol en El Licey fueron las obras entregadas este sábado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La vicemandataria manifestó que estas infraestructuras responden al compromiso del gobierno de asegurar el derecho de cada niño y niña de aprender y crecer en un entorno educativo adecuado, promover el deporte en las comunidades y continuar trabajando por un país seguro.

El Centro de Educación Básica Dr. Príamo Rodríguez Castillo cuenta con aulas espaciosas para el aprendizaje, una biblioteca, un salón multiusos y diversas áreas recreativas que, en conjunto, representan una inversión de más de 195,000,000 millones de pesos y beneficiarán a 850 estudiantes.

En la Escuela Primaria Lic. Francisco Polanco, en Los Alcarrizos, se brindará enseñanza a cerca de 800 estudiantes en 24 salones de clases, tras una inversión de 134,740,465 pesos.

La vicepresidenta indicó que desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se han realizado avances importantes en la educación, como la implementación del transporte escolar,

el proyecto Libro Abierto, que permite descargar los textos escolares en formato digital y la formación continua de los

maestros, para que estén actualizados en las nuevas técnicas de enseñanza.

“Continuaremos brindando a nuestros alumnos las herramientas necesarias para su educación y desarrollo, para hacer de cada escuela el espacio donde crear un mejor futuro”, agregó.

La vicepresidenta Raquel Peña también se trasladó a Villa Mella para inaugurar un campo de béisbol y el remozamiento del destacamento policial de San Felipe.

Respecto a la obra deportiva, Peña puntualizó que las instalaciones permitirán que más niños y jóvenes desarrollen sus destrezas físicas, “en este caso, a través de su talento y amor por la pelota”.

La instalación de béisbol contó con una inversión de más de 25,000,000 pesos distribuidos en 9,044.42 m² de campo, 714 m² de cancha de baloncesto y 221 m² del centro comunal.

En tanto, para la infraestructura policial se destinaron 20,823,885.73 de pesos y cuenta con cárcel de hombres, cárcel de mujeres, cocina, dormitorios, departamento de investigaciones criminales, baños generales y de visitantes, recepción y sala de espera, entre otras áreas.

Al respecto, la vicemandataria aseguró que continúan trabajando por un país seguro, donde cada ciudadano pueda realizar sus actividades sin miedo, respaldados por autoridades preparadaspara enfrentar cada reto que se presente y garantizar el orden y la seguridad.

“Fortalecer la Policía Nacional en Villa Mella significa tranquilidad y protección para sus ciudadanos, y nuestro gobierno mantendrá este compromiso aquí, en Santo Domingo Norte y en todo el territorio nacional”, resaltó.

Vicepresidenta Raquel Peña inaugura destacamento militar y supervisa reconstrucción de factoría federación agraria en Yuna

Duarte.- Con el objetivo de seguir modernizando el Ejército Nacional y fortaleciendo el sector agropecuario del país, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó el destacamento militar “La Restauración”, en el Limón del Yuna, y supervisó la instalación de nuevas maquinarias que forman parte del proceso de reconstrucción de la factoría federación agraria en el Bajo Yuna.

Durante el acto militar, el comandante general, ERD, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, indicó que la antigua instalación tenía capacidad para albergar a solo dos hombres y ahora tiene disponibilidad para una escuadra de 11 personas.

Esta intervención estructural forma parte del eje estratégico del nordeste y desde allí se apoyará la seguridad ciudadana, el medio ambiente y a toda la población en casos de desastres naturales, así como otras operaciones militares en beneficio de la sociedad dominicana.

La obra consta de 111 metros cuadrados de construcción y posee todas las comodidades para que los soldados puedan convivir de forma digna y decorosa.

Impulso agropecuario

Por otro lado, la vicepresidenta también visitó, junto al director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, y el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, los trabajos de remozamiento que se están realizando en la factoría federación agraria en el Bajo Yuna.

