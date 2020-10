Fraude Colosal en contra de la Familia Mota en Boca de Yuma, afectados mencionan a Ángel Lockward

Héctor Sánchez, Special-Reporter

San Rafael del Yuma, R. D.-Una familia de San Rafael del Yuma en la Provincia la Altagracia esta siendo estafada con un fraude Colosal en el pago de unos terrenos de los cuales son propietarios en el Parque Nacional de Boca de Yuma.

Las tierras que fueron pagadas por la Sub-tesorería Nacional de la República Dominicana y cuyos pagos involucran la suma de 942 Millones de pesos, de los cuales hasta el momento y de acuerdo al documento suministrado a nosotros solo se han hecho dos pagos de 10,737,397.29 en fecha 28-04-2020 y el 16-06-2020 otro pago de 8,169,397.30, documento firmado por el Señor Conrado Peguero, Sub-tesorero Nacional.

Documento que da constancia de los pagos efectuados a la familia Mota. (Fotos de Archivos)

A la familia solo se le depositó la suma de 18,907,100.59 millones de pesos ínfima cantidad que debió de ser repartida en partes iguales a los herederos, ha desatado en avispero entre la familia ya que les han pagado a algunos y a otros no, asunto donde supuestamente faltan la cantidad de unos quinientos millones de pesos los cuales no aparecen ya que se han esfumado de la cuenta.

Abogado Tomás Polanco de la Romana, República Dominicana

Los beneficiados cuyos denunciantes han pedido reservas de sus nombres acusan al Abogado Licenciado Tomás Polanco, otros han estado mencionando al Licenciado Ángel Lockwart y a otro abogado llamado Tobías supuesto asistente de Ángel Lockward el cual, aseguran ellos participó activamente en la negociación y donde faltan la cantidad de más de quinientos millones de pesos.

Licenciado Ángel Lockwart

Los afectados han aseguran que partes de sus firmas han sido falsificadas ya que ellos no han firmado ningún Documento para recibir ni negociar ningun Documentos o propiedad a su nombre, y que si alguien de la familia se confabulo para que se le realizará ese escandaloso fraude ellos alegan que les debe caer todo el peso de la ley.

Una aclaración al Coronel Humberto Díaz Director de Seguridad de Indotel

El que dice lo que no debe oye lo que no quiere, y como usted fue a hablar de mi por detras de manera ingrata y desconsiderada ante gentes que a mi no me conocen yo se lo voy a responder de manera pública para que usted no vuelva nunca jamás a hablar de otro hombre como yo, que es tan serio y responsable como usted, atrevido.

Como usted se atrevió a ir hablar mal de este redactor de manera irrespetuosa y desconsiderada, sin hablar conmigo, y hasta se negó que se había reunido con nosotros para analizar el caso. Las cosas no hacen dando golpes bajos, así no se obtienen resultados satisfactorio.

Y fue tan desconsiderado que se atrevió a decir que usted estuvo 4 años en el Gobierno pasado en el Palacio Nacional, diciendo en ese reunión familiar que somos Periodistas que lo que estamos pasillando en el Palacio Nacional, demeritando así el Ejercicio de nuestra profesión, a usted se le olvida que usted también como Seguridad le toca de vez en cuando pasillar en los Pasillos.

Pero se le olvida también que las oficinas asignadas a los Comunicadores está en en el Primer Piso bastante cerca de las que ocupan los Militares asignados a la Guardia Presidencial, usted lo que trato de hacer en esa reunión fue a chantajear a una familia a la cual usted está vinculado familiarmente a través de un hermano.

Y ¿porque usted no le dijo de manera clara que usted mientras sea Militar activo usted por ley no puede litigar en casos como ese en ningún Tribunal?, Que para usted hacerlo tiene que ser a través de otro abogado aunque usted sea el que dirija y la asesore?

O acaso esa abogada que usted la tiene representando, ¿no está cobrando sus honorarios? ¿ Quién le ha dicho a usted que yo soy casa-recompensas, o aventurero?. ¿Dígame cuando yo lo contacte a usted para decirle que yo quería hablar con usted? Buen mentiroso.

Déjeme decirle querido Coronel Humberto Díaz que usted no solo se desconsidero como, Hombre y abogado, sino que también se demérito como Coronel del Ejército, usted para mi no es más que un traidor, usted no tenía que ir a hablar de mi y mucho menos decir que yo lo que he estado plagoceando en mi lugar de trabajo, usted a mi no me conoce para faltarme el respeto.

Usted a mi me dijo que dizque era Asesor del General Celin Rubio Terrero, pues mire mi general tenga cuidado con este Coronel que no es más que un desconsiderado que gusta de hablar mal de los otros por detrás, sin necesidad ya que con acciones como esa ha demostrado que no es hombre confiable.

Oiga otra cosa que le voy a decir usted no tenía la necesidad de ir a chantajear una familia que por su ingenuidad, ignorancia o la razón que fuese lo que ha sido es estafada, y mucho menos usted debe de amenazar al Señor Domingo Mota, alegando que él va a perder su dinero usted se equivocó, porque el primero no ha firmado nada y representa una buena parte de sus herederos, a el, querido Coronel hay que darle su dinero que le toca igual que a los demás que le quede bien claro que él no puede ser sacado del caso porque es un heredero igualito que los otros, ah y otra cosa adelante le deseo toda la mejor suerte en su caso, pero deje de hablar de los demás respetese como hombre y como profesional.

Like this: Like Loading...