En el marco del recorrido por la obra, para la que se ha destinado una inversión total de RD 35,785,688.00, a través del Banco Agrícola, Peña supervisó las nuevas maquinarias adquiridas con fondos del Gobierno, que permitirán seguir incorporando más productores al proyecto.

Juramentación Amaprosan

Más temprano, la vicemandataria participó de la celebración del 61 aniversario de la fundación de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), evento en el que se juramentó la nueva junta directiva para el periodo 2024-2025, presidida nueva vez por el comerciante Mario Abreu Henriquez.

Raquel Peña fue distinguida en la actividad con un reconocimiento de los comerciantes mayoristas, por sus aportes y trayectoria desde sus funciones en el Estado.

Tras agradecer la distinción, la vicepresidenta valoró el papel de Amaprosan y resaltó su capacidad de adaptarse de manera innovadora a los cambios y desafíos de un entorno empresarial cada vez más exigente, al tiempo que destacó que la entidad es un ejemplo de que la colaboración y el espíritu emprendedor son motores de crecimiento, de creación de empleos y de oportunidades para la gran familia santiaguera.

Presidente Luis Abinader prioriza la seguridad de la República Dominicana frente a la crisis en Haití

9 DE MARZO 2024 | 14:46

Santo Domingo.- En una reciente entrevista con el Financial Times, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha expresado su preocupación por la seguridad nacional en medio de la creciente crisis en Haití y ha asegurado que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, no es bienvenido en el país por motivos de seguridad. Esta declaración se produce en un momento de tensión y violencia en Haití, donde las pandillas han desafiado la autoridad del gobierno, complicando aún más la situación política y social en la región.

El presidente Abinader reveló que, dada la situación actual, no considera adecuada la presencia del primer ministro haitiano en República Dominicana. Esta decisión subraya la postura firme del gobierno dominicano en salvaguardar su seguridad nacional y estabilidad, en un contexto donde la violencia y el caos han escalado significativamente en Haití.

La República Dominicana ha cerrado su frontera terrestre de 390 kilómetros con Haití, desde el reciente aumento de violencia, implementando estrictas restricciones en el flujo de bienes. Este cierre de frontera refleja el compromiso del presidente Abinader con la protección de su país ante la incertidumbre y el deterioro de la situación en la nación vecina.

En la entrevista, el presidente Abinader enfatizó la ausencia de gobierno y autoridad en Haití, describiendo la situación de seguridad como totalmente insostenible, especialmente en el sur de Haití, así como en la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores. La preocupación del presidente por la seguridad de la República Dominicana es palpable, y ha indicado que la situación podría deteriorarse aún más si no se implementa de manera urgente una fuerza de paz para restaurar el orden y aliviar la crisis humanitaria en Haití.

El presidente Abinader subrayó que la crisis en Haití no solo representa un desafío humanitario, sino que también plantea una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de la República Dominicana. Por tanto, su administración ha tomado medidas proactivas para asegurar que el país no sea afectado negativamente por los eventos en Haití.

Finalmente, el presidente dominicano hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse en el esfuerzo de pacificar Haití y desarrollar un plan viable hacia elecciones democráticas, señalando que sin un gobierno legítimo y una disminución significativa de la violencia, el proceso electoral sería inviable.

La firme posición del presidente Abinader en estos asuntos refleja su compromiso con la seguridad de su nación y su disposición para trabajar hacia una solución pacífica en Haití, aunque manteniendo una prudente distancia dada la complejidad de la crisis. La República Dominicana se mantiene vigilante, priorizando la seguridad y bienestar de sus ciudadanos ante la inestabilidad en su frontera.

Presidente BID dice RD es modelo de desarrollo a seguir

Punta Cana.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, calificó a la República Dominicana como un modelo de desarrollo a seguir, resaltando su “notable crecimiento económico, por arriba del promedio de la región”, que atribuyó, en gran medida, a políticas económicas sensatas, promoción de la inversión y el crecimiento del sector privado.

A esto sumó que el país es, ahora, sede de una serie de reuniones históricas que permitirán a la región superar desafíos comunes como el cambio climático, la seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, mejora de la educación, generación de energía limpia, protección de la biodiversidad, entre otros.

De su lado, el presidente Luis Abinader catalogó al BID como un aliado fundamental para que los países de América Latina y el Caribe enfrenten estratégicamente estos desafíos comunes de una manera más rápida y segura.

“El Grupo BID es un actor fundamental, creando productos innovadores que nos permitan acceder a esos fondos en mejores condiciones”.

En este sentido, el mandatario afirmó que han podido elevar la calidad de vida de su gente gracias al apoyo financiero y técnico que han recibido en infraestructura, energía, transporte, educación, salud y fortalecimiento institucional.

También dijo que estas alianzas generan oportunidades, como el potencial de integración comercial y eficiencia en materia logística que, en el caso de República Dominicana, tiene ubicación geográfica que le da da una ventaja competitiva para convertirse en un hub logístico regional.

“Una de las más recientes iniciativas conjuntas con el BID es la rehabilitación del puerto de Manzanillo, una obra que nos permitirá impulsar las exportaciones, la inversión extranjera, la generación de empleos y todo el sector logístico”.

Ejes transformadores del BID

Para superar estos retos, Goldfajn indicó que el Grupo BID propone cambios transformadores con una nueva estrategia institucional para aumentar el

impacto y escala de los trabajos, junto con una nueva visión y modelo de negocios para BID Invest y BID Lab que aumentaría su poder de inversión.

Presidencia pro tempore

Previamente, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, asumió este sábado la presidencia pro tempore de las Reuniones de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), en el marco del evento del organismo que se celebra en Punta Cana desde mediados de semana.

En su discurso, Vicente agradeció el apoyo financiero y técnico brindado por el Grupo BID a las naciones latinoamericanas y caribeñas en favor de una mayor estabilidad social y económica, sostenibilidad fiscal y fortalecimiento de las instituciones.

“Para el caso de República Dominicana, es nuestra mayor fuente de recursos dentro de los acreedores oficiales internacionales (el BID), aportando el 44 % del financiamiento multilateral”, concluyó el ministro.

Alto mando militar y funcionarios civiles se reúnen en el MIDE para preparar posible evacuación aérea de emergencia, ante escalada de violencia en Haití

Santo Domingo.- El ministro de Defensa se reunió con oficiales del Estado Mayor General y Conjunto, asesores y representantes del poder ejecutivo, para revisar protocolos de seguridad y ejecutar en el caso de que sea necesario hacer una evacuación de emergencia, vía aérea, desde Haití hacia República Dominicana.

Con esta medida, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, junto con los altos oficiales militares y autoridades civiles, busca garantizar la integridad de los funcionarios del gobierno dominicano y de hermanas naciones que residen en territorio haitiano.

Durante la reunión, se abordaron aspectos importantes de logística para el abastecimiento de combustible, trámites migratorios, atención médica y primeros auxilios. Se contempló el uso de los aeropuertos de Jimaní y El Higüero como puntos de abastecimiento y acopio.

También se busca asegurar, con este corredor de asistencia, el cumplimiento de medidas sanitarias para preservar la salud colectiva.

La reunión fue encabezada, en la parte militar, por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, con la participación también del asesor militar, naval y aéreo del Poder Ejecutivo, un representante de la Dirección Nacional de Investigaciones, el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil y el director general de Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Representando a las instituciones civiles del estado, participaron el señor José Marte Piantini, presidente de la Junta de Aviación Civil, y la secretaria de esta entidad, la señora Paola Pla Puello, así como el señor Eladio Pérez Antonio, viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud, y la señora Yudelka García, directora de Control Migratorio de la dirección general de Migración.

Ministro Santos Echavarría encabeza inauguración de parque solar en puerto de cruceros Amber Cove

Puerto Plata.- El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, encabezó este viernes el acto de inauguración del parque solar del puerto de cruceros Amber Cove, en Puerto Plata.

El parque consta de más de 1, 800 paneles solares en tres zonas, con una capacidad total de 999,90 kilovatios pico (kWp) y una producción anual estimada de poco más de 1,500 megavatios por hora (MWh).

El parque suministrará el 80 % de la demanda energética del puerto y representa una reducción estimada de 1,000 toneladas adicionales de carbono al año y equivale a plantar más de 30,000 árboles.

“Desde el Gobierno, felicitamos esta ejecutoria que convierte a Amber Cove en la primera terminal de cruceros en el país con un proyecto de esa dimensión que, sin lugar a dudas, contribuirá a la producción de energía limpia y a la sostenibilidad ambiental en Puerto Plata”, señaló Santos Echavarría.

El ministro indicó que, la sostenibilidad portuaria es una de las actividades que satisfacen las actuales y futuras necesidades de los puertos por el alto valor que conlleva la protección y mantenimiento de los recursos naturales y el bienestar de la comunidad en la que ancla un crucero.

“Nuestro compromiso como Gobierno es, continuar apoyando iniciativas como estas, qué impactan positivamente la vida de los cruceristas, trabajadores de las embarcaciones, a los que están en tierra y, sobre todo, a este paraíso de la costa atlántica”, manifestó el ministro.

Santos Echavarría resaltó el rol de industria de los cruceros en el sector turístico, catalogándolo como “una intravenosa directa a las comunidades, no solo desde el punto de vista económico”.

Entre tanto, el presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, Francisco Alejandro Campos, destacó que, Puerto Plata ha resurgido colocándose como un destino cautivador y líder en la industria de cruceros, lo cual ha sido el factor predominante de su relanzamiento turístico.

“Reconocemos a Carnival Corporation, líderes en la industria de cruceros y un importante socio estratégico de nuestro país con quienes celebramos el récord histórico con la llegada de más de un millón de pasajeros el año pasado solo en este puerto, y que este año proyecta un gran crecimiento que nos permitirá afianzarnos como país en esta industria” señaló Campos.

El funcionario destacó que, la consolidación de esta provincia como destino de clase mundial, es parte de la estrategia del Gobierno del presidente Luis Abinader para impulsar el turismo sostenible en la República Dominicana.

“Desde la Autoridad Portuaria Dominicana, estamos comprometidos en seguir liderando iniciativas de desarrollo que nos distinguen y marcan la diferencia. Reiteramos nuestro apoyo para seguir trabajando de la mano con el sector privado nacional e internacional”, precisó Campos.

El acto contó con la presencia de la presidenta de la línea de cruceros Carnival, Christine Duffy; el vicepresidente de Operaciones, Juan Fernández; el presidente de la naviera Báez y Rannik, Jeffrey Rannik.

También estuvieron presentes, el viceministro del Ministerio de Turismo (Mitur), Roberto Henríquez; la gobernadora de la provincia Puerto Plata, Claritza Rochett; el alcalde Diómedes (Roquelito) Roque García y la directora municipal de Maimón, Elba Tineo.

Intrant prohíbe circulación vehículos de carga durante asueto Semana Mayor

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), comunicó las medidas que tomará para disminuir el riesgo de muertes por accidentes de tránsito debido al desplazamiento de los ciudadanos durante el asueto por la Semana Santa 2024. En tal sentido, queda prohibida la circulación de transporte de carga en todo el territorio nacional, incluidos los permisos otorgados para la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

desde el Jueves Santo, 28 de marzo 2024, a partir de las seis de la mañana, hasta el lunes 1 de abril a las cinco de la mañana.

El Intrant informa que los vehículos de carga que quedan exceptuados de la medida son las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de emergencias y aquellos de servicio de agua en cisterna, electricidad, cable, telefonía, sanitario, de mantenimiento, asistencia vial e higiene urbana.

El comunicado establece que, sin importar el tipo de mercancía a transportar, no serán otorgados permisos a cargas especiales, tales como: camiones con doble cola o doble remolque, cargas sobredimensionadas y/o con sobrepeso. Estos consentimientos solo serán otorgados a camiones de no más de una cola que acarren productos de primera necesidad como combustible, agua, abastecimiento de alimentos y medicamentos, además de equipos médicos, desechos hospitalarios, cal viva para generación eléctrica, envases y papeles desechables, transporte de valores y organización de eventos.

De acuerdo con la nota informativa, los interesados en obtener los permisos pueden hacerlo a través de la página web www.intrant.gob.do . Allí además podrán efectuar el pago en línea y recibir el permiso oficial con protección QR para la fiscalización correspondiente.

La disposición del Intrant está contenida en cumplimiento de la Ley 63-17, como parte de las acciones del Plan de Movilidad Segura correspondiente a la Semana Mayor, que además establece que su incumplimiento será sancionado con un (1) salario mínimo del que esté vigente en el sector público descentralizado, tanto el propietario de la unidad como al conductor.

El documento explica que para el cumplimiento de la norma, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant, supervisarán y fiscalizarán la ejecución de la disposición, a fin de que queden instaurados los controles necesarios para su cumplimiento.

La medida establecida por el Intrant para el asueto de la Semana Mayor tiene como propósito prevenir los accidentes de tránsito por el aumento de los desplazamientos hacia los distintos destinos del país, por lo que además se recomienda que los vehículos de carga no excedan la velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en carreteras troncales y mantengan el carril de la derecha, tal como lo establece la Ley 63-17 junto con el Reglamento 258-20 que regula esa modalidad de transporte.

Mujeres militares son homenajeadas por el Día Internacional de la Mujer durante la tradicional izada de bandera

Santo Domingo.- El Ministerio de Defensa (MIDE) dedicó la tradicional izada de bandera a las destacadas damas militares del país y de todo el mundo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse este 8 de marzo.

La ceremonia constituyó un momento significativo de reconocimiento y solidaridad y fue marcada por la participación y liderazgo de las mujeres miembros de las Fuerzas Armadas, quienes se unieron para conmemorar este día histórico con orgullo y compromiso.

Las palabras de exhortación fueron expresadas por la teniente coronel abogada Dominga Madé Zabala, FARD, directora de Equidad de Género y Desarrollo, del Ministerio de Defensa (MIDE), quien expresó, que “las Fuerzas Armadas han demostrado el importante papel que ha desempeñado la mujer en todos los roles en la nación, siendo ente activo en todos los procedimientos, resiliente, con disposición y siempre con fe de avanzar en el crecimiento, adquiriendo niveles inigualables en todas las naciones desarrolladas”.

“La República Dominicana no ha estado exenta de este desarrollo y su crecimiento, sostenido. La mujer dominicana cada vez más calificada para tomar posiciones de alta importancia, así como de participar con sus grandes aportes activamente en la toma de decisiones que consolida el crecimiento sostenible de nuestro país”, agregó la Teniente Coronel Abogada Dra. Madé Zabala.

La oficial resaltó que “el 22 % del personal que labora en las FF. AA. está integrado por mujeres, por lo que posiciona a la institución de forma privilegiada como número 1 en Equidad de Género de todas las instituciones castrenses de Latinoamérica”.

También dijo que con el lanzamiento del plan de implementación de la Resolución 1325, Mujer, Paz y Seguridad, se ha demostrado el funcionamiento transformador a favor de la equidad dentro de las instituciones militares, tal como lo tiene establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para este 2024.

El homenaje por la memorable fecha tuvo lugar en el frontispicio del edificio principal del MIDE y fue encabezado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Adeofa), la señora Wendy Santos de Díaz y parte del estado mayor general.

Esta actividad no sólo celebra los logros alcanzados por las mujeres del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana, sino que también destaca la importancia de continuar trabajando hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Las FF. AA., con el gesto, reafirman su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos fundamentales para todos sus miembros.

En el cierre emocionante de la celebración, la presidenta de Adeofa, con una sonrisa, compartió un momento especial al entregar obsequios a todas las féminas presentes. Este gesto simboliza el aprecio y reconocimiento hacia las mujeres que desempeñan roles fundamentales en las FF. AA. La jornada concluyó con gratitud y alegría, dejando un eco positivo que perdurará en la memoria de todos los asistentes.

Vicepresidenta Raquel Peña entrega equipos por más de RD 61 millones al Hospital Dr. Moscoso Puello

Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña, junto al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, entregaron este jueves equipos por un valor de RD 61,149,855.33 al Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, dotación que forma parte de un proceso de fortalecimiento de los servicios del centro de salud, que contempla una inversión de más de RD 136 millones de pesos.

La vicepresidenta y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña, manifestó que esta dotación de equipos se traducirá en servicios de calidad para cada una de las personas que asisten a buscar salud, ya sea preventiva o curativa.

Asimismo, la vicemandataria puntualizó que este equipamiento cumple una doble función ya que además de fortalecer los servicios, les permitirá a los residentes médicos contar con las herramientas necesarias para salir bien preparados.

Raquel Peña aseguró que el Gobierno continuará trabajando sin descanso, para cumplir el compromiso asumido por el presidente Luis Abinader, “con su pueblo, con los médicos, enfermeras, especialistas, bioanalistas, para seguir avanzando en el equipamiento de los hospitales y garantizar un servicio de calidad, enfatizó”.

El titular del SNS, Mario Lama, destacó que la entrega forma parte de una inversión total de RD 136,994,994 destinados para el Moscoso Puello. “En la tercera semana de abril terminaremos de completar los equipos de esta inversión, que se traducirá en servicios oportunos y de calidad para los usuarios de este hospital”.

Además, indicó que, con esta acción, se renueva y amplía la capacidad de respuesta del centro de salud, para que puedan brindar unas atenciones dignas. Lama, igualmente, resaltó que desde el 2021 a la fecha se han destinado más de 215 millones de pesos en equipos médicos en este centro hospitalario.

Entre los equipos entregados para fortificar especialmente las áreas de oftalmología y urología se encuentran, un microscopio Opmi llumera 700; un tomógrafo de Coherencia Óptica HD Cirrus 6000, más segmento anterior premier, más mesa; dos torres de laparoscopía HD; un láser de holmio para liptotricia solvo h35; tres mesas quirúrgicas electrohidráulicas; un biómetro óptico IOL máster 500; una torre video cistoscopía; un láser visulas Yag III; un campímetro HFA 3 840 Forum Dicom y GPA.

Igualmente se dotó al hospital de un ultra sonógrafo 4SIGHT Accutome, un ureteroscopio 905 x 43cm, dos auto refractómetros/queratómetro Huvitz, un cistoscopio flexible, dos foróptero digital, dos cartillas digitales Huvitz, una centrífuga de 24 tubos, dos gonioscopio lente cuatro espejos; dos juegos de 266 lentes de prueba óptica con caja, un lente Hopkins 0°,10mm, 31 CMS, dos lentes oculares 20d, Mag.imagem 2.97x y dos lentes oftálmicos 78 D.

También el Moscoso Puello ahora cuenta con dos lentes oftálmico 90 D, dos lentes Volk VG3, campo de visión 60°/66°/76°, dos microscopios binocular tipo estándar, un oftalmoscopio Keeler alámbrico con cable/bulbo, una pistola Pro-mag ultra; dos sets de diagnósticos de pared; tres sillones giratorios confortable con asiento alto, una refrigeradora para bolsa de sangre, unidad de electrocirugía, dos archivos metálicos de cinco gavetas y dos escritorios consultorio clínico.

En la entrega también estuvieron presentes los directores del SNS, Yocasta Lara, de Centros Hospitalarios; Alexander Ramírez, Infraestructura y Equipos; Edisson Féliz Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, personal médico y administrativo del hospital.

Otras dotaciones

Además, de los equipos entregados este jueves, el Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello, del 2021 al 2023, ha recibido más de 78 millones de pesos en equipos, para el reforzamiento de las áreas de emergencia, cirugía, cardiología, UCI, imágenes médicas y laboratorio, entre otras